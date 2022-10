Vaka ble historisk - første kvinnelige norgesmester

Monica Eilertsen Vaka ble norgesmester i Heads Up-turneringen under Poker-NM på Gardermoen. Det gjør at hun blir den første kvinnen som blir norgesmester i poker - med unntak av rene kvinneøvelser. Dermed reiser hun hjem med en premiepott på 130 000 norske kroner.

Det faktum at hun ble første norske kvinne til å bli norgesmester i åpen klasse visste hun ikke. Hun var imidlertid klar over at hun var den første til å vinne Heads Up.

– Det er så stort. Det har vært noen kvinner i finalen tidligere og målet mitt var å nå toppen i år. Å klare det føles utrolig deilig, sier hun til TV 2 og smiler bredt.

Videre forteller hun om støtten hun fikk underveis i oppgjøret mot Høivold. Det var nemlig tydelig hvem som var publikumsfavoritt torsdag kveld.

– Jeg synes nesten litt synd på Anders som måtte høre på alle kvinnene som samlet seg rundt bordet. Det var tydelig at flere ville at en kvinne skulle vinne i år, sier hun og ler.

BEVISET: Her gliser Monica Vaka etter seieren med beviset på at hun er norgesmester i poker. Foto: Morten Asbjørnsen/TV 2.

Vaka briljerte i turneringen og vant syv av syv kamper. Det i kamper som varierte voldsomt frem og tilbake.

At hun skulle vise god form på Gardermoen kommer neppe som en overraskelse på flere som følger med. Ølen-jenta viste nemlig form bare en måneds tid før NM da hun ble verdensmester i online-poker. Øvelsen hun gikk til topps i dag var 2-7 Single Draw og premiepengene var da på rundt 50 000 norske kroner.

Finalemotstanderen var Andreas Høivold som har vunnet NM-titler, årets spiller-kåringer i NM og han har en EPT-tittel fra helt tilbake i 2006.

Vaka, som kommer fra Ølen i Rogaland slo blant andre Frode Fagerli på veien mot finalen. Vaka kom ikke særlig godt ut fra start, men klarte å snu bataljen til sitt favør mot rutinerte Høivold.

– Da følte jeg meg avkledd som om jeg satt der helt naken, sier Vaka til TV 2 og smiler.