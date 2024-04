Plutselig banket det på hotelldøren. Så fikk to unge jenter mareritt

Verdens beste syklist: Mathieu van der Poel er et råskinn på sykkelen. Men også skandaleombrust utenfor sykkel-løypene. Foto: JASPER JACOBS

Søndag: Se storrittet Paris-Roubaix på TV 2 Direkte og TV 2 Play.

– Jeg angrer definitivt. Jeg gjorde en feil, jeg innrømmer det.

Mathieu van der Poel snakker om skandalekvelden i Australia.

Illsint, i bare underbuksen, jaktet han på to unge bråkmakere i en hotellkorridor.

Hendelsen ble fanget på kamera og omtalt verden over.

Ikke så rart, i og med at en av de råeste utøverne verden har sett endelig skulle få kloen i regnbuetrøyen – det endelige beviset på at du er klodens beste syklist.

Kanskje markerte den også starten på 18 innholdsrike måneder for den 29 år gamle nederlenderen, riktignok født i Belgia.

Beviset er blitt hans, elleville rekorder er satt – og skandalene har fulgt hånd i hånd, enten det er med ham eller rundt ham.

VERDENS BESTE: Mathieu van der Poel. Foto: MARCO BERTORELLO/AFP

Politiet på klappjakt

Senest i påsken, på triumfferden i Flandern rundt, et av de gjeveste rittene en syklist kan vinne.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Supportere viste van der Poel fingeren, buet og kaste væske (sannsynligvis øl, eller kan det til og med ha vært urin?) idet han klatret oppover en brosteinsbelagt bakke.

Belgisk politi har satt av en ansatt på fulltid for å finne gjerningsmennene.

– Som en ølkaster tror du kanskje at det ikke er lett å bli funnet blant et slikt publikum. Ennå. Vi har flere vitner, advarer politisjef Joost Duhamel overfor en belgisk avis.

Søndag gjenstår det å se om han får sykle uforstyrret rundt en tre timers togtur unna, på den beryktede ferden fra Compiègne til Roubaix i det legendariske sykkelmonumentet Paris-Roubaix.

Foto: Anne-Christine Poujoulat / AFP / NTB

Kanskje er du blitt skremt av en elsparkesyklist som suser forbi i 20 kilometer i timen?

Doble farten, legg på 6,8 kilometer i timen til, og du har hastigheten van der Poel holdt gjennom 260 kilometer i fjorårets utgave.

46,841 km/t. Uten motor. På glatt og humpete brostein.

Ingen har noen gang syklet kjappere.

– Han er et fenomen, sier den norske sykkellegenden Thor Hushovd, en av mange som bare måpte av prestasjonen.

Ifølge ham vinner nederlenderen på en ny måte.

– Før visste du nesten da rytterne støtet. Mathieu van der Poel kjører på instinkt og følelser. Kall det med hjertet. Det er til lagets frustrasjon også.

– De har kanskje en plan, men så angriper han veldig tidlig plutselig. Før ville det blitt sett på som en taktisk bommert, men fordi han har ekstreme fysiske kapasiteter, så klarer han det og kjører hjem lange sololøp, forklarer Hushovd.



KRAFTPRØVE: Thor Hushovd utslått etter å ha syklet Paris-Roubaix. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Snek seg unna

Før årets Paris-Roubaix er det ingen tvil om hvem som er favoritten. Enkelte vil attpåtil ha det til at det ikke har vært en større favoritt i sykkelsportens mest uforutsigbare ritt i manns minne.

Favorittstatusen veier kanskje også litt på skuldrene til en verdensmester og superkjendis.

På den tradisjonelle lagpresentasjonen i Compiègne lørdag ettermiddag hadde et stort og internasjonalt presseoppbud gledet seg til å høre storfavoritten og den regjerende mesterens tanker og forventninger.

Van der Poel stoppet for barna og signerte autografer, men «tok en spansk en» når han så pressesonen. Plutselig tok han en omvei bak VIP-teltet, forbi noen hindringer, og ut av hele området.

Vips var han borte - uten å snakke med noen.

Foto: Sindre Olsen/TV 2. Foto: Sindre Olsen/TV 2.

Rakker

Van der Poel er en helt unik idrettsutøver. I sine yngre dager spilte han fotball på barnenivå for Willem II, hvor stjernespillere som Frenkie de Jong og Virgil van Dijk også har vært.

Avisen Nieuwsblad har snakket med en tidligere talentspeider som var helt sikker på at van der Poel kunne blitt fotballproff om han ville.

En tidligere lærer omtaler ham som «en liten rakker», men også en du «aldri kunne bli sint på».

– Mathieu kunne forstyrre klassen, men visste veldig godt når han hadde gått for langt, forteller en annen.

KLASSENS KLOVN: Her parodierer en ung Mathieu van der Poel en av sine lærere – for ordens skyld til lærerens store fornøyelse. Han hyller van der Poels gode humor overfor Niuewsblad. Foto: Skjermdump YouTube

På vei til skolen imponerte van der Poel, sønn av den tidligere sykkelmesteren Adrie, da han svingte seg forbi foreldre på sykkelen som om han skulle vært slalåm.

Ferdighetene har vist seg på seniornivå. I sykkelcross, hvor det sykles på rundbane på grus, gjørme og ulent terreng, ble han så god at han etter hvert ble beskyldt for å gjøre sporten kjedelig.

Skandalekvelden

Ispedd voldsom kraft tok han også landeveissyklingen, på flat og fin asfalt, med storm. I 2022 lå alt til rette for at han kunne vinne sin første VM-tittel.

