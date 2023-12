Plaget Mørk: – Det liker jeg ikke

SKADETRØBBEL: Nora Mørk vil helst ikke snakke om det, men kan fortelle at hun har slitt. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

HERNING (TV 2): Nora Mørk (32) var preget under håndball-VM.

Frankrike-Norge 31-28



– Jeg har ikke så lyst til å snakke så veldig mye om det, men jeg kan innrømme at jeg har vært begrenset, sier stjernespilleren til TV 2.

Mørk leverte varene fra straffemerket mot Frankrike. Der ble det sju treff av sju mulige.

I andre deler av spillet lugget det, og særlig mot slutten ble det mange tekniske feil på 32-åringen.

På TV 2s spillerbørs ble det en 5-er.

«Virker litt mer hemmet av skaden i foten enn de vil innrømme. Kan bedre», skrev håndballekspert Bent Svele.



Mørk benekter ikke påstanden når TV 2 legger den frem for henne.

– Det er kjedelig i et mesterskap. Jeg gjorde det jeg kunne med den kroppen her, forklarer hun.

NEDBRUTT: Her går Nora Mørk slukøret av banen etter at sluttsignalet gikk og Frankrike ble verdensmester. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Mørk, som spiller sin klubbhåndball i danske Esbjerg, ble hvilt i de innledende kampene i mesterskapet.

– Jeg har vondt i leggen og litt et par andre steder. Men igjen, det er ikke synd på meg. Jeg føler at jeg har strukket strikken så langt det har gått. Jeg kom inn i superform. Men likevel, jeg kom inn med kanskje flest spilleminutter av alle i denne troppen. Jeg kjente veldig på det og var ganske sliten, forteller hun.

– Det preger meg egentlig hele mesterskapet, fortsetter Mørk.

– Men du føler at du har vært hemmet og ikke kunne tatt ut ditt beste?

– Å stå her og skylde på det, liker jeg ikke.

– Men jeg var ganske usikker på om jeg skulle spille på fredag, og gjorde det og spilte igjen i dag. Jeg kommer uansett til å sette laget og jentene først. Det er kanskje min akilleshæl òg, at jeg alltid kommer til å gjøre det, forklarer Mørk.

Henny Reistad trøblet også før finalen. 24-åringen slett med sykdom og hadde feber.

– Så kan man si at vi på et tidspunkt kunne ha valgt å spille med noen andre, og kanskje det kunne ha gått bedre. Men samtidig er det spillere du stoler på fordi du vet at de har forutsetningene til å løse det forsvaret Frankrike spilte særlig i andre omgang. Normalt gjør de det, påpeker landslagssjef Thorir Hergeirsson.

– Henny hadde en tøff inngang til mesterskapet, og var skadet og jobbet for å rekke det. Nora har hatt utfordringer i siste delen av høstsesongen og inn i mesterskapet, og har fått kjenne på det, medgir islendingen.

Det er ikke bare skaden som plager henne.

Mørk irriterer seg også over feilene som kom på slutten.

– Det pleier å være motsatt, vi pleier å hente inn og dra ifra. Det er surt.

– Men hvis man ikke spiller godt nok, fortjener vi ikke å vinne. I dag var heller ikke jeg god nok. Det må man bare erkjenne en gang iblant, sier Esbjerg-spilleren.