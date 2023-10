Plutselig snur Moe seg mot kamera med Glimt-melding

Under intervjuet med TV 2 i fredagens «Fotballfeber» henvender MFK-treneren seg plutselig til kameralinsen, med følgende melding til sin kollega i Bodø/Glimt.



– Kjetil, hvis du hører på, så har jeg lest den allerede!

Det Moe snakker om er kampplanen til søndagens motstander.

– Nå sitter de nok oppe i Bodø og funderer litt. Jeg tror de kommer til å legge seg litt når de kommer hit og jobbe med overganger. Vi får se om jeg har rett.

– Du er ikke redd for å tirre dem opp med en slik melding?

– Det er ikke tirring. Det er i hvert fall ikke ment som det, svarer han og ler.

Vil ikke være med på bråkjekk melding

MFK-treneren er i storform foran kampen mot laget som topper Eliteserietabellen. Selv om det har blitt få timer søvn etter 2-1-tapet mot Bayer Leverkusen kvelden i forveien, kampene kommer tett og regnet høljer ned i Rosenes by, så er det ingenting å si på humøret.

Det er kanskje ikke så rart. 2. omgang mot det tyske storlaget var av høy klasse, og sist serierunde vant hans gutter 4–0 mot et gulljagende Viking.

– Det er kjempeartig å være med og påvirke det som skjer i toppet. Dere får mye å prate om og overskriftene blir store når førsteplassen varierer fra helg til helg. Vi skal gjøre vårt denne gangen også, men vi vet at kampene mot Glimt er tøffe. Det er de bestandig.

Molde ligger på 5. plass på tabellen, åtte poeng bak Kjetil Knutsens og co. Da lagene møttes i vår endte det 2–2.

– Det blir helt sikkert en taktisk kamp i forhold til presshøyde og den type ting. Jeg ser ikke bort fra at de vil legge seg litt lavere og kjøre overganger på oss. Det er om og gjøre at vi er forberedt på det.

– Hvis ikke så kan det fort bli 4–0 i denne serierunden også?

– Jeg skal ikke være bråkjekk her, for det er en tøff melding. Men det er bestandig slik at man ser for seg forskjellige scenario. Og det jeg har skissert her, er ett av dem.

Fyller opp skadelisten

Det ser imidlertid ut til at Moe må klare seg uten keeper Jacob Karlstrøm mot Glimt. Han måtte byttes ut før pause mot Leverkusen med en overtråkk. Fredag hinket han rundt på Aker stadion med krykke. 26-åringen er dermed den 6. MFK-spilleren på skadelisten.

– Det er totaliteten på skadesituasjonen som er bekymrende, det kan vi ikke legge skjul på. Men vi har en utrolig god keeper i bakhånd, sier Moe – og tenker da på Oliver Petersen.