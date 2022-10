Plakat med åtte forbud for VM-fansen har blitt superpopulær i Qatar

Plakaten med de åtte forbudene trender på sosiale medier og har blitt distribuert av qatarere i forkant av mesterskapet.

Følgende beskjed gis til VM-fansen:

«Gjenspeil din respekt for religionen og kulturen til Qatari-folk ved å unngå denne oppførselen:

Drikke alkohol

Homofili

Uanstendighet

Banning

Disrespekt av steder for tilbedelse

Hy musikk og lyder

Dating

Ta bilder av mennesker uten deres tillatelse»

Bak plakaten står en konservativ religiøs organisasjon, kalt RYR Qatar – en forkortelse for Reflect Your Respect.

På Twitter og Instagram deler de hyppig innhold som skal fremme muslimske verdier.

Kommer fra de lokale

Kampanjen ble startet allerede i 2012.

Da ble det delt ut brosjyrer i offentlige parker og kjøpesentre for å oppmuntre menn og kvinner til å kle seg mer beskjedent på offentlige steder i Qatar.

– Folk sier at de ikke møter nok Qatari-folk, men dette er fordi vi ikke vil gå til disse stedene og se disse tingene, sa talskvinne Umm Abdullah.

– Også barna våre, vi vil ikke at de skal ende opp med å etterligne dette - vi ønsker å bevare våre tradisjoner og våre verdier.

Kampanjens arrangører hevdet at denne oppfordringen til beskjeden antrekk er nedfelt i qatarisk lov.

Nå har organisasjonen tatt kampanjen enda et steg videre, inn mot oppkjøringen til VM, og går ut mot både homofili, dating og alkohol.

I Qatar er homofili forbudt og kan straffes med inntil sju års fengsel.

Nasser Mohamed er den første homofile qatarer som har stått frem offentlig, og har tidligere uttalt til TV 2 at det qatarske samfunnet og politiet er trent i å angripe homofile.

STOD FREM SOM HOMOFIL: Nasser Mohammed. Foto: Privat

Ut mot plakaten

Myndighetene i landet og FIFA har imidlertid lovet at alle er velkomne under det kommende VM-sluttspillet uavhengig av seksuell orientering.

Likevel har plakaten blitt delt i så stor stil at VM-komiteen har sett seg nødt til å reagere.

– Qatar Welcomes You-grafikken som sirkulerer på sosiale medier er ikke fra en offisiell kilde og inneholder faktisk uriktig informasjon. Vi oppfordrer sterkt fans og besøkende til å stole utelukkende på offisielle kilder fra turneringsarrangører for reiseråd for årets FIFA World Cup Qatar 2022™️. Supreme Committee for Delivery & Legacy, FIFA World Cup 2022 (Q22) og FIFA vil snart gi ut en omfattende fanguide som bestrider mye av informasjonen som sirkuleres, skriver VM-komiteen i en e-post til TV 2.

– Turneringsarrangørene har vært tydelige siden starten på at alle er velkomne til å besøke Qatar og nyte FIFA World Cup 2022™️. Qatar har alltid vært en åpen, tolerant og imøtekommende nasjon. Internasjonale fans og besøkende under FIFA World Cup vil få oppleve dette førstehånds.

Det samme budskapet har arrangøren delt på Twitter.

Professor ble arrestert

– Jeg er bekymret fordi jeg vet at det vil være folk som kommer hit for å provosere under VM. De vil vise et banner for homofiles rettigheter på stadion, sier Craig LaMay til TV 2.

Han er professor i journalistisk på Nothwestern University i Qatar.

LaMay har selv blitt arrester av politiet to ganger.

Ved det ene tilfellet hadde han invitert bandet Mashrou’ Leila, der frontfiguren er åpent homofil, til å snakke på universitetet.

De libanesiske bandet er også anti-religiøse.

BEKYMRET: Professor Craig LaMay. Foto: Elias Engevik / TV 2.

– Hele emnet om homofiles rettigheter, og ethvert spørsmål som involverer kjønn og seksuell identitet er et ekte «no go-emne» her, sier LaMay til TV 2.

Qatarske tjenestemenn har opplyst til AP at LHBTQ-par vil bli ønsket velkommen og akseptert i Qatar for verdensmesterskapet.

Likevel sa generalmajor Abdulaziz Abdullah Al Ansari, en seniorleder som overvåker sikkerheten for turneringen, tidligere i år at regnbueflagg kan bli tatt fra fansen for å beskytte dem mot å bli angrepet for å fremme homofiles rettigheter.

Tillater alkohol

Professor LaMay er også skeptisk til hva som vil utspille seg når vestlige fotballfans drikker alkohol under VM.

Qatar lemper på sin holdning til alkohol under turneringen, og vil tillate fans å kjøpe alkohol tre timer før avspark og i én time etter.

Men ikke under selve kampene, har en kilde i VM-komiteen uttalt til Reuters.

– Nå, som de har annonsert alkoholpolitikken sin, er jeg veldig nysgjerrig på å se hva som skjer når qatarere og myndighetene må forholde seg til fulle fotballfans, sier LaMay.