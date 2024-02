Power ranking Eliteserien: – Blir alt annet enn enkelt

31. mars spilles første kamp i Eliteserien 2024. Haugesund gjester Odd på Skagerak. Allerede dagen etter - 2. påskedag - spilles hovedrunden. Med én måned igjen til seriestart har TV 2s fotballeksperter Jesper Mathisen og Yaw Amankwah utarbeidet en power ranking for Eliteserien basert på hvordan lagene ser ut akkurat nå.

De to ekspertene understreker at rankingen skiller seg vesentlig fra tabelltipset for 2023-sesongen. Listen deres over de 16 lagene i Eliteserien er et øyeblikksbilde der form og oppkjøringskamper er tillagt størst vekt.

16. plass: KBK

Amund Skiri og KBK klarte det ingen trodde de skulle klare, og opprykket på Intility var noe av det vi husker best fra sesongen 2023. Det kan fort bli nedrykk igjen denne sesongen. En del av spillerne er uprøvde i Eliteserien, det er mange unge spillere og KBK har ikke sett veldig bra ut i vinterens treningskamper. Vi er veldig usikre på hvordan KBK klarer seg i Eliteserien, og akkurat nå ser de ut som det svakeste laget sammen med Sandefjord.

15. plass: Sandefjord

En resultatmessig elendig oppkjøring for Sandefjord når vi nå har en måned igjen til seriestart. Som forventet er fjorårets kaptein Sander Moen Foss (LSK) og hans stopperkollega Jesper Taaje (Strømsgodset) sårt savnet i forsvaret. Mer gledelig er det selvfølgelig at lagets store stjerne Danilo Al-Saed ennå ikke er solgt og at han ser like skarp ut som i 2023. Klubbens viktigste mann sitter imidlertid på trenerbenken og Sandefjord er nok en gang avhengige av at Hans Erik Ødegaard treffer klokkerent på de siste justeringene inn mot seriestart.



MOT ALLE ODDS: Sandefjord overlevde i Eliteserien 2023 med et av de minste budsjettene. TV 2s eksperter tror Hans Erik Ødegaard må trylle igjen. Foto: Jonas Been Henriksen

14. plass: KFUM

Årets askeladd i Eliteserien har hatt en god oppkjøring, med 2-1 seieren over Viking på Marbella som et foreløpig høydepunkt. Det er ingen tvil om at alle i KFUM er glade for å ha Petter Nosa Dahl tilbake, og han har sett like skarp ut som før det mislykkede oppholdet i Bodø Glimt. KFUM har vist et solid grunnspill som gir tro på at de ikke nødvendigvis blir en kasteball i årets Eliteserie. Samtidig er troppen så tynn at når de har gjort bytter underveis i treningskampene, har kvalitetsforskjellen på første og andrevalgene vært svært tydelig. Et stort spørsmål inn mot seriestart er: når blir fjorårets store stjerne Obilor Okeke klar til kamp?



13. plass: Rosenborg

Alfred Johansson har litt av en oppgave foran seg i Trondheim, og denne vinteren har gitt flere eksempler på at det blir alt annet enn enkelt. Det har blitt klare tap i treningskampene mot Vålerenga og Brann, men i begge disse kampene har det faktisk vært en del positivt spillemessig.

Johansson vil at RBK skal være et spillende lag, de skal spille seg ut bakfra og de skal ha en klar plan med måten de angriper på. I løpet av sesongen kan nok dette bli bra, men det kommer til å ta tid. Håkon Volden er bare 16 år og har vært fantastisk god som midtstopper i vinter, og det kan fort være at han starter første seriekamp om en måned. Håkon Røsten er også en meget talentfull midtstopper, men heller ikke 19-åringen er enda den klare lederen Rosenborg trenger. Hvordan setter Johansson opp forsvaret sitt? Og hvem skal være forsvarssjefen denne sesongen?

Det er også usikkerhet rundt spissplassen. Ole Sæter sliter med kroppen, Isak Thorvaldsson er langt unna noe toppform og det samme gjelder Noah Holm. En spiss må signeres før seriestart, men hvilke alternativer finnes med Rosenborgs økonomi? Vi tror Johansson skal få utviklet Rosenborg i riktig retning, men det vil ta tid. Akkurat nå ser RBK ut som et lag på nedre halvdel av Eliteserien.



