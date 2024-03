SENTRAL: Mats Møller Dæhli imponerer i sin nye rolle som sentral midtbanespiller for Molde. I går vant de 2-1 mot Club Brugge og har et godt utgangspunkt foran bortekampen i Belgia til uka. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Åge Hareide mener at Mats Møller Dæhli har gjort seg aktuell for et comeback på landslaget i en ny rolle etter å ha herjet for Molde i Europa.

Patrick Berg kan få uventet konkurranse om den sentrale midtbaneplassen for Norge.



For etter vinterens overgang til Molde har Mats Møller Dæhli fått en ny vår.

– Han passer oss midt i blinken, var dommen fra trener Erling Moe etter at 29-åringen styrte laget til en 2-1-seier mot Club Brugge i åttedelsfinalen av Europa Conference League.

– Han har vært fantastisk god, sier tidligere landslagssjef Åge Hareide.

Ut mot latterliggjøring

Etter å ha skrytt uhemmet av Møller Dæhli på Romsdals Budstikkes direktesending fra intervjusonen etter kampen, var han raskt borte hos spilleren som har blitt foretrukket på kanten på landslaget for å diskutere fag.

FAGFOLK: Åge Hareide tok en prat med Mats Møller Dæhli etter seieren mot Club Brugge. – Balansen Molde har fått med Mads som spillsentral har vært viktig for klubben, sier Islands landslagssjef. Foto: Sindre J. Olsen/ TV 2

– Han er en klok og dyktig spiller. Når du får han lavere i banen og han kan være en spillsentral og motor på midten, så er han på samme nivå som Patrick Berg i Bodø/Glimt.

– Tror du han er aktuell for landslaget igjen?

– Ja, det vil jeg tro. Ståle ser jo disse kampene og han ser nok at han her har en kandidat til den sentrale midtbaneposisjonen, svarer Islands landslagssjef.

Sist gang Møller Dæhli spilte for Norge var som innbytter i 1-2-tapet for Skottland på Ullevaal i juni i fjor.

I TV 2-podkasten Spiss Vinkel gikk nylig Yaw Amankwah ut mot det han kalte en latterliggjøring av spilleren med 36 A-landskamper og to scoringer.

– Jeg synes det er en parodi måten han til tider har blitt omtalt om: At han er en ferdig spiller og en sånn «happy go lucky»-spiller som har forvillet seg inn på landslaget. Jeg synes det er en skam og at det er respektløst overfor et av de beste fotballhodene vi har i Norge, og som vi nå er heldig nok å ha i Eliteserien, sa TV 2-eksperten.

FORRIGE LANDSKAMP: 17. juni i fjor ble Mats Møller Dæhli byttet inn de siste sju minuttene mot Skottland. Foto: Fredrik Varfjell

Hovedpersonen selv vet ikke helt hva han skal tenke foran privatlandskampene mot Tsjekkia og Slovakia mot slutten av mars.

– Jeg har vært med tidligere. Nå har jeg vært litt ute av troppen fordi mange gode unggutter har kommet inn. Nå spiller jeg i en ny posisjon og vet ikke hva de (landslagsledelsen) tenker om det. Jeg bare koser meg med fotballen om dagen, sier Møller Dæhli - som også var sentral da Molde gikk videre fra forrige runde i Europa Conference League da de slo Legia Warszawa.

– Var noen som tvilte

Oslo-gutten som kom til Molde fra tyske Nürnberg i januar forklarer årsaken til at han sprudler på denne måten:

– Det er nok en blanding av mye. Jeg har det gøy og trives med livet. Og så har jeg fått spille i en ny posisjon der jeg får mye ball, og der både kvalitetene og lederegenskapene mine kommer mer til sin rett. I tillegg så spiller jeg på et lag som fungerer.

– Hvor annerledes er denne rollen i forhold til der du har spilt tidligere?

– Det er stor forskjell, men det er gøy og utfordrende, så jeg koser meg.

USTOPPELIG: Club Brugge forsøkte å markere Mats Møller Dæhlie ut av kampen. Uten hell. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

På pressekonferansen etter at over 9.000 tilskuere hadde gått fornøyde hjem fra Aker stadion, var Erling Moe klar på at Møller Dæhli ble hentet til klubben for å spille sentralt på midten.

– Jeg tror nok at det var litt derfor han kom; at han tente litt på hvordan vi hadde tenkt å bruke ham. Jeg vet at det var noen tvilere der ute som stilte spørsmålstegn ved dette, men der har jeg vært trygg. Og jeg tror det blir enda bedre når vi får enda mer tid sammen.

Club Brugge og Ronny Deila var tydeligvis obs på kvalitetene til Møller Dæhli og forsøkte å markere ham ut av kampen. Uten å lykkes. Erling Moe vil helst ikke mene så mye om landslagsdiskusjonen som nå dras opp. Han er mer opptatt av returkampen i Belgia til uka.

– Der har jeg ikke så mye å komme med. Det hadde vært fantastisk om han ble her i landslagspausen for å finpusse formen frem mot eliteseriestarten. Men dette har Ståle god kontroll på. Vi er bare glade for at han gjør den rollen som vi ønsker at han skal gjøre.