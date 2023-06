Pellegrino-dobbel i nok en Glimt-seier

I SITT LIVS FORM: Målpoengene fortsetter å renne inn for Amahl Pellegrino. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Bodø/Glimt-HamKam 3–0 (0–0)

Bodø/Glimt har vært suverene i Eliteserien så langt.

Søndag tok Kjetil Knutsens menn imot HamKam på Aspmyra – et lag helt i den andre enden av tabellen.

Til tross for å dominere, gikk Glimt av banen målløse i førsteomgang. Et kompakt HamKam-forsvar gjorde livet vanskelig for Glimts offensive maskineri.

TØFFE DUELLER: HamKam forsvarte seg solid i førsteomgang. Foto: Mats Torbergsen/NTB

I pauseintervjuet med TV 2 etterlyste Patrick Berg mer tålmodighet i spillet til de gule.

– Vi må kanskje være enda mer tålmodige. Vi spiller for ofte på den første bevegelsen, eller et innlegg i boksen når vi ikke er klar. Vi må snakke litt sammen i pausen, sa Berg.

Pellegrino-show

I andreomgang virket det som pausepraten til Knutsen fungerte.

Etter å ha brent en kjempemulighet noen minutter før, sendte Amahl Pellegrino vertene i føringen på en retur fra kloss hold.

At Pellegrino sto for scoringen, overrasket ikke TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah.

– At det er Amahl Pellegrino kunne vi forutsett på forhånd. Han vet nøyaktig hvor han skal plassere seg, sa eksperten i FotballExtra.

TOPPSCORER: Pellegrino står med elleve scoringer på tolv kamper. Foto: Mats Torbergsen

Tre minutter senere doblet kantspilleren ledelsen for hjemmelaget. Med venstre banket Pellegrino inn sin ellevte scoring på tolv kamper – noe som gjør at han troner alene på toppscorerlisten.

Hugo Vetlesen sendte deretter Glimt opp til 3–0 med et kremmerhus i hørye vinkel.

– Maskin-laget Bodø/Glimt bare fortsetter og fortsetter. Det er fotballkunst, sa Amankwah etter Vetlesen-scoringen.

Det ble også kampens siste scoring, og suverene Bodø/Glimt fortsetter storformen.

– Han har litt dugg på øynene

Ståle Solbakken fant ikke plass til Pellegrino i landslagstroppen til de kommende kvalikkampene. I et intervju etter kampen ble vrakingen diskusjonstema.

Du sender et signal til Ståle Solbakken?

– Jeg kan ikke kommentere det. Han har litt dugg på øynene så jeg får ikke gjort noe med det, sier Pellegrino til TV 2 etter kampen.

Er du skuffet over å ikke bli tatt ut på norske landslaget?



–Det tror jeg sier seg selv. Men det er skinnsykt hyggelig å se alle tilbakemeldingene jeg har fått i etterkant. Det viser at jeg har gjort noe riktig, sier Pellegrino.