12. plass: HamKam

Der HamKam sin sesongoppkjøring til forrige sesong var sjokkerende dårlig, har den i år vært mer på det jevne uten å være imponerende. Via sin danske trener Jacob Michelsen har de spilt hele tre treningskamper mot god dansk motstand og vist at de i år som i fjor ikke kommer til å briljere, men også at de kommer til å bli vanskelige å bryte ned.

Stopperen Luc Mares fra Start er en smart signering og et godt tilskudd til de hardtarbeidende og oppofrende kameratene.

11. plass: Odd

Vi vil nok se Odd i mer høyt press denne sesongen i tillegg til at de er mer fremoverrettet i sitt spill enn det de var med «Paco» som sjef. Kenneth Dokken har gitt hele klubben mye positiv energi. Selv om ikke ting har sett fantastisk ut i treningskampene, er forventningene i Skien store til hva Dokken skal få til som ny Odd-sjef.

André Hansen, Etzaz Hussain og Torgeir Børven er signeringer som sørger for enda mer rutine i laget. Mikael Norø Ingebrigtsen er den som har imponert mest i vinter, mens den aller mest spennende spilleren å følge også denne sesongen blir Faniel Tewelde - selv om ikke han har vært på sitt beste til nå i 2024.



10. plass: Tromsø

Sjokkartet start på oppkjøringen da Glimt hentet trener Gaute Helstrup og forsvarsbauta Jostein Gundersen på samme dag tidlig i januar. Også solgt en av ligaens beste vingbacker, Niklas Vesterlund, til utlandet.

Det har vært tydelig i treningskampene at både Gundersen og Vesterlund er savnet. Men også at trener Jørgen Vik har fotballkompetansen til å bygge videre på mye av det de gjorde under Helstrup. Faktisk har de vært bedre i treningskampene denne oppkjøringen enn forrige, uten at vi forventer at de skal ta en ny medalje av den grunn.

STORE SKO Å FYLLE: Jørgen Vik hopper etter Wirkola i Tromsø. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

9. plass: Lillestrøm

I Lillestrøm er det ny trener, ny formasjon og nye tider. Svenske Andreas Georgson har kommet inn med erfaring fra store utenlandske klubber, riktignok ikke som hovedtrener, og har på kort tid overbevist spillergruppen.

Treningskampene har båret preg av at spillerne øver, og de har til gode å finne skikkelig flyten. En del misnøye blant supporterne pga manglende signeringer i en tropp som har for mange stoppere og for få offensive ess.



UBALANSERT TROPP: Andreas Georgson har mange midtstoppere - litt for mange, mener TV 2s eksperter. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

8. plass: Haugesund

FKH har hatt en god oppkjøring til nå hvor de har møtt relativt overkommelig motstand i treningskampene. Den beste kampen var nok da de feide Häcken av banen i det som var en god treningsleir i Marbella. Oskar Thorvaldsson satser ungt, han vil at FKH skal være spillende og så skal de løpe sokkene av seg i høyt press. I vinter har som sagt ungguttene fått mye spilletid, og det blir spennende å se om han fortsetter med det når alvoret begynner.

Troy Nyhammer, Mikkel Hope og Sander Innvær er spennende unggutter som fort kan få mye spilletid denne sesongen om de fortsetter der de har vært de to første månedene i 2024. Så er den unggutten det er størst forventninger til nysigneringen Anton Logi Ludviksson. Midtbanespilleren har vist meget lovende takter, og vi er spente på hva Thorvaldsson kan få til med FKH denne sesongen.



7. plass: Viking

Viking er en av klubbene med god kontinuitet i tropp og på trenerbenken, på tross av salgene av Brekalo og Solbakken. Dessverre har de tatt med seg de offensive problemene fra høstsesongen inn i oppkjøringen, og litt for ofte har det blitt «hit men ikke lenger» i treningskampene. Jakter en storscorer fra dansk 1. divisjon for å ha enda mer å by på offensivt.

MÅ REISE SEG: Viking har ikke imponert i sesongoppkjøringen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

6. plass: Strømsgodset

Optimismen rår i Drammen etter en sterk avslutning på forrige sesong. Møtt variabel motstand i oppkjøringen, men stoppertrioen Kristensen Dahl, Valsvik og Taaje har sett meget solide ut. Det største minuset i vinter har vært at de har solgt en av landets beste keepere, Viljar Myhra, samtidig det er stor usikkerhet rundt om og når erstatteren Per Kristian Bråtveit kommer i kampform.



