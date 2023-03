Pappa Alfie i stort TV 2-intervju: – Erling har vært på sykehus i Barcelona

– Det var veldig overraskende. Jeg visste ingenting. Han ringte meg og sa at de hadde tatt noen bilder og funnet noe som ikke var bra.

Stjernepappaen er gjest i TV 2-programmet B-landslaget, som spilles inn i forbindelse med landslagslagets oppkjøring i Marbella.

Her tilbringer også Alfie og sønnen store deler av tiden utenom «jobben» i Manchester.

Allerede mandag var Haaland senior på plass for å følge Norges første offisielle trening, som Premier League-toppscoreren sto over.

Dagen etter kom sjokkbeskjeden.

TETT: Pappa Alfie følger opp sønnen tett og var selv til stede i Marbella og bivånet landslagets trening mandag. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Jeg både trodde og håpet at han skulle spille, sier Alfie.

– Hvordan har Erling det nå?

– Alt er relativt. Han skulle veldig gjerne spilt disse to landskampene, men nå blir det ikke sånn. Han må prioritere helsa, prøve å få kroppen på plass igjen. Ut fra forutsetningene har han det bra, men han er veldig lei seg.

Sykehus i Barcelona

Haaland forlot landslagets hotell tirsdag morgen.

– I første rekke er det landslaget som tar beslutningen, men de samarbeider, selvsagt. De må ha mest mulig kunnskap om dette og spør selvfølgelig legene og fysioene i Manchester City. Så kommer de frem til noe sammen.

– Blir han sendt til et supersykehus nå? Vi snakker om en ganske verdifull lyske her…

– Ja, Manchester City har et samarbeid med et sykehus i Barcelona. Han har vært der for ytterligere sjekker og behandling. Nå har han vært her (Marbella) et par dager sammen med fysio fra klubben. Så han får god oppfølging.

STO OVER: Erling Braut Haaland sto over mandagens trening. Dagen etter smalt bomben. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Det er ikke første gang Haaland behandles i Barcelona.

I sommer var han innom klinikken til den berømte legen Ramon Cugat, som i en årrekke har hatt et tett samarbeid med Pep Guardiola.

Usikker til Liverpool-kampen

Beskjeden «hele» fotballverden venter på nå er om 22-åringen rekker storkampen mot Liverpool 1.april. Det er Manchester Citys første kamp etter landslagsoppholdet:

– For det første er jeg ikke doktor og for det andre tror jeg det er «touch and go», ja. Du kan ikke bare gå to uker uten trening og så hoppe rett inn i kamp. Det må være en progresjon der. De kan gamble på det, men hvis han ikke får trent ordentlig med laget, så spiller han ikke.

– Det handler om hvordan han responderer på behandling de neste dagene. Han trenger mye omsorg og «knaing». Det er mange spurter og det er mye som skal flytte seg.