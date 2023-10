Poserte for klesgigant: – Hadde ikke tillatelse

Lucas Braathen står sammen med andre norske alpinister i en konflikt med Skiforbundet om markedsrettigheter.

Forrige uke la 23-åringen ut to bilder av seg selv på Instagram iført J. Lindeberg-klær.



Alpinlandslagets sportssjef, Claus Ryste, bekrefter overfor TV 2 at Braathen ikke har fått tillatelse av Skiforbundet til et samarbeid med den svenske klesgiganten.

– Jeg ønsker ikke å si noe detaljert om denne saken i media nå, men jeg kan bekrefte at Lucas har gjennomført en kampanje med J. Lindeberg som han ikke har hatt tillatelse til. Vi kommer til å følge opp dette internt, sier Ryste.

Svarer

23-åringens far, Bjørn Braathen, forklarer at bildene med J. Lindeberg er en del av en kort digital kampanje som nå er over.

– Jeg registrerer at Claus sier at dette ikke er et samarbeid Lucas har fått tillatelse til. Min kommentar til det er at før man skal snakke om å innhente og gi tillatelse, må man først være enige om hvem som har hvilke rettigheter og hvem som har hvilke plikter, sier Braathen.



Alpinlandslagets offisielle klesleverandør er Helly Hansen.

Hovedspørsmålet gjennom konflikten, som startet flere år tilbake i tid, har handlet om hvem og i hvilken grad Skiforbundet eller utøverne eier sine markedsrettighetene.



I november 2022 ga lovutvalget utøverne en seier i spørsmålet. Lovutvalget slo fast at utøverne plikter å overføre en andel av sine bilderettigheter til forbundet, men at de sammen må finne ut av hva som er en rimelig andel.

I møte

Etter det TV 2 erfarer har det vært møtevirksomhet mellom far Braathen og Skiforbundet v/Ryste om saken mandag.

– Kampanjen er allerede blitt varslet om til skistyret. Det er ikke det at vi har satt oss ned og vil dra linjene selv, men når det ikke er noen vilje til å møtes for å forhandle, er man i et ingenmannsland, hvor ingen rettigheter og forpliktelser er definert. Det gjelder også Skiforbundet og deres rettigheter og plikter.

Skiforbundet har tidligere avvist påstanden om mangelende vilje. Generalsekretær Arne Baumann sa til TV 2 forrige uke at deres fokus er å løse saken.

