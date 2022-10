Ble utsatt for overgrep og satt 14 år i fengsel – dette ble redningen

GARDERMOEN (TV 2): Jan Frode Kristiansen har levd et liv preget av narkotika, fengsel, overgrep og behandling. Nå er det å bløffe noen i poker den deiligste rusen han får.

Folk fra nord til sør i landet er denne uken på Gardermoen. Alt fra finanspersoner og kjendiser til bønder, vektere og tidligere kriminelle er samlet i en hall på Gardermoen for å bedrive sin lidenskap.

En av disse er Jan Frode Kristiansen. 54-åringen som tatoverte seg samme dag som han skulle begynne poker-turneringen.

Se poker-NM hver dag på TV 2 Play.

Men at Vålerenga-mannen er på Gardermoen denne uken er slett ingen selvfølge. At han i det hele tatt skulle være i live som 54-åring, er noe han aldri hadde trodd skulle bli en realitet.

Vi skrur tiden tilbake tilbake til da Kristiansen gikk på ungdomsskolen. Han var da en ung hockey-spiller som virkelig åndet for idretten. Han forteller selv at da han gikk i 9. klasse, spilte han hockey tre dager i uken og gikk på skolen kun to dager i uken.

– Men uheldigvis var det en fæl, fæl overgriper i nærmiljøet. Og det var min store hemmelighet i mange, mange år. Fra jeg var 11 år gammel, og til jeg ble 14 år, så holdt han på med meg, sier Kristiansen til TV 2.

Et drøyt tiår senere fikk han en telefon angående om mannen som utsatte ham for psykiske, fysiske og seksuelle overgrep.

Da hadde rundt 30 personer anmeldt mannen, og Kristiansen ble spurt om han var én av de som hadde anmeldt.

Han blånektet. Han hadde ikke fortalt det til noen. Skammen var rett og slett for stor. Han ønsket på ingen måte å bli koblet til overgriperen på den måten.

– Det var en gang jeg sa fra til ham som 12-åring. Da bandt han meg fast til en søyle på Jordal Amfi. Der ble jeg stående i 12-13 timer mens han kjeftet, og sa jeg aldri kom til å spille hockey igjen. Han dro også en sekk over hodet mitt og tok av meg klærne. Det gjør noe med en liten gutt, sier Kristiansen.

Etter noen år ble han «for gammel» for mannen som utførte overgrep på Jan Frode. Da kom en uventet sjalusi.

– Det er helt sprøtt. For utenom alt det jævlige, så hadde vi det mye kult sammen. Han var hjemme hos meg og hentet meg ofte. Vi hadde jo hockeyen sammen, og vi så til og med kamper i Sverige sammen.

– Nå kan jeg bli dårlig bare av å se en blå bil. Alt som kan minne om ham gjør meg fysisk uvel den dag i dag, sier Jan Frode.

Mannen ble etter det TV 2 vet dømt for flere titalls overgrep. Han skal imidlertid ikke ha sonet ettersom sakene var foreldet. Etter det TV 2 har fått informasjon om, døde mannen for noen år siden.

STERK HISTORIE: Etter mange år med kriminalitet og narkotika fant han tilbake til livet med poker Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Jeg har brukt narkotika i 35 år

Han tror det finnes mange der ute som har opplevd overgrep i barndommen og som ikke tør å stå frem med det. Det synes han er en forferdelig tanke, samtidig som han har forståelse for at folk ikke tør å prate om det.

Men for hans egen del så var det nettopp det å prate om det som ble redningen. Han oppfordrer alle som sliter med noe om å snakke om det til noe man kan stole på.

Men det gjorde han ikke for mer enn noen år siden. Da hadde det gått flere tiår fra hendelsen.

I mellomtiden ble det et liv preget av mye narkotika og til sammen 14 år i ulike fengsel.

GLISER: Jan Frode Kristiansen smiler stort sett fra øret til øret på Gardermoen denne uken. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Jeg har brukt narkotika i 35 år. Jeg har aldri tatt en sprøyte, men jeg har spist eller sniffet det. Jeg var ikke narkoman i hodet mitt. Men så kommer det et sted hvor man ser det blir problemer.

Smugling av narkotika er hovedårsaken til at han har sittet mye i fengsel. Den lengste dommen han fikk var på 10 år.

Det var særlig ett opphold som gjorde inntrykk på Jan Frode. Det var dette oppholdet som fikk han til å innse alvoret. Han fikk en dom på to år og måtte sone den i et fengsel i Sverige.

Der ble han plassert på en avdeling med 17 russere, av 20 innsatte.

– Da fikk jeg ordentlig juling. Det var skikkelig stygt. Etter den hendelsen følte jeg at det dukket opp russere overalt, sier han.

Men det var ikke tilfelle. Dette var bare noe han innbilte seg på grunn av narkotika-misbruket.

– Tenk om en nabo hadde kommet inn

Han flyttet inn i en leilighet i 2015 og hadde da plassert massevis av kasser foran døra i frykt for at russere skulle komme inn i leiligheten.

Han forteller at det var så ille at han en gang trodde han hadde stått og pratet i åtte timer med en russer i leiligheten. Det var aldri en russer der.

– Men for meg var det helt ekte. Jeg sto klar for å hoppe ut fra verandaen. Jeg sa at om han kom ett skritt nærmere, så ville jeg hoppe.

Etter hvert skjønte han at russer-frykten ble så alvorlig at han skjønte at han måtte ta grep.

Det skjedde etter at han sto i leiligheten med hjelm, skuddsikker vest og et spyd i hånda. Han sto i posisjon foran inngangsdøren sin i over 24 timer.

Etter hvert sovnet han. Da han våknet, klar i hodet, fant han ut at han nøklene hans var i døra på utsiden.

