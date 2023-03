Per-Anders (24) fikk nakkebrudd i grusom smell: – Blir sjokkert

Norsk brytehåp ble slått bevisstløs og pådro seg grusom skade under semifinale i internasjonalt stevne.

OPERERT: Hjemme i Norge viste MR-bildene at Per-Anders Kure hadde fått både brudd og prolaps i nakken. Foto: Privat.

– Jeg landet rett på hodet og blacket ut. Da jeg våknet, hadde jeg sykt vondt i nakken, beskriver sarpingen Per-Anders Kure (24) overfor TV 2.

Se video i vinduet under. OBS! Sterke bilder.

Skaden oppstod i Dan Kolov-turneringen i Bulgaria i forrige uke.

Først fikk Kure positive prognoser etter å ha blitt undersøkt på et lokalt sykehus. Der var beskjeden at det ikke var noe brudd.

Sjokkbeskjed

Smertene ble imidlertid bare sterkere og sterkere. Da han var tilbake i Oslo, tok han MR-bilder av nakken.

– Da jeg ble ringt opp, var svaret at det bare var å komme seg til sykehus, sier Kure.

24-åringen fikk konstatert både prolaps og brudd i nakken. En påfølgende CT-scan hos legevakten viste at bruddet var ustabilt, forteller den unge bryteren.

– Da var det bare å rushe tilbake til Ullevål, hvor jeg ble operert fredag kveld og ble over natten.

Bestekamerat og kollega på brytelandslaget, Felix Baldauf (28), deltok også i stevnet i Bulgaria.

STØTTESPILLER: Felix Baldauf. Her fra Zagreb Open i 2022. Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Den grusomme smellen til Kure satte en støkk i ham. Baldauf trekker dessuten frem at det er sjeldent med så alvorlige utfall av smellene i bryting.

– Man blir jo sjokkert. Det er en situasjon som alle oss har havnet i, men han havner i situasjonen med så mye kraft og uflaks i landingen. Det kunne vært hvem som helst, og det gjør at man blir ekstra sjokkert av det, beskriver Baldauf.

Drømmer om OL

Kure ble skrevet ut fra sykehus lørdag ettermiddag. Nå skal han gå med nakkekrage i rundt seks uker. Dermed er det ingen mulighet for å delta i EM i april.

TALENT: Bryteren Per Anders Kure tøyer i leiligheten sin. Foto: Erik Edland / TV 2

Håpet er at han skal kunne rekke VM i september, som også er første kvalikmulighet til OL i Paris i 2024. Beskjeden er at det vil ta minst tre måneder før han kan vurdere å returnere til brytematten.

– Men jeg vet ikke hvor lang tid det tar før jeg kan konkurrere, trene og være på verdenstoppnivå igjen. Det er vanskelig å si, men jeg håper at jeg rekker det, sier Kure, som er langt nede akkurat nå.

– Jeg er bare kjempelei meg. Da legen sa at jeg måtte opereres, kjente jeg bare «fuck, nå ryker det igjen.» Det er tredje året på rad jeg mister EM fordi jeg er skadet eller syk, men det har aldri vært så alvorlig som nå. Jeg kjenner det på moralen, men heldigvis har jeg en bra gruppe som backer meg, forteller 24-åringen.

Får støtte

Baldauf følger opp:

– Vi skal gjøre alt vi kan for at han skal takle det. Han står ikke alene i det her.

I desember var Kure en av flere norske OL-håp som åpnet seg om en svært vanskelig økonomisk situasjon overfor TV 2. Han forteller at det ikke har vært noen fremgang siden.

Han satser på at han får brukt skadeoppholdet godt.

– Det er fortsatt veldig ferskt, så jeg vet ikke hva som skjer eller hva jeg får gjort, men jeg håper at jeg får lagt ting til rette for at jeg kan satse når jeg er frisk igjen, sier Kure.