Så banket det på hotelldøren i Australia.

Første gang skal ha vært i 21-tiden på kvelden. To lokale tenåringsjenter lekte ring på spring. 1 time og 40 minutter senere fikk van der Poel nok.

Daily Mail publiserte en video som skal vise hvordan han lå på sprang etter dem – to jenter på 13 og 14 år – i underbuksen. Der kan man høre høye skrik.

Han ble anklaget for å dytte den ene over ende. Den andre skal ha fått et mindre skrubbsår på albuen etter å ha blitt dyttet inn i en vegg.

Den påfølgende samtalen med en av mødrene nådde også dagens lys.

«Jeg rørte ingen».

«Hold kjeft, vi har det på kamera», svarte hun, ifølge nederlandske AD, og gjengitt av flere sykkelnettsteder.

Politiet ble tilkalt, van der Poel ble arrestert. Klokken fire på natten ble han løslatt. Seks timer senere stod han skolerett overfor pressen for å forklare hva som hadde skjedd.

Et kvarter senere var VM-rittet i gang, og en drøy halvtime etter det igjen kastet han inn håndkleet.

I retten ble han idømt bot og forbud mot å reise tilbake til Australia på tre år for overfall.

Støyet ga seg ikke da jentenes fedre snakket om hendelsen overfor Daily Mail, identifisert med fornavn og bilde.

Den ene hevdet at jentene «hadde fått mareritt».

– Vi dro til sykehus på søndagen, og jeg tar henne til psykolog fordi hun er redd, sa han.

Van der Poel innrømmet at han burde ha opptrådt annerledes, men ville ikke ha noe av voldsanklagene.

– Jeg grep tak i armen til en jente, og definitivt ikke med intensjonen om å skade noen. Alle som kjenner meg vet at jeg aldri har skadet noen. Det er mange historier som sirkulerer om dytting og slikt. Det er absolutt ikke sant. Det var ikke det som skjedde, svarte stjernesyklisten, ifølge Cycling Magazine.

Senere samme år vant van der Poel frem med anken. Dommen ble fjernet av en australsk domstol, på premisset at han oppførte seg de neste tolv månedene.

Ifølge The Guardian konkluderte dommeren med at van der Poels handlinger skjedde etter en «betydelig grad av provokasjon».

– Det er sikkert en historie som har to sider, men det er selvfølgelig ikke bra det som kom frem, medgir Thor Hushovd, som kjenner van der Poel på en annen måte:

– Han er en trivelig kar og en fyr med gode verdier.



Ny skandale

Neste gang det ble bråk hadde året gått, og van der Poel befant seg på andre siden av jorden.

I mellomtiden hadde han hatt en braksesong:

På våren vant han Milano-Sanremo og Paris-Roubaix – to av sykkelsportens fem monumenter. Over sommeren ble han endelig verdensmester også på landevei.

Selvsagt ikke uten dramatikk for «villmannen på to hjul», slik TV 2s Christian Paasche beskrev ham.

Alene i tet tok van der Poel stor risiko – i alle fall ifølge ekspertene – på såpeglatte veier i Glasgow.

Halvannen mil før mål dundret han i bakken. Skofestet brakk.

Skulle det skje igjen, déjà vú fra OL-forsøket i terrengsykling?

Vi skrur tiden tilbake til Tokyo i 2021. Van der Poel var selvfølgelig storfavoritt.

Mellom oppvarmingen og løpet fjernet arrangøren en rampe.

Den eneste som ikke hadde fått det med seg?

Van der Poel.

OL endte med et smell.

Foto: Jonne Roriz / Reuters / NTB

Foto: Jonne Roriz / Reuters / NTB

Men ikke i Glasgow. Denne gangen var forspranget så stort at ingen kunne gjøre noe med ham. Van der Poel tråkket seg til mål i ensom majestet med en ødelagt sko.

Og han fnøs av ekspertene.

– Jeg var ikke dum. Jeg tok ingen risiko, svarte van der Poel, før han likevel innrømmet:



– Om det hadde kostet meg VM-tittelen, hadde jeg ikke sovet på noen netter.

Foto: Maja Smiejkowska / Reuters / NTB

Så, ved nyttår, da han sikret seg sin sjette VM-tittel i sykkelcross, ble det nytt bråk.

Van der Poel sjokkerte da han spyttet på en tilskuer.

Etterpå tok stjernesyklisten et knallhardt oppgjør mot buing – det i eget terreng hjemme i nederlandske Hulst.

– Selv gjennom oppvarmingen. Jeg har fått nok av buingen, forklarte multitalentet Mathieu van der Poel.

Etter å ha vunnet igjen.

CV-en er allerede vanvittig; han har vunnet seks VM-titler i terrengsykling. På landevei er han i ferd med å bli en klassikerkonge. Han har vunnet Strade Bianche, Amstel Gold Race og Milano-Sanremo.

For en uke siden skrev han seg inn i en eksklusiv klubb da han vant Flandern rundt for tredje gang.

Søndag kan han vinne Paris-Roubaix for andre år på rad.

– Han er spesiell. Han har begynt å vinne ganske mange av de monumentene vi har i sykkelsporten. Så tror jeg ikke vi har sett hele hans kapasitet. Det blir spennende å se om han skal gå for andre type ritt, kommenterer Hushovd.



Søndag fra kl. 11.00: Se storrittet på TV 2 Direkte eller TV 2 Play.