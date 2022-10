Kjemper mot egne demoner: – Gir et ekstremt ubehag

Aylar Lie er en person mange vet om. 38-åringen har vært i norsk rampelys i to tiår, men har de siste årene valgt å trekke seg mer tilbake.

I år bestemte hun seg imidlertid for å prøve seg i poker-NM på Gardermoen. Det valget var ikke enkelt.

– For min del så er det en personlig kamp. Jeg sloss litt med mine egne demoner for å være her på et norgesmesterskap, sier hun til TV 2.

Videre forteller hun at det har vært på både godt og vondt å ha oppmerksomheten på seg selv tidligere. Hun er klar på at hun oppsøkte oppmerksomhet da hun var yngre.

Nå når hun har blitt eldre, forteller hun at hun har fått litt andre verdier. Å være mer anonym er noe hun setter pris på. De siste årene har hun så å si ikke vært i Norge, og hun forteller selv at hun ligger på rundt 300 reisedøgn i året.

– Da får jeg være mer pokerspiller, og ikke Aylar Lie.

Hun forteller at kampen mot seg selv er større enn selve pokeren her på Gardermoen. Hun røk også ut fra Main Event på hennes første dag i turneringen.

– Gruet du deg ordentlig til å komme hit?

– Om jeg gruet meg… Da jeg kom hit i går kveld sto jeg utenfor døren, men på vei inn så snudde jeg på grunn av at folk stoppet meg. Det gir et ekstremt ubehag som jeg har satt meg selv i. Det er litt av konsekvensene av det jeg gjorde i tidlig alder, men nå er jeg snart 40 år gammel og har litt andre verdier.

Hun fikk mye støtte i kjæresten sin som bor her i Norge. Lie ønsker ikke å si mer enn at hun har en kjæreste og at de er samboere.

Han kom med en beskjed til Lie om at den beste måten hun kunne overvinne frykten, var å kaste seg ut i det. Det var hun enig i. Hun forteller også at poker-miljøet i Norge er fint, men at det fortsatt er en utfordring for henne.

MASSASJE: Aylar Lie har fått en del massasje underveis i poker-NM. Årsaken er at hun i de siste ukene bidratt i en leteaksjon og har sovet i både bil og hos fremmede. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Den tidligere modellen kom til Norge for drøyt tre uker siden. Fem måneder tidligere døde hunden hennes som hun har hatt i mange år. Etter hunden gikk bort, benyttet hun mye tid på poker.

– Jeg har kanskje spilt 12 timer om dagen siden det. Jeg hadde gledet meg til en liten ferie sammen med kjæresten, sier hun.

Men slik gikk det altså ikke. Poker er ikke Lies eneste lidenskap. Hun er svært opptatt av dyrevelferd. Etter ankomsten til Norge brukte hun derfor tid sammen med en bekjent i en leteaksjon etter en chihuahua på ett år.

Hunden har vært på rømmen i seks uker.

– Jeg har flyttet inn i skogen bokstavelig talt. Jeg har sovet i telt, i bil, campingbil og til og med overnattet hos folk jeg ikke kjenner for å ta meg en dusj. Mange sier jeg kaster bort tid, men hunden er observert for ikke lang tid siden. Hun er vanskelig å finne, men vi har et stort håp om å klare det, sier hun.

OVERNATTET HER: Aylar Lie har blant annet sovet i denne under leteaksjonen. Foto: Privat

– Jeg føler meg nærmest hjemløs når vi leter etter parkeringsplasser å overnatte på. Men jeg synes ikke synd på meg selv.

Selv har hun gått tungt inn i leteaksjonen, også foruten å ha deltatt fysisk. Hun forteller selv at hun har brukt over 100 000 kroner i drone, kikkert og viltkameraer i jakten. Dette er utstyr hun senere vil låne ut til frivillige organisasjoner som er med på lignende aksjoner.

Lie har selv tatt drone-lappen og har derfor flydd dronen mye selv i leteaksjonen.

Og for Lie var det noe som vekket følelsene ekstra mye. For ti år siden forsvant nemlig hunden til Lie. Da fant de etter hvert hunden.

– For meg var det den største personlige krisen i mitt liv, og jeg har stått i jævlig mye gjennom et langt liv. Det å ikke vite om hun lever, får mat, blir tatt av rovdyr... det er forferdelig. Eieren tar jeg av meg hatten for. Hun har vært ute hver dag i seks uker nå, sier Lie.