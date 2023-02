– På slutten var jeg ganske bekymra

I Sandneshallen er det en mann som skiller seg klart ut fra gjengen av barn, ungdom og voksne mosjonister.

Farta på de seks 300-metersintervallene nærmer seg normal standard. Det vil si et snitt på rundt 42 sekunder, noe som tilsvarer 3.30-fart på 1500 meter.

– Det føles bra nå. Terskelfart, humrer Ingebrigtsen.

Men før økta kunne han fortelle at han følte seg helt elendig bare for to uker siden. Han ble syk allerede i etterkant av EM i terrengløp i desember.

I GODT DRIV: Jakob Ingebrigtsen på intervalltrening med landslagssjef Håvard Tjørhom som sykkelhare. Foto: Per Tho Angell (TV 2)

– Tok sjefsavgjørelse

– Jeg hanglet fram til jul. Jeg har rett og slett hatt veldig vondt i halsen, forteller han.

Plagene gjorde at det eneste han fikk gjort av trening var å «jogge». Og selv om sykdommen satt i fram til nyttår, valgte han likevel å reise på høydesamling i Sierra Nevada i starten av januar.

Håpet var at plagene skulle gi seg i den rolige akklimatiseringsperioden. Men halsen forble sår, og Ingebrigtsen fikk ikke trent det han skulle.

– Da tok jeg, i samråd med Filip og Henrik, en sjefsavgjørelse om å reise hjem. Og da tok det som ventet ikke så veldig lang tid før jeg var frisk igjen, sier han.

Men han innrømmer at det satt langt inne å droppe fem uker i høyden.

– På slutten der var jeg ganske bekymra. Da hadde jeg gått lenge uten at kroppen hadde vært hundre prosent. Og da blir det litt håpløst når man ikke helt vet hvordan man skal håndtere det, sier han.

Men frisk luft og hjemmetid i Sandnes med samboer og bikkjer gjorde susen.

Følger planen

Nøkkelen til Jakob Ingebrigtsens suksess de siste to årene har nemlig vært en enorm kontinuitet i treningen. Før han ble syk før jul har han mer eller mindre hatt tre år uten vesentlige avbrekk i løpingen.

Og rytmen i treningsåret har vært helt lik helt siden han var 14-15 år og var på sine første høydesamlinger.

Derfor ser han ikke noen stor grunn til å endre på det pappa Gjert i sin tid omtalte som den «laminerte planen».

– Jeg tror ikke det er kritisk at jeg mister noen uker med høydetrening. Jeg har vært så mye i høyden at det ikke trenger å bety noe.

– Hva er planen framover?

– Jeg kjører et opplegg som er tilnærmet normalen. Det er ikke noe grunn til å endre på noe. Det viktigste er at kroppen er bra. Hvis den tåler det man gjør, så kan man også springe fort.

Etter gårsdagens intervalløkt er sjansene for at han sesongdebuterer i franske Lievin om en uke ganske stor. Dessuten står EM innendørs i Istanbul fortsatt på planen over stevner han skal løpe i vinter.

Men han tviler på at han kan komme ned mot verdensrekorden han satte i Frankrike i fjor.

– Nei, det kan nok bli litt tøft. Men det er jo likevel gøy å konkurrere for å vinne, ler han.

SATTE VERDENSREKORD: Ingebrigtsen satser fortsatt på å løpe 1500 meter i samme stevnet som han satte verdensrekord på i fjor. Men kan ikke love en reprise i år. Foto: Icon Sport / BILDBYRÅN

Fornøyd landslagssjef

På gårsdagens økt var landslagssjef Håvard Tjørhom hyret inn som sykkelhare for Ingebrigtsen.

Brødrene Henrik og Filip er fortsatt i Spania.

Og landslagssjefen har merket en klar stigning i både humør og form hos verdens og olympiamesteren de siste ukene.

– Ja, det har jeg. Det virker som om det går bra nå, sier han.

Før økta starter får Tjørhom klare instruksjoner om hvordan han skal gjøre harejobben.

– Når jeg roper «ja», så trenger jeg en meter klaring. Ikke bare fordi jeg øker farta, men fordi jeg trenger litt plass til beina. Det viktigste med denne økta er egentlig at jeg ikke løper for fort, sier Jakob.

SYKKELHARE: Landslagssjef Håvard Tjørhom. Foto: Per Tho Angell

Og så lenge laktat-målingene viser at formen begynner å nærme seg normal høy standard, så er det lett å se at Ingebrigtsen begynner å nærme seg den treningsmodusen han liker å være i.

– Har denne sykdommen endret noe av målsettingene for sesongen?

– Nei, på lang sikt så skal ikke dette ha noe å si, sier Jakob.

– I fjor høst sa du at du ville prøve å løpe skikkelig fort i noen stevner. Hva er det største målet for sesongen?

– Det er å løpe fort, og ta gull, hehe.

VM i Budapest i midten av august er lagt opp slik at Ingebrigtsen har mulighet til å delta både på 1500 meter og 5000 meter.

– Kommer du til å prøve deg på verdensrekorden på 1500 i løpet av sesongen?

– Nei, det tror jeg ikke er realistisk i år. Men målet er helt klart å løpe under 3,28. Og gjør jeg det så nærmer jeg meg rekorden stadig vekk.