Politiet skal etterforske Gjert Ingebrigtsen

I en pressemelding bekrefter politiet i Sør-Vest at de har igangsatt etterforskning av Gjert Ingebrigtsen på bakgrunn av innlegget brødrene Jacob, Filip og Henrik Ingebrigtsen hadde i VG. Der hevdet brødrene seg utsatt for vold i oppdragelsen, og at det lå bak bruddet med ham som trener.

– Vi har gjort flere innledende undersøkelser, og informasjon som har kommet fram har gjort at vi nå har opprettet en straffesak. Det er opprettet sak på straffelovens paragraf 282 – mishandling i nære relasjoner, sier politiinspektør Terese Braut Våge.

– Det betyr at vi nå er i en etterforskningsfase, hvor formålet med etterforskningen er å avdekke om det foreligger straffbare forhold. I en etterforskning skal politiet være objektive. Når en person har status som mistenkt, skal etterforskningen søke å klarlegge både det som taler mot ham og det som taler til fordel for ham, utdyper Braut Våge.

Bistandsadvokat: – De støtter dette fullt ut

Politiet har på nåværende tidspunkt ikke ytterligere opplysninger i saken.

– Jeg vil understreke at etterforskning av saker som gjelder mishandling i nære relasjoner er saker som av sin natur krever grundig etterforsking over noe tid. En sentral del av etterforskningen vil være avhør. Politiet kan ikke kommentere innhold i avhør all den tid saken er under etterforskning, og det er derfor begrenset hvor mye informasjon vi har å dele i tiden framover, sier politiinspektøren.

Mette Yvonne Larsen er oppnevnt som bistandsadvokat i saken.

– De støtter dette fullt ut, skriver hun i en tekstmelding til TV 2.



– Vi ønsker ikke å kommentere at det er opprettet straffesak mot Gjert Ingebrigtsen, sier generalsekretær Kjetil Hildeskor i Norges Friidrettsforbund.



Elden: – Stor belastning

Ingebrigtsen har engasjert advokat John Christian Elden. Han kommenterer den siste utviklingen på vegne av sin klient.

– Dette var ikke uventet, og min klient er trygg på utfallet av en slik etterforskning, sier advokat John Christian Elden.



– Selv om en politietterforskning selvfølgelig er en stor belastning både for Gjert Ingebrigtsen og resten av hans familie i en allerede vanskelig tid, er det samtidig hans eneste mulighet for å renvaskes, fortsetter advokaten.

Gjert Ingebrigtsen vil ifølge Elden samarbeide fullt ut med politiets etterforskning, og ser fram til å avgi sin forklaring for politiet innen kort tid, slik at saken får en raskest mulig avklaring.

– Jeg vil også anmode om etterforskningsskritt på vegne av min klient, deriblant vitneavhør av personer vi mener kan belyse saksforholdet, opplyser advokat Elden.

Under helgens Hytteplanmila fikk Gjert Ingebrigtsen spørsmål om hvordan han stilte seg til en eventuell etterforskning.

– Jeg tror ikke det blir noen etterforskning. Jeg tror det er mer en undersøkelsessak. Det er de hjertelig velkommen til å undersøke så mye de bare vil. De vil aldri finne noe. Det er ingenting å finne. Det synes jeg egentlig bare er fint. Det skulle vært gjort for lenge, lenge siden så lenge det har vært så mange rykter der ute som dere i media kjenner til. Det burde vært gjort for svært lenge siden, sa Ingebrigtsen da.



– Har nok gjort undersøkelser

Kjetil Kolsrud, redaktør i Rett24, understreker at ting fortsatt er på et tidlig stadium.

– Det er viktig å understreke at terskelen for å åpne en etterforskning er lav. Det er mye lavere terskel for å åpne etterforskning enn for å ta ut en siktelse, som innebærer at man gjør konkrete etterforskningsskritt. Men det innebærer at de mener det er grunn til å undersøke det. Det er på et tidlig stadium. Det innebærer ikke for eksempel at politiet nødvendigvis har funnet en sannsynlighetsovervekt for at det har foregått noe, så vi er på et lavt stadium og vi må ta det forbeholdet hele veien.

– Hva ligger typisk i en forundersøkelse? Det begynner med ett ord i en kronikk. Er det rimelig å anta at politiet har vært i kontakt med begge parter?

– Noe undersøkelser har de garantert gjort utover det ene ordet i kronikken. Det vil jeg tro, men politiet forteller sjelden hva de gjør på dette stadiet. Ett eller annet har de foretatt. Står i en situasjon hvor det foreligger en offentlig klage om et alvorlig lovbrudd og da vil det potensielt se slapt ut om de ikke gidder å undersøke det. Politiet har mange hensyn å ta med tanke på allmennhetens oppfatning av hva politiet skal, og ikke skal gjøre.

– Hvor lang tid tar sånne etterforskninger?

– Det varierer så enormt. Det er ikke gjort på en uke. Det kommer an på hva slags bevissthet de går inn i og hvilken grad de begynner å etterforske bredt og langt tilbake i tid. Det tar ofte tid.



Betent konflikt

Friidrettsforbundet annonserte tidligere denne måneden at Ingebrigtsen ikke får akkreditering til neste års mesterskap på grunn av konflikten med sønnene Jakob, Filip og Henrik. I tillegg anbefalte de Olympiatoppen om å gjøre det samme i Paris-OL.

Etter at Gjert Ingebrigtsen brøt samarbeidet med sønnene vinteren 2022, har han trent Narve Gilje Nordås.

Men i sommer sa NFIF nei til å akkreditere ham i friidretts-VM i Budapest. Det bidro til en rekke medieoppslag og en skarp tone mellom Nordås og Jakob Ingebrigtsen underveis i mesterskapet.

For en halvannen uke siden koblet Gjert Ingebrigtsen på John Christian Elden som advokat. Den gang uttalte Elden at «friidrettsforbundet er på bærtur» og ba om samtaler for å finne en minnelig løsning.



Konflikten eskalerte ytterligere da brødrene publiserte et leserinnlegg i VG der de hevdet seg utsatt for vold i oppdragelsen, og at det lå bak bruddet med ham som trener. Gjert Ingebrigtsen benekter anklagene.

Onsdag møttes Ingebrigtsen, Elden og ledelsen i friidrettsforbundet til et møte, som Elden i etterkant beskrev som «meget positivt».