Per (20) pekes ut som superstjernens arvtaker: – Hyggelig at de tenker det

Sandnes-gutten har bare så vidt tatt fatt på sin første sesong på Visma-Lease a Bike, men 20-åringen står allerede tilsynelatende høyt i kurs hos verdens kanskje beste sykkellag:

– Hagenes er på vei opp, og forhåpentligvis kan han vise at han kan bli van Aerts etterfølger, sa den mektige lagsjefen Richard Plugge på RadioCycling-podcasten tidligere i år.

Van Aert har i en årrekke vært en av verdens desidert beste syklister, og kalenderen til Hagenes viser tydelig at laget ønsker at nordmannen skal lære så mye som mulig av den profilere belgieren:

- Når TV 2 snakker med Hagenes, er han og to andre sammen med van Aert på en tre uker lang høydeleir på Tenerife

- Før avreise Tenerife, kom Hagenes med avgjørende bistand til van Aert i ritt i både Spania og Portugal

- Om en liten måned, skal Hagenes debutere i fryktede Paris-Roubaix - hvor van Aert stiller som en av de største favorittene.

GLAD I MEDALJER: Per Strand Hagenes tok både VM-gull og EM-sølv i juniorklassen høsten 2021. Foto: Luca Tedeschi / IPA

Van Aerts norske Strava-melding

– Det er hyggelige folk, så det har ikke vært noe problem. Jeg håper de synes jeg er grei, sier Hagenes ydmykt på telefon fra Tenerife.

Der er han inne i den første uken av et høydeopphold med nevnte van Aert, Tiesj Benoot og Jan Tratnik.

Med andre ord: Tre svært profilerte ryttere og én unggutt fra Norge.

– Hva sier det om tilliten og troen laget har på deg når de sender deg sammen med en sånn gjeng?

– Det er bare positivt, det. De har nok forhåpninger om at jeg skal bli god. Og så er det hyggelig at jeg får muligheten til å være med på dette.

På sosiale medier ser det ut til at kvartetten har det hyggelig.

Til sine mer enn 500.000 følgere på treningsappen Strava, la van Aert i helgen ut et innlegg med den lite belgiske tittelen: «Den tyngste delen er dørstokkmila»:

DET TRENES: I overkant av 13 mil og 3.300 høydemeter ble det på Hagenes, van Aert og co. Foto: Screenshot, Strava.

– Vi snakte på vei opp siste bakken, og så kom vi inn på det med dørstokkmila. Jeg sa at vi hadde et norsk ord for det, og det syntes han var humor. Så han ville bruke det som navn på Strava-økta, forklarer Hagenes.

– Helt jævlig og et salig kaos

Målet med leiren: Prikke inn toppformen til vårklassikerne, samt lære av noen av de beste i bransjen.



– Det handler om å gjøre alt riktig. Disse guttene gjør alt skikkelig. Det er egentlig ganske enkelt, men samtidig så må jobben gjøres, sier han.

– Hva tenker du om at laget ser på deg som en som kan bli den nye van Aert?

– Det er hyggelig at de tenker det. Hvis det skulle skje, så har de truffet bra. Men jeg ville ikke satt altfor mye penger på at det kommer til å skje, selv om det hadde vært gøy, sier juniorverdensmesteren fra 2021, og legger til:

– Dette viser at de håper at jeg skal kunne utvikle meg til en en god rytter. Det er jo positivt.

Etter endte høydeleir venter endagsrittene Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen og Volta NXT Classic, før rosinen i pølsa: Paris-Roubaix.

– Det blir bra. Jeg har snakket med Benoot og Tratnik om det, og de sier det er helt jævlig og et salig kaos! I tillegg til at det er enormt langt. Men hvis jeg får trent godt nå, så tror jeg det skal gå fint, sier han.



– Han har en stor fremtid

Hagenes har allerede vist at han duger på brosteinen med en tredjeplass fra juniorutgaven av rittet tilbake i 2021.

Lagsjef Plugge legger heller ikke skjul på, overfor TV 2, at det er i klassikerne de ser for seg en fremtid for nordmannen.

– Han er en veldig sterk klassikertype, så vi har veldig store forhåpninger for at han kan bli en ny, stor stjerne der, sier Plugge.

TV 2-ekspert Magnus Drivenes er ikke i tvil:

– Det er vanvittig stas at verdens beste sykkellag har så stor tro på et norsk talent, og det er det også all mulig grunn til. Han er fortsatt veldig ung, men har allerede etablert seg som et viktig medlem av laget. Han får muligheten til å lære av de beste, både på ritt og på samlinger som nå på Tenerife. Strand Hagenes er i de beste hender og har en stor fremtid, mener han.



Drivenes påpeker at Hagenes enn så lenge mangler van Aerts egenskaper både i spurter og i fjellene, men:

– Han har potensial til å kjempe i toppen i de samme rittene vi ser Wout van Aert er med på å dominere. Han passer strålende i småkuperte ritt og i klassikerne. I år har han også vist strålende takter som hjelperytter. Hvis han fortsetter å ta steg, tror jeg det ikke er noe hindring i å være på et lag med så mange stjerner, sier han.

Hagenes er innforstått med at alle stjernene på laget medfører et visst hierarki.

Å gjenskape fjorårets bragd, hvor han endte opp med tre triumfer, er derfor ikke noe han tenker på.

– Jeg har ikke pekt meg ut noen spesifikke ritt (å vinne, journ. anm). Det hadde jeg ikke i fjor heller. Men plutselig havnet jeg i posisjon, og da var det bare å ta vare på muligheten.