– Tenk om en nabo hadde kommet inn. Da hadde jeg spiddet han med spydet. I hodet mitt skulle jeg gå rett frem i det døra gikk opp. Jeg følte meg truet.

Da la jeg meg inn. Jeg har aldri skadet noen og har aldri sittet inne for vold. Men om jeg hadde kjørt et spyd i noen uskyldige hadde jeg gjort det slutt tror jeg. Jan Frode Kristiansen.

Datoen for innleggelsen husker Jan Frode godt.

28. august 2018. Det var også den siste dagen han var påvirket av et narkotisk stoff.

På avrusning fikk han hjelpen han trengte. Han klarte å åpne seg om problemene sine og mye av æren rettes til en erfaringskonsulent.

En erfaringskonsulent er en person som arbeider i tjenestene på bakgrunn av at hen har egenerfaring. For eksempel en som har litt med narkotika, som nå hjelper andre som sliter med det samme.

Jan Frode kom seg på beina og flyttet til Sørlandet. Han endret telefonnummer og navn i sosiale medier. Han ønsket en ny start.

Foto: odd arne hartvigsen/tv2

I dag bor han på Sørlandet sammen med hunden sin. Ekskjæresten er også hyppig innom. Hun er også hans aller nærmeste og Jan Frodes beste venn. Han sier at han hadde vært død om det ikke var for henne.

– Jeg og eksen min har hatt det slik i syv år. Vi er mye sammen og hun overnatter ofte hos meg, men har forskjellige soverom. Det intime er borte for meg. Når vi graver i det, så er det skittent. Men det går helt fint. Jeg har prøvd og feilet, men det er over for min del. Det er litt sårt også, men jeg aksepterer det.

Jan Frode er selv blitt erfaringskonsulent. På det samme stedet, Vitalis Helse i Kragerø, som han selv var innlagt den siste gangen. Han har også fått en mye bedre kontakt med barn og barnebarn de siste årene. Han erkjenner uten å nøle at han var en dårlig far.

Han la ære i aldri å møte barna mens han var ruset. Det trodde han var en god handling. Men en gang pratet han med sønnen sin som da hadde forsøkt å nå Jan Frode på telefon i ti måneder.

Det er sterkt for Jan Frode å prate om hvordan livet hans er den dag i dag. Det er ikke noe han tok for gitt bare for noen år siden.

– Nå hjelper jeg andre som sliter med rus. Jeg hadde en kjøretur med en pasient i forrige uke. Jeg liker å kalle det elev. Da åpnet han seg for første gang. Da føler jeg at jeg betaler tilbake, sier han og feller en tåre før han følger opp:

– Jeg har kostet samfunnet litt. Jeg har sittet 14 år i fengsel, solgt narkotika og vært på mange behandlinger. Det er så deilig å betale tilbake litt.

– Dette er sterkt for deg?

– Man ruser jo bort følelsene. Nå er de plutselig tilbake. Dette er gledestårer. Jeg synes nesten det er kult å vise det nå. Det gjør meg ikke noe å gråte. Før kunne jeg det ikke. Det gikk jo ikke. Jeg gikk og skammet meg i 35 år over dette. Det er ingenting å skamme seg over. Jeg var en 11-åring som ble overgrepet.

Etter mange år med kriminalitet og narkotika fant han tilbake til livet med poker Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Fra gambling om liv til gambling om penger

I 2020 og 2021 var Jan Frode på jakt etter en hobby. Han fant etter hvert pokeren. Han får gåsehud når han prater om poker.

– Det er min nye rus. Å få inn en bløff, er som å score et mål i hockeyen. Det er så fint miljø også. Det er trygt her.

Han har gledet seg i et år til å få være med i NM på Gardermoen. Budsjettet hans var på 10 000 kroner. Mer bruker han ikke.

Før tjente han penger på å selge og levere narkotika. Mye penger. Nå lever han på budsjett og opptjente penger. Det beskriver han som givende. Forholdet til penger har blitt sunnere og han setter mer pris på penger nå enn han gjorde tidligere.

– Det var bra jeg ble blakk. Jeg måtte starte på null. Før var jeg totalt spillegal, men det har jeg nå kontroll på. Jeg holder meg også unna nettpoker. Jeg holder meg unna det som kan føre til at ting kommer ut av kontroll. Jeg er helt avhengig av å gi meg selv gode utgangspunkt for å fortsette i det samme sporet.

Og der har han flere virkemidler. Hver morgen ser han seg selv i speilet og sier følgende:

Jeg er rusavhengig og skal holde meg nykter til i morgen. Jeg tar en dag av gangen. Så blinker jeg litt til meg selv også da i speilet. Jan Frode Kristiansen.

Latteren sitter løst hos Jan Frode, som også står standup 7-8 ganger i året. Han beskriver sine siste måneder som sine beste i livet.

Han står inne for alt han har gjort, men skulle ønske det var ugjort. Han er ikke stolt over historien sin, men håper å kunne betale tilbake med å være åpen og forsøke å hjelpe andre.

FERSKT BLEKK: På den øverste armen har Kristiansen tatovert seg nå nylig. Faktisk samme dag som hans første dag i turneringen. Tatoveringen er en hyllest til pokeren. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Avslutningsvis viser han frem førerkortet sitt til TV 2. Det er ikke noe han alltid har hatt. Nå kjører han alt en kan tenke seg av motoriske kjøretøy.

– Før jeg fikk lappen, ble jeg stoppet hele tiden. Etter jeg fikk den, så blir jeg aldri stoppet. Det er nesten litt skuffende. Jeg har gjemt meg i alle år, men nå vil jeg bli stoppet. Jeg vil vise frem hva jeg har fått til. Jeg er stolt over det.