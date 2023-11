Pep om Haalands unike metode: – Det er fremtiden

MANCHESTER (TV 2): Erling Braut Haalands tyr til ekstreme grep for å bli best på fotballbanen. Det får Pep Guardiola til å minnes gamle dager.

Han har for vane å skape overskrifter på en eller annen måte, Erling Braut Haaland.

I et intervju med TV 2 mandag formiddag kunne ikke Pep Guardiola bekrefte status på jærbuen, som ble byttet ut etter én omgang mot Bournemouth lørdag.

– Jeg kan ikke gi dere en oppdatering nå, fordi vi skal trene nå. Vi får se. Legene skal vurdere ham, sa Guardiola til TV 2.



Noen timer senere trasket spissen imidlertid ut på Manchester Citys treningsfelt i kjent stil og 23-åringen så uforskammet frisk ut.

I GODT HUMØR: Erling Braut Haaland virket frisk som en fisk på Citys treningsfelt mandag ettermiddag. Foto: Per Atle Karlsen / TV2

Det er neppe tilfeldig.

– Han kom fra Dortmund i fjor og året før han kom spilte han ikke mange minutter. Han var mye skadet. Her spilte han mange kamper forrige sesong og det gjør han også denne sesongen. Det er fordi han lever profesjonelt for jobben 24 timer i døgnet, skryter Guardiola.



Unike metoder

For at målmaskinen er en fulltids atlet er det liten tvil om. Grep som blålys-briller, yoga og matvaner som består av hjerte, lever og råmelk har tidligere blitt omtalt flere ganger.

City-lagkamerat Rico Lewis er blant dem som har latt seg imponere og inspirere av nordmannen.

GOD STEMNING: Rico Lewis nyter tilværelsen med Erling Braut Haaland og resten av Manchester Citys stjernegalleri. Foto: Per Atle Karlsen / TV2

– Alle er unike og har sine måter for å forberede seg til å prestere. Han gjør det på sin egen måte. All ære til han. Han kunne sikkert ikke gjort noe og fortsatt å score mål hver eneste uke, men i sitt eget hode er han så fokusert på å score mål og bli bedre at han vet at han må ta vare på seg selv, sier Lewis til TV 2.

Selv innrømmer 18-åringen at han ble litt starstruck da han tok steget fra akademiet og opp til Citys A-lag forrige sesong.

– Du ser de beste spillerne i verden når du kommer opp, spillere som Kevin De Bruyne og Erling Haaland. Det er de beste spillerne i verden og det er umulig å ikke bli starstruck, smiler unggutten.

Det er fremtiden

City-sjef Pep Guardiola er overbevist om at det blir viktigere og viktigere for dagens fotballspillere å ta vare på seg selv – også utenfor fotballbanen.

Spanjolen innrømmer til TV 2 at han har bitt seg merke i hvordan Haaland håndterer den delen av jobben.

FREMTIDEN: Haalands unike metoder for å holde kroppen ved like omtales som «fremtiden» av manager Pep Guardiola. Foto: Per Atle Karlsen / TV2

– Jeg ser det hele tiden. Det er fremtiden, sier Guardiola engasjert og utdyper:

– I fremtiden, med så mange kamper, må spillerne være perfekte maskiner. Det gjelder ikke bare treningsøktene. De har usynlige treninger når de er hjemme. Det handler om hvordan de spiser, hviler, drikker vann eller tar massasje. Alle disse tingene er veldig, veldig viktig i dag.

Rister på hode

Og er det noen som vet hva de snakker om, så er det nettopp Guardiola.

City-sjefen var selv en av Barcelonas aller viktigste spillere mellom 1990 og tidlig 2000-tallet, hvor han spilte 479 kamper for den spanske giganten.

KONTRASTER: Pep Guardiola må trekke på smilebåndet når han tenker på kontrastene mellom dagens fotballspillere og den tiden han selv var aktiv. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

Han rister smått oppgitt på hode da han får spørsmål om å sammenligne måten en fotballspiller tar vare på seg selv utenfor banen i dag, kontra 20–30 år siden.

– Jeg husker at vi hadde to fysiske trenere da jeg var spiller, nå har man ni, ti, elleve. Man har alt man trenger, humrer han.



– Kravene til fysisk forberedelse er høyere. For 20–25 år siden var det en annen type fotball. Fotballen i seg selv er den samme, størrelsen på banen er den samme og vanligvis slår elleve gode spillere elleve mindre gode spillere, men av og til kan de mindre gode spillerne vinne. Det har ikke endret seg. Men rytmen og kravene i kampene er mye, mye høyere, avslutter Guardiola.