– På tide med en fornying

Cato Bratbakk, president i svømmeforbundet, er innstilt på at idrettsledelsen trenger en fornying. Og ishockeypresidenten mener at varslingssaken i NIF er med på å ramme omdømmet til norsk idrett.

– Dette har styrket det vi hele tiden har tenkt, sier Cato Bratbakk, president i Svømmeforbundet.

Torsdag stod styremedlem i idrettsforbundet Marco Elsafadi fram med sin side av varslingssaken, som Norges Idrettsforbund har jobbet med i over tre måneder.

Han ble i desember i fjor varslet på av en ansatt i NIF for å ha «irettesatt medarbeideren for ordrenekt i påhør av idrettspresident Berit Kjøll».

Like før påske ble saken hastebehandlet i idrettsstyret og lukket av presidentskapet. Ifølge idrettspresident Berit Kjøll var saken bygget på en «misforståelse», der ingen hadde gjort noe feil.

Alt dette skjer like før et nytt presidentvalg, der Berit Kjøll går på gjenvalg og Zaineb Al-Samarai er motkandidat. Innstillingen til det nye NIF-styret og presidentskapet blir lagt fram av valgkomiteen 26. april.

Under idrettstinget 4. juni skal blant annet medlemmer i særforbundene stemme på hvem som blir den nye presidenten.

Styreleder sitt ansvar

President i Svømmeforbundet, Cato Bratbakk, synes at situasjonen med varslingssakene er trist.

– Det er ikke hyggelig lesing, sier Bratbakk til TV 2 og understreker at han sitter på utsiden av saken og kun kan uttale seg rundt informasjonen som har kommet fram i media.

Det at NIF har brukt 1,5 millioner kroner på denne varslingssaken er ikke Bratbakk begeistret for.

– Dette er trist. Jeg tenker at det er styreleder sitt ansvar for å få dette i orden. Dette kan en handtere om en har god kommunikasjon, sier han.

PÅ VALG: Zaineb Al-Samarai er på valg mot Berit Kjøll til å bli ny idrettspresident. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Stemmer ikke på Kjøll

Han mener norsk idrett trenger en fornying i ledelsen.

– Vi har nok over tid sett behovet og vi ønsker å se en retningsendring og fornying i ledelsen, sier han.

Svømmepresidenten mener også at organisasjonen er nødt å gå inn i seg selv.

– Vi er nødt til å samordne organisasjonen. Fremstille oss som en god og sterk organisasjon som gjør den den er her for: å ta vare på barn og unge i idretten.

Norsk idrett er nødt til å gå inn i seg selv og samordne organisasjon til en sterk og god organisasjon.

Svømmeforbundet er klar på hvem de stemmer på ved presidentvalget.

– Vi har lagt inn støtte til Zaineb i presidentvervet, at vi trenger den fornyelsen. Vår innstilling er klar, det har vi landa i et styrevedtak. Der har vi vært ganske samstemte.

Bratbakk forteller at varslingssaken ikke var en del av årsaken til at svømmeforbundet sendte innstilling til Zaineb i desember. Likevel har det vært med å styrke tankegangen deres.

– Det har styrket det vi hele tiden har tenkt, at vi trenger en fornyelse. Det er den veien som ser fornuftig ut.

VARSLET MOT: Marco Elsafadi har tidligere fortalt til TV 2 at det har vært tøft å gå rundt med et varsel mot seg i nesten tre måneder. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Rammer omdømmet

Tage Pettersen, president i Norges Ishockeyforbund, mener at varslingssaken ikke har gjort noe godt for norsk idrett.

– Det hele er fryktelig trist for norsk idrett, sier Tage Pettersen til TV 2 og fortsetter:

– Saken og håndteringen har nok gjort at begeret har rent over for mange. Det har vært en del saker som utad ser ut til å ha blitt håndtert på en mindre god måte, med uenigheter i styreprotokoller og enkelthendelser, sier han.

Pettersen mener dette har «rammet omdømmet til norsk idrett».

Elsafadi har gått knallhardt ut med kritikk rettet mot idrettspresident Kjøll. Han mener hun har snakket usant i forbindelse med håndteringa av saken.

Pettersen har ikke mistet tillit til Kjøll og dagens styre.

– Jeg kan ikke si at jeg har mistet tillit, men jeg syns at rennomméet har hatt en utfordrende tid.

RAMMER OMDØMMET: Ishockeypresidenten, Tage Pettersen, mener varslingssaken rammer omdømmet til norsk idrett. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Styret må gå i seg selv

Pettersen mener også at styret har et ansvar i denne saken.

– Jeg tenker at det å sitte i styret er et kollektivt ansvar. Jeg vil ikke legge all skyld på Berit Kjøll. Idrettsstyret må også gå i seg selv, men det er presidenten som har det øverste ansvaret, det kommer vi ikke utenom, sier han.

Han håper nå at valgkomiteen ser på helheten når de innstiller presidentkandidaten.

– Jeg håper at valgkomiteen legger fram et forslag, som ikke bare fokuserer på hvem som er den rette presidenten for dem, men at de også har brukt energi på å finne et team som kan og vil jobbe sammen.

Styret i Ishockeyforbundet har ikke hatt noen formell prat om varslingssaken. De har heller ikke bestemt seg for hvem de vil stemme på ved presidentvalget.

– Det viktigste for oss er at vi får et lag. Vi spilte inn Zaineb som kandidat til presidentvervet da vi kunne det. Nå avventer vi til innstillingen til valgkomiteen, nettopp for å vurdere den totale pakken, avslutter han.

HAR TILLIT: Anne Farseth tillit til idrettspresidenten og dagens styre. Foto: Vidar Ruud

– Trist og beklagelig at noen går ut i media

Anne Farseth, president i Norsk Friidrettsforbund, har opplevd redegjørelsen av varslingssaken som god.

– NIF har presentert det ryddig i gårsdagens «Åpen time» og det har blitt ryddig fremstilt i faktabokser i enkelte medier, sier Farseth til TV 2.

Hun er imidlertid kritisk til at enkelte personer går ut i media.

– Det er trist og beklagelig at noen går ut i media. Varslingssaker er alltid vanskelige, men personangrep og personkarateristikker er ikke bra for organisasjonen.

– Mener du at noen har gått til personangrep?

– Jeg mener at uttalelsene til Elsafadi ikke er bra for organisasjonen, sier hun.

Farseth har ikke mistet tilliten til presidenten og dagens styret.

– Vi har hatt et godt samarbeid med både administrativ og politisk ledelse i NIF i hele tingperioden og er godt fornøyd med det, sier hun.

Friidrettsforbundet venter med å ta stilling til hvem de skal stemme på ved valget til etter innstillingen fra valgkomiteen.

TV 2 har også kontaktet president i Norges Skiforbund, Tove Moe Dyrhaug, men hun vil ikke kommentere saken.