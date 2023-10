Philip (15) døde: – Ufattelig trist

En ekte Viking har sovnet inn.

Vokteren av kongepokalen fra 2019, tapre Philip måtte gi tapt for kreften.

Du ga hele Norges pokal en enda større betydning.



Takk for at vi fikk bli kjent med deg og takk for at du passet på pokalen for oss.