LURT SMIL: Jørgen Isnes har fått sving på Strømsgodset. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

5. plass: Fredrikstad

Fredrikstad har bygget videre på det de viste i Obos-ligaen i fjor, og det blir ikke morsomt å møte Fredrikstad denne sesongen heller. De er godt organiserte, godt trente og så er vi mer usikre på hvor gode de blir offensivt.

Morten Bjørlo er en signering som passer godt inn i stilen til Mikkjal Thomassen. Brandur Hendriksson har et fantastisk toppnivå og Maxwell Woledzi spiller snart i en større klubb - for den 22-årige midtstopperen fra Ghana er ekstremt spennende. Sigurd Kvile har vært meget god i vinter, og om han klarer å holde seg skadefri blir han interessant å følge. Joannes Bjartalid ble kåret til årets spiller i Obos-ligaen i fjor og så fantastisk ut i januar, men han er for tiden på sidelinjen etter operasjon for et par uker siden.

Troppen er sårbar, og det er først og fremst fordi denne stallen har lite erfaring fra øverste nivå. I treningskampene har det sett positivt ut. Gode prestasjoner mot Elfsborg og FCM i Portugal, og så var de bedre enn HamKam nå sist.

SPENNENDE STOPPER: Maxwell Woledzi spås en lysende fremtid. Foto: Torstein Wold / TV 2

4. plass: Sarpsborg 08

Det har vært en vinter med langt færre skader enn i fjor og i større grad enn tidligere en viss form for kontinuitet på spiller- og lederside. Sarpsborg har signert flere spillere på lengre kontrakter, som gir større forutsigbarhet og ro. I treningskampen mot AIK stilte de med et sterkt lag, og da fikk svenskene kjørt seg.

Jo Inge Berget har framstått som leder på og utenfor banen. Aimar Sher ser bra ut og vil fort kunne ta en plass sentralt. Stefan Johansen har allerede vist seg som en fantastisk type i gruppa, og han bør passe godt inn i måten Stefan Billborn vil spille fotball på.

Anders Hiim og Sondre Ørjasæter har enormt tempo og ferdigheter på venstresiden, og spesielt Ørjasæter tror vi kommer til å bli en av sesongens mest underholdende spillere å følge med på.

Ørjasæter, Hiim og Meister er sammen med Sher fire veldig spennende unggutter som kommer til å spille mye, og Sarpsborg ser ut som et solid og spennende lag når sesongen nærmer seg.



3. plass: Brann

Brann har i vinter bygget videre på suksessoppskriften fra fjoråret. Intensitet, fysikk og kultur er hovedingredienser, og kaptein Sivert Heltne Nilsen har aldri vært bedre. Har spilt både RBK og VIF av banen samtidig som de selv mener de har mye mer og gå på. Holder han seg skadefri kan Magnus Warming bli et supervåpen i Horneland sitt arsenal.



SOLIDE: Brann har tatt nye steg og beholdt nøkkelspillerne fra sølvsesongen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

2. plass: Molde

Det var ufattelig imponerende å slå ut Legia av Conference League. I perioder av de to kampene fikk man se hva Molde kan utrette på sitt aller beste. Erling Moe har hentet inn mye ungt og meget spennende i vinter, og så har han signert mer rutinerte klassespillere som Isak Helstad Amundsen og Mats Møller Dæhli. Bodø/Glimt får nok tøffere kamp av Molde i år, og det er disse to lagene som skiller seg klart ut også basert på hva som har blitt vist denne vinteren.

1. plass: Bodø/Glimt

Hadde fortjent å gå videre i Conference League etter å ha vært meget gode mot Ajax, og det forteller alt om hva slags lag Kjetil Knutsen har skapt. De har det høyeste toppnivået og den mest solide troppen i Eliteserien også i 2024. Nikita Haikin er snart tilbake, Kasper Høgh tror vi kommer til å herje og selv om Amahl Pellegrino er reist, har Bodø/Glimt fått på plass spillere som gjør laget utrolig solid både defensivt og offensivt.