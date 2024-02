Paul Pogba bryter tausheten – anker

Dopingdommen melder flere italienske medier, som La Gazetta dello Sport og La Repubblica.

De skriver at Pogba utestenges i fire år.



Nyhetsbyrået AFP får også dopingdommen bekreftet av en ikke navngitt talsperson i franskmannens klubblag, Juventus.

30-åringen bryter tausheten i et Instagram-innlegg.

– Jeg er trist, sjokkert og knust over at alt jeg har bygget opp i min profesjonelle spillerkarriere er tatt fra meg, skriver Pogba.



STOR STJERNE: Paul Pogba har en fortid i Manchester United. Foto: Rui Vieira

Juventus-stjernen nekter for at han har brukt forbudte stoffer for å forbedre egen prestasjon. Videre opplyser franskmannen at han kommer til å anke dommen.

– Som en konsekvens av avgjørelsen som ble offentliggjort i dag, vil jeg anke dette til Idrettens voldgiftsrett (CAS), sier han.

Juventus-spilleren har den siste tiden vært suspendert fra aktiv idrett som følge av at han testet positivt på testosteron.

Den aktuelle prøven skal ha blitt avgitt etter serieåpningen mot Udinese 20. august.

Den kampen vant Juventus 3-0, men Pogba ble sittende på benken gjennom samfulle 90 minutter.



Etter at resultatet av A-prøven ble kjent, ba 30-åringen om en ny analyse av dopingprøven. Også B-prøven kom ut med samme resultat.



Franskmannen spilte for Manchester United i seks år, fra 2016 til 2022.

Overgangen til de rød djevlene var i sin tid overgangsrekord, med en totalpakke på omtrent 1,1 milliarder kroner.