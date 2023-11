Pep med klar Bobb-beskjed: – Et spørsmål for han og agenten

Etter å ha imponert stort borte mot Newcastle i ligacupen og mot Wolverhampton i Premier League, ble Oscar Bobb belønnet med en plass i landslagstroppen og sin første A-landslagskamp mot Kypros i oktober.

I Manchester City har det imidlertid gått tråere. Et femminutters innhopp mot Bournemouth lørdag er beholdningen for 20-åringen den siste måneden.

– Det er en topp, topp spiller. Han er ung, han lytter og jeg har en følelse av at han blir bedre og bedre for hver kamp. Han tar vare på minuttene han får på banen. Mot Newcastle var han fantastisk, det samme gjelder forrige kamp. Jeg er veldig fornøyd med han, sier Pep Guardiola til TV 2.

Klar beskjed

For den norske 20-åringen tok virkelig vare på sjansen da han kom inn mot «The Cherries» på stillingen 5–1 lørdag.

Med «feilfoten» serverte han sin første målgivende pasning i Premier League.

– Ja, det var veldig bra. Og med høyrefoten!, ler Guardiola.

IMPONERTE SJEFEN: Oscar Bobb på trening før CL-kamp mot Young Boys Foto: Per Atle Karlsen / TV2

Etter kampen innrømmet hovedpersonen overfor VG at det har vært vanskelig å vente på sjansen.

Hans spanske sjef er klokkeklar på hva han mener om nordmannens utålmodighet.

– Det kommer an på han. Om han vil være her og kjempe for plassen sin og muligheten til å spille, så har han sjansen. Om han vil spille mer og om han ønsker å dra, er det et spørsmål for han og agenten hans, sier Guardiola, før han legger til:

– Jeg vil råde han og hans agent til å bli her og kjempe hver eneste trening, for han har talentet til å spille for oss.

– Det er så trist

City-sjefen er tydelig på at han er stor fan av spilleren som har blitt kåret til «årets akademispiller» to år på rad.

– Han er ung og mye skal forbedres, men han er en veldig god spiller, sier 52-åringen.



Selv om han har mer erfaring fra fotballen enn de aller fleste, er City-sjefen ærlig på at det gjør vondt å holde spillere på benken eller utenfor kamptroppen.

FÅR SKRYT: Pep Guardiola er godt fornøyd med Oscar Bobbs bidrag de gangene han har fått sjansen. Foto: LEE SMITH

– Ja, men det er vanskeligste her, i Championship, League One, League Two og i de lavere divisjonene. Når du ikke kan tillate spillere å spille fast er det så trist, fordi de fortjener det, sier Guardiola og fortsetter:

– Spesielt når de er fine personer som alltid tenker på det beste for laget. Det er så tøft for en manager å utelate spillerne, men sånn er reglene. Man har ikke noe valg.

Høster ros fra lagkamerat

Til tross for at spilletiden har uteblitt litt den siste måneden, er det flere som er kjapt ute med å rose Bobbs prestasjoner.

Lagkamerat Rico Lewis, som også spilte litt med Bobb på akademiet, er meget takknemlig for at Oslo-gutten er en del av Citys førstelagstropp.

GODT FORHOLD: Både Rico Lewis og Oscar Bobb har gått veien fra Citys akademi og opp til A-laget. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

– Denne sesongen har det vært så godt å ha noen som han, som jeg kjenner fra før, som jeg kan snakke med. Jeg har blitt enda bedre kjent med han og han er en så god spiller og han kommer til å gjøre det så bra i år. Det er et pluss å ha spillere som han som kommer opp og som kan hjelpe laget, sier Lewis til TV 2.

18-åringen er overbevist om at både han og Bobb har den aller beste hverdagen, selv om det ikke bestandig blir like mange minutter på banen.

– For meg og Oscar er det det beste scenarioet vi kunne vært i på dette stadiet av karrieren. Vi lærer fra de beste spillerne og den beste manageren. Uansett om vi spiller eller ikke, så kommer vi til å bli bedre, lære mye og bli bedre spillere, sier Lewis.



I den TV 2-sendte kampen mot Young Boys tirsdag kveld kan både Lewis og Bobb fort være blant de involverte når Manchester City skal prøve å sikre sitt avansement i Champions League.