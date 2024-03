Etter å ha sett Mats Møller Dæhli herje for Molde i Europa i en ny rolle, tar TV 2s fotballekspert store ord i sin munn:



– Trekket med å ta Mats Møller Dæhli ned som anker og playmaker på midten til Molde… Det er Pep-klasse over det fra Erling Moe! Det har vært omskolering som man kanskje ikke tenker på, sier Langli.

29-åringen - som blir en nøkkelspiller når Molde i kveld møter Club Brügge i jakten på en billett til kvartfinalen i Europa Conference League - begynner å le når han hører Pep-uttalelsen til TV 2-eksperten.

– I forhold til den rollen jeg spiller nå - og på det nivået jeg presterer - så er jeg fornøyd med det jeg har fått vist. Men jeg har bare spilt 4-5 kamper for klubben, har fortsatt mye å lære og kan bli enda bedre, svarer han på spørsmål om han noen gang har følt seg bedre.

Lokkemiddel

Moe har vært tydelig på at han brukte rollebytte som et «lokkemiddel» da Møller Dæhli ble hentet fra Nürnberg i januar.

– Han bringer ro og presisjon inn i laget. Og han har ferdigheter som gjør at vi får et enda bedre oppbyggende spill. Han har kommet inn og omfavnet den rollen i ett og alt. Samtidig som han er en person som mener at han fortsatt har mye å lære. Og at han kan bli bedre. Og det tror jeg også, sier Molde-treneren.

NØKKELSPILLER: Mats Møller Dæhli og Molde har med seg en 2-1-seier til Brügge etter hjemmekampen mot Ronny Deila og co i forrige uke. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Innsatsen til Møller Dæhli mot Legia Warszawa - og i 2-1-seieren hjemme mot Club Brügge - har allerede gitt ham merkelappen «årets kjøp i Eliteserien» og fått Åge Hareide til å mene at han bør inn i landslagsvarmen igjen. Men da Molde var på Marbella tidligere i uka og gjorde unna de siste forberedelsene til Brügge-kampen, var han ikke i troppen som Ståle Solbakken tok ut til privatlandskampene mot Tsjekkia og Slovakia.



– Var det skuffende?

– Jeg vil alltid være med. Men sånn situasjonene er nå, er jeg veldig fornøyd med starten i Molde og utfordringene jeg har med å spille i en ny posisjon. Jeg får bare fortsette og håpe at jeg kan komme tilbake, sier han når vi møter ham på hotellet i Brügge.

Sist gang Møller Dæhli spilte for Norge var som innbytter i 1-2-tapet for Skottland på Ullevaal i juni i fjor.

– Jeg trodde han skulle være med og blir ikke overrasket om han blir tatt ut de neste dagene. Det er jo en tropp hvor noen plasser ble holdt åpne. Så spørs det om landslagsledelsen fortsatt ser på Møller Dæhli som en «potet» som kan brukes i flere ulike roller, eller om han først og fremst er aktuell i samme rolle som på klubblaget, sier Langli.

TV 2-eksperten er i hvert fall tydelig på hvor han ville brukt spilleren med 36 A-landskamper og to scoringer.

– Når en spiller som er så trygg med ballen og som i tillegg kan passere folk – som veldig få midtbaneankere kan – gir det ofte ubalanse og gunstige forutsetninger når det skal angripes. Vi må hylle Møller Dæhli og Erling Moe for det, sier TV 2s fotballekspert Morten Langli.

Lar seg ikke hisse opp

Den litt beskjedne Oslo-gutten - som er tilbake i Molde og norsk fotball etter ti år utenlands - er overveldet over all oppmerksomheten han har fått etter hjemkomsten fra Tyskland.

– Jeg har spilt nesten 200 kamper i 2. Bundesliga, men det er naturligvis ikke så veldig mange i Norge som følger med på det. Så har de kanskje sett meg på landslaget i en kantposisjon, hvor jeg har følt at jeg har gjort det ganske bra under Ståle. Men nå får de se meg i en ny rolle der jeg får brukt kvalitetene mine enda mer. Den responsen som har vært, og det vi har fått til som lag, har vært veldig gøy, sier han.

FOR NORGE: I fjor sommer spilte Mats Møller Dæhli sin forrige landskamp for Norge, mot Skottland. Foto: Fredrik Varfjell

Erling Moe lar seg ikke trekke opp av landslagsuttaket til Ståle Solbakken.

– Det er ingen Molde-spillere som ble tatt ut. Det tilsier at vi har en veldig sterk enhet som ikke er avhengig av enkeltindivid. Det er jeg glad for. Men jeg er helt sikker på at hvis spillerne våre fortsetter å prestere fremover, så blir det uungåelig at noen kommer inn der etterhvert, sier han.

I kveld kan moroa fortsette.

– Vi har et bra utgangspunkt, men det blir selvsagt en tøff mach. Vi får prøve å gjenskape det vi viste mot Legia Warszawa; at vi er et farlig bortelag som skaper sjanser. Det ville betydd veldig mye for alle i klubben å nå en kvartfinale, og det hadde vært stort å få være en del av det, sier Mats Møller Dæhli.