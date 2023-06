Pål (67) er verdensmester: –Jeg er avhengig

Bordtennisstjernen Pål Guttormsen (67) hadde lagt racketen på hylla for godt. En ren tilfeldighet gjorde at han plukket den opp igjen, og i vinter ble han verdensmester i veteran-bordtennis.

Det er første gang Norge har en verdensmester for veteraner.



– Det var helt oppover skyene for meg som hadde hatt en karriere da jeg var yngre. Det var fantastisk, forteller en glad Guttormsen til TV 2.

Da Pål var ung så hadde troen på han at han en dag kunne bli verdensmester, dersom han trente hardt. Drømmen skulle vise seg å bli realitet.

– Selv om det er for veteraner, over 65 år, så er det for meg personlig helt enormt. Det er ganske stort!

EM 2023: I Sandefjord på Oslofjord Convention Center arrangeres det EM i bordtennis for veteraner. Pål Guttormsen er med for å kjempe om en ny tittel. Foto: Celina Magnussen/TV 2

Bitt av basillen

Bordtennisgiganten Pål Guttormsen sa seg nødt til å legge opp i 1982 etter en lang karriere med flere titalls meritter. Han ville bruke mer tid på familien.

Likevel tok det ikke lang tid før han igjen var tilbake ved bordet.

– Det var en ren tilfeldighet. Det var en nabo av meg som kom på døra mi med en racket og sa «Pål jeg har skaffa deg en bordtennisracket, nå stiller du på treningen om en uke».

– Og siden da klarte du ikke å legge fra deg racketen?

–Nei, jeg ble bitt av basillen. Spiller man så mye bordtennis så er det en avhengighet. Det sier også fastlegen min, sier Guttormsen og ler.

STOLT: Pål Guttormsen har blitt norgesmester flere ganger. Kongepokalene har fått sin egen hylle hjemme hos 67-åringen. Foto: Privat

Bordet i kjelleren

På 60-tallet begynte faren til Pål å spille bordtennis på bedriftslaget til jobben. Det tok ikke lang tid før han ble ivrig og dermed bestemte seg for å kjøpe et eget bordtennisbord.

Da gikk det mange timer til trening i kjelleren, for begge to. Pål var solgt.

­– Det var starten. Jeg husker at jeg som åtte/ni-åring at jeg hadde et ønske om å slå faren min, forteller Pål.

1979: Pål i aksjon ved bordtennisbordet. Her 24 år gammel. Foto: Privat

Til tross for at ishockey var det store på Manglerud på den tiden, var det flere som lot seg fascinere av bordet i kjelleren til Guttormsen.

– Ishockeygutta kom ofte på besøk til meg og vi spilte en god del sammen. De synes det var kult.

Unggutten Pål ble så god med racketen at han søkte større utfordringer. Han begynte i Oslo-klubben Fokus, hvor han fikk muligheten til å trene to ganger i uken.

Skjøt fart i England

På et tidspunkt fikk faren til Pål et jobbtilbud i London, og dermed bestemte familien å flytte til England. Da hadde Pål to valg: enten spille fotball eller spille bordtennis.

– Det viste seg at de ikke spilte fotball på skolen min, men de hadde et av Englands beste bordtennislag hvor jeg bodde. Da ble det bordtennis.

Som 12-åring ble han med i klubben Bromley LTC spilte der i tre og et halvt år.

I England briljerte Manglerudgutten i kadett-klassen og på den måten kvalifiserte seg for det engelske landslaget. Han tok seg helt til finalen I kadett-EM I 1970.

VM 2023: Guttormsen stakk av meg tittelen som verdenmester da det ble arrangert VM i Muscat i vinter. Foto: Privat Les mer NORGESMESTER: De åtte kongepokalene som Pål Guttormsen har vunnet. Foto: Celina Magnussen/TV 2 Les mer

Det harde arbeidet han la ned gjorde ham til engelsk mester for spillere under 13 år.



– Jeg tenkte at jeg kunne bli veldig god. Det er klart at hvis du er nest best i Europa og bestekompisen din er best så har du muligheten.



Retur til Norge

Men den Engelske karrieren ble kortvarig. I 1971 dro Guttormsen tilbake til hjemlandet.

­– Jeg trodde vi skulle bo der hele tiden. Min fars plan var å fortsette mange år fremover, men han ville hjem så da ble det tilbake til Norge.

Til tross for returen til Norge fortsatte Guttormsen å prestere. På 70-tallet ble han den mest dominerende spilleren i landet og den første stjernen i bordtennis som fikk konstant opplag i media.

MYE OPPMERKSOMHET: En ung Guttormsen avbildet i et magasin fra 1980. Foto: Privat

– Da jeg var på byen i Oslo var det ofte at jeg kom gratis inn på utesteder fordi folk kjente meg igjen. Det var mange som ville snakke med meg, sier 67-åringen smilende.

Drivkraften

Det er ikke bare helsegevinster som er grunnen til at 67-åringen tok til med sporten igjen.

– Det som er mest positivt med bordtennis for meg er vennskaper. Vi er ikke så mange, men vi blir en sammensveiset gjeng og d blir det et veldig godt miljø.



NY RACKET: Verdensmesteren viser fram den nye racketen han skal begynne å spille med etter EM. Bare stammen koster seks tusen kroner. Foto: Celina Magnussen/TV 2

Guttormsen er klar på at det er en forskjell på de som driver med sporten.

­– Det er mange som liker å spile bordtennis - de liker å spille kamper. Vi som elsker å spille bordtennis - vi liker å trene, for eksempel å øve på server og skruer i timesvis. Det er det som er fascinasjonen for oss.