Politianmeldt: – Kommer til å finne deg

Skandalebildene fra Paris-Roubaix, der en tilskuer tilsynelatende kaster en caps mot hjulet til vinner Mathieu van der Poel, skal etterforskes av politiet.

Franske syklisters fagforening (UNCP) skriver på X at en anmeldelse vil bli levert klokken 8.30 tirsdag morgen.

– Vi ber alle som kan hjelpe til med å identifisere denne sjarmerende personen om å gjøre det, skriver UNCP.

Se hendelsen i videovinduet over!

– Kunne gått ganske ille

Det var med 42 kilometer igjen, og med van der Poel i klar ledelse, at hendelsen fant sted. Heldigvis påvirket ikke caps-kastingen den nederlandske superstjernen, men det kunne gått alvorlig galt.

– Hvis den hadde satt seg fast og blitt dratt inn i skivebremsen, kunne den ha låst forhjulet hans. Det kunne gått ganske ille, sier Adam Hansen til GCN.

Han er leder for syklistenes utøverorganisasjon (CPA), som har samarbeidet med UNCP om å få levert inn en anmeldelse.

– CPA kan ikke gjøre det, fordi vi er en sveitsisk organisasjon, så i dette tilfellet kan UNCP ta denne personen til retten. De kommer til å levere en anmeldelse til lokale myndigheter, og de kommer til å gjøre en full etterforskning. Vi kommer til å finne denne personen, det er sikkert, sier Hansen.

CPA og UNCP har også tidligere samarbeidet om å identifisere tilskuere som har forårsaket hendelser.

– Vi har god erfaring med det, om du ser tilbake på hva som skjedde i Tour de France da Tony Martin ble felt av en tilskuer og UNCP tok personen til rettet og vant, sier Hansen.

Her kan du se hva som skjedde med Martin:

– Helt håpløst

Etter van der Poel-triumfen i Roubaix, reagerte også hans norske Uno X-konkurrenter på skandalebildene fra rittet.

– Det er helt håpløst. Seieren kan bli ødelagt på grunn av de greiene der. Det er dårlig av publikum, man må respektere at han er et hakk over oss. Det er utrolig kjedelig at slike ting kan ødelegge et løp, det er ikke bra, sa Jonas Abrahamsen.



– Det er bare kjempetrist. Det er synd at noen forsøker å ødelegge for en mester som ham. Han er bedre enn de andre, så jeg synes det er synd, jeg synes folk som gjør slikt kan holde seg hjemme. Jeg så det i Flandern også, da ble det kastet øl mot ham, det er synd for sporten, istemte Rasmus Tiller.