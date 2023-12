Porno-sjokk for fotballstjerner

Bayern-spillere ble utsatt for pornoangrep – og de er ikke alene. – Et stort problem, sier ekspert.

Tirsdag kl. 21.00: Se Manchester United-Bayern på TV 2 Play.

Mandag rapporterte storavisen Bild at store stjerner som Manuel Neuer og Joshua Kimmich hadde fått Instagram-profilene sine infisert.

De har henholdsvis 13 og 8 millioner følgere på plattformen.

Under tag-seksjonen dukket det opp flere innlegg fra såkalte «porno-bots».

– Det er et stort problem. Instagram fjerner jo millioner av boter hver måned, men likevel klarer de ikke å ta livet av det, sier sosiale medier-ekspert Ståle Lindblad til TV 2.

– Utfordringen er at for hver gang du blokkerer en bot, kommer det ti nye. Med generativ kunstig intelligens er det lettere enn noen gang å lage nye boter. Og de er vanskeligere og vanskeligere å avsløre, fordi de skriver mye bedre enn de gjorde før, fortsetter han.

– Helt umulig å administrere

Neuer og Kimmich er ikke alene om å bli bot-angrepet.

Slike tagger dukket også opp på profilene til Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland.

Det gjorde det også hos Haalands venn i Liverpool, Dominik Szoboszlai, og Jude Bellingham i Real Madrid.

Lindblad forklarer at det ikke er bare-bare å bli kvitt problemet.

– Jeg vet ikke om en god løsning for å bli kvitt det, bortsett fra at Meta må bli enda bedre, sier han.

– Bortsett fra dem som vil være mindre åpen, og krever at man godkjenner kommentarer. Men det er en dårlig løsning for dem som vil være åpen for fansen. Hvis du får 3000 kommentarer, og 2000 fra boter, er det likevel 1000 fans. Det er helt umulig å administrere det, forklarer Lindblad.

Han trekker også frem et problem fra Metas side, selskapet som eier Facebook og Instagram.

Strammer de til og gjør systemene for strenge, kan for eksempel veldedige organisasjoners innlegg bli slettet i forsøkene på å fjerne spam, ifølge eksperten.

– Så fører det til at legitime poster blir slettet urettmessig, sier han.

– Manneproblem

Lene Pettersen, førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania, poengterer at kommentering med egne tagger er en velkjent metode for å få synlighet om eget produkt på Instagram.

– Jeg vil tro dette gjelder også pornotagger. Jeg kjenner ikke til pornotagging av bots på Instagram, og mine kilder i fotballmiljøet er heller ikke kjent med dette. Dersom det er slik at dette er et problem, vil jeg tro at det er flere mannlige utøvere som får dette enn kvinnelige, skriver Pettersen i en e-post til TV 2.

– Menn får jo mye damegreier og porno generelt på nettet, forklarer eksperten.

Hun viser frem et eksempel på hva en mann (52) som ikke bruker Instagram får opp i utforsk-feltet. Der er det en klar overvekt av unge kvinner.



– Sosiale medier er ganske stereotypiske og kategoriske når det gjelder kjønn. Dersom algoritmene ikke har så mye klikkhistorikk fra en bruker, vil systemet ofte benytte en såkalt «kaldstart» hvor den lille informasjonen systemet har av brukeren (kjønn, alder) brukes som utgangspunkt for vedkommende.

– Menn vil da fort plasseres i en kategori som tilbys stereotypisk innhold for nettopp denne kategorien. Og det er min opplevelse fra å teste dette i praksis med egne studenter, men også andre brukere, at systemet gir veldig stereotypisk innhold til folk. Menn får typisk puppedamer, biler og treningsvideoer. Å ha privat profil eller konto, vil i alle fall begrense problemet med porno-bots, melder Pettersen.

Lindblad kaller angrepene hos fotballstjernene for hærverk.

– Mange idrettsutøvere vil gjerne ha kontakt med fansen, og derfor er de i sosiale medier. Hvis de oversvømmes av botter, vil bottene sperre for fansen og da får de ikke den kontakten. Det vil også redusere kvaliteten hvis du skal gå inn på profilen til en utøver du liker, og du bare ser drit og spam. Da vil det redusere lysten til å gå inn igjen, sier han.

Meta har ikke besvart TV 2s henvendelse.

Tirsdag kl. 21.00: Se Manchester United-Bayern på TV 2 Play.