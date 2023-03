Peker på viktig faktor: – Jeg har lært mye

Da langrennssesongen gikk i gang i Ruka hadde Tiril Udnes Weng kun vært på pallen i ett individuelt verdenscuprenn.

Fire måneder senere vant hun verdenscupen sammenlagt, etter å ha blitt topp tre ni ganger gjennom vinteren.

– Det er uvirkelig rett og slett. Jeg hadde aldri drømt om det før sesongen, det var ikke i mine fjerneste tanker en gang, sa Udnes Weng om bragden.

Tiril Udnes Weng med trofeet som beviser at hun er vinner av verdenscupen 2022/2023. Foto: Kalle Parkkinen / BILDBYRÅN

Selv har hun omtalt den «gamle» versjonen av seg selv som listefyll, men det siste året har hun virkelig vært å regne med.

26-åringen tror framgangen skyldes mer enn bare en god jobb på trening.

– Jeg har lært mye gjennom denne sesongen om restitusjon og ernæring, så jeg føler at jeg får til den biten veldig bra.

Plutselig skjer det noe ekkelt i løypen

– Prøver heller å gå opp i vekt

Etter at de kvinnelige løperne gikk fem mil i Holmenkollen for første gang, brukte langrennsløperen dagen mellom kraftanstrengelsen og sprinten i Drammen til å ligge på sofaen.

Ny lærdom om mat og hvile har gitt resultater.

– Det er en veldig viktig del av det (suksessen). Jeg må bare spise så mye jeg kan hele tiden og prøve å holde energinivået oppe. Jeg prøver heller å gå opp i vekt enn å gå ned i vekt, for å si det sånn. Og så er det hvile. Jeg har vært nøye på begge deler, og det tror jeg er viktig.

Denne uken avslutter Udnes Weng og resten av langrennseliten sesongen med NM del to på Tolga, hvor skiløperen fra Nes må regne med å være blant favorittene på kvinnesiden.

Tiril Udnes Weng både startet og avsluttet sesongen på pallen. Her sammen med svenske Jonna Sundling og lagveninne Kristine STavås Skistad etter sprinten i Lahti. Foto: Tomi Hänninen / BILDBYRÅN

– Har du spist for lite før?

– Nei, ikke egentlig, men jeg har ganske dårlig matlyst etter skirenn. Det er mer det at jeg har klart å få i meg mer mat enn det jeg egentlig har lyst på, sammenlignet med tidligere, sier 26-åringen.

– Tar godt vare på seg selv

Landslagstrener Sjur Ole Svarstad er full av lovord om den skiløperen i verden som har levert best resultater over en hel sesong.

– Jeg tror hun er blitt bedre på alt. Hun er en veldig seriøs utøver som tar veldig godt vare på selv. Da holder hun seg stort sett frisk og rask, sier Svarstad.

TRENER: Landslagstrener Sjur Ole Svarstad instruerer Tiril Udnes Weng på styrkerommet. Førstnevnte tror landslagsløperen er blitt bedre på det meste denne sesongen. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

Sjefen for de norske langrennskvinnene er glad for å høre eleven fortelle om hvor viktig det har vært å sørge for at kroppen får nok næring.

– Det er det det handler om, å fylle opp batteriene. Det er ekstremt viktig, og Tiril er et godt eksempel på at hvis du klarer det, så går det fort på ski, sier treneren.