På tur med konkurrenten: – Deler ganske mye

Det er ikke hver dag representanter for ti OL- og 14 VM-medaljer samles på toppen av et fjell. I alle fall ikke når de tilhører ulike landslag.

– Jeg ringte og spurte om han ville være med i fjellet, sier Jørgen Graabak.

31-åringen er i full gang med oppkjøringen til en ny sesong.

Under en landslagssamling i Oberstdorf forrige uke benyttet han anledningen til å dra på tur med en av vinterens konkurrenter, Johannes Rydzek.

– Vi hadde en diskusjon på hvem som hadde den «hvasseste» merittlista. Han er nok et lite knepp framfor meg, det må jeg innrømme. Han er bedre i VM-sammenheng, mens jeg er bedre i OL-sammenheng, sier den norske kombinert-utøveren lunefullt.

Graabak kunne glise bredt etter innsatsen i Beijing. Foto: Fredrik Varfjell

De to konkurrentene er like gamle, og har målt krefter i en årrekke. Selv om de prater om det meste når de treffes, er det noen ting de to rivalene ikke kan diskutere seg i mellom.

– Vi deler ganske mye, men enkelte ting, som utstyr og hemmeligheter i laget, prater vi ikke om. Vi har Tom Hilde som jobber for at vi skal ha det beste utstyret i vårt lag, så det ville vært respektløst overfor ham å fortelle noe om det. Det er en profesjonell respekt for at det prater vi ikke så mye om.

– Gjør noe med deg som menneske

Graabak kan se tilbake på en sesong som resulterte i to gull og ett sølv under OL i Beijing. Et par måneder senere ble han pappa for første gang.

– Først og fremst gjør det noe med deg som menneske. Jeg har funnet min plass. Når du har en liten en som er avhengig av deg så føles det som en trygghet, sier trønderen om pappa-tilværelsen.

Familieforøkelsen har også ført til noen endringer i toppidrettstilværelsen.

– Det er en litt ny hverdag. Treningen legges opp litt annerledes. Jeg kommer kanskje ut av noen vaner, og tror kroppen responderer bra på det. Jeg har prøvd litt nye ting og for min del har det vært veldig positivt.

Å kombinere toppidrettslivet med familielivet hadde ikke fungert like bra for 31-åringen uten støtten fra kjæresten, Ida.

– Det går veldig fort fra å være et individuelt prosjekt til å bli et familieprosjekt. Vi blir et lag, og jeg kunne ikke sagt det jeg sier om at det har gått så fint hvis det ikke hadde vært hun hjemme.

Vil ta VM-gull

I februar arrangeres VM i Planica. Der drømmer den olympiske mesteren om å ta sitt første individuelle VM-gull.

– Jeg har lyst til å ta VM-gull. Både som lag og individuelt. Det har jeg lyst til. Jeg har vært en mesterskapsutøver, og det har jeg tenkt til å fortsette med, sier den meritterte løperen.

Jørgen Graabak har en imponerende uttelling i mesterskap Foto: Torstein Bøe / NTB

Det er med rette at han kan kalle seg mesterskapsløper. Faktisk har Grabaak like mange OL-medaljer som verdenscupseirer. Seks i tallet.

– Det er nok litt tilfeldig at det ikke har blitt flere verdenscupseirer. Jeg har tolv andreplasser fra det året Jarl Magnus Riiber vant alt. Hadde det ikke vært for han hadde jeg hatt mange flere seire.

– Jeg har et veldig bra toppnivå, men har manglet litt stabilitet. Jeg har et mål om å være mer stabil, men så har jeg vært flink til å ta ut det jeg har når det gjelder. Det er alltid kult å prestere, så jeg vil gjerne prestere i verdenscupen også.