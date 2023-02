Politiet ber «Nora» på det sterkeste om å anmelde politimann for voldtekt

Saken TV 2 publiserte om politimannen, treneren og den tidligere topputøveren som fikk gå fra klubb til klubb i Idretts-Norge, til tross for mange varsler og fire anmeldelser om seksuelle overgrep eller trakassering, kan få følger for den konkrete politimannen.

Det kan også få følger for hvordan politiet følger opp lignende saker i fremtiden.

Det opplyser politidistriktet , der politimannen i dag er ansatt, til TV 2.

– TV 2 har presentert nye og alvorlige opplysninger, og det er dermed naturlig at vi vurderer om det er grunnlag for å opprette en personalsak. Det har tidligere vært gjort grep for å belyse denne saken, men vi har ikke hatt nok informasjon til å opprette en slik sak, sier politimesteren i distriktet.

Distriktet anonymiseres i denne saken for å hindre identifisering av mannen som åtte unge kvinner hevder utsatte dem for seksuelle overgrep eller trakassering over en periode på 20 år.

– Det er vanskelig for politidistriktet å kommentere detaljer om hvordan vi har fulgt opp en av våre ansatte. Men det er naturlig for oss å gå gjennom hvilke rutiner vi har for å følge opp ansatte som blir anmeldt for seksuelle overgrep og seksuell trakassering. Det er et arbeid vi vil sette i gang umiddelbart, sier politimesteren videre.

PSYKOLOG: Først seks år etter hendelsen tok Nora kontakt med psykolog for å begynne å bearbeide det hun opplevde. Foto: Ditlev Eidsmo/ TV 2.

Oppfordres til å anmelde

Som TV 2 tidligere har omtalt, har mannen blitt anmeldt fire ganger for voldtekt, seksuelle overgrep eller trakassering. Alle anmeldelsene har blitt henlagt.

En av de som aldri anmeldte, var Nora.

Hun forteller til TV 2 at hun ble voldtatt på en treningsleir i utlandet da hun var 16 år, sommeren 2016.

I et forsøk på å legge det bak seg og ikke la det definere henne, fortalte hun det ikke til noen før seks år senere.

– Vi vil på det sterkeste anbefale kvinnen som sier hun ble voldtatt på et utenlandsstevne i 2016 om å anmelde saken og å søke hjelp hos en bistandsadvokat, sier politiet til TV 2 i dag.

Så mange anmelder ikke en voldtekt: 29 prosent av voldtektsofre forteller aldri noen om hendelsen

Det tar i gjennomsnitt 3,3 år før en voldtatt person forteller andre om det

Barn utsatt for seksuelle overgrep bruker i gjennomsnitt over 17 år før de forteller det til noen Kilde: Undersøkelser fra DIXI Ressurssenter

– Det har vært viktig for meg å fortelle

Oppfordringen fra politiet blir møtt med skepsis av Nora i dag.

– Jeg har vært i kontakt med politi og bistandsadvokat, men til syvende og sist handler valget mitt om å ivareta egen psykisk helse og eget liv. Jeg har i mange år forsøkt å bearbeide og jobbe meg gjennom dette, blant annet med hjelp fra psykolog. Det har blitt en prosess også i saken TV 2 nå lager, hvor jeg har måttet rippe opp i mye, men det har også vært viktig for meg å fortelle for å bidra til endring, sier hun.

DIXI Ressurssenter, en organisasjon som hjelper personer som har opplevd overgrep, opplyser til TV 2 at cirka 80 prosent av alle voldtektssaker i Norge de siste årene har blitt henlagt.

– Basert på erfaringer fra disse sakene som er omtalt, og henleggelsesstatistikken til politiet i saker som handler om seksuelle overgrep, så er er sjansen for å nå gjennom liten. Jeg må tenke på meg selv og det jeg skal klare å stå i, det krever mer enn jeg tror mange klarer å sette seg inn i, avslutter Nora.