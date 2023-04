På innsiden av livet under Guardiola: – Han er utrolig

– Guardiola er litt gal, og jeg liker det. Det kommer til å bli gøy. Jeg kan ikke si for mye etter en uke, men jeg har trent bra og er klar for fortsettelsen, sa Haaland etter scoring i den uoffisielle Manchester City-debuten mot Bayern München i juli i fjor.



– Hva er det du har sett av Guardiola som gjør ham litt gal?

– Jeg vil ikke snakke mer om det, sa Haaland med et smil til TV 2 og de andre journalistene i amerikanske Green Bay.

– Stor læringskurve

Siden har han blitt en udiskutabel suksess: 48 mål i alle turneringer for Manchester City, et lag som kjemper om tre titler og har funnet storformen på best tenkelige tidspunkt.

Kjemien mellom Haaland og Guardiola virker også upåklagelig; selv om sjefen ofte bytter ham ut når laget leder komfortabelt, tyder de harmoniske scenene mellom dem på sidelinjen på at de er skjønt enige om at verdifull hvile er til hans eget beste.

Følger man med på Guardiola ved sidelinjen, kan man se ham kalle til seg Haaland og andre spillere for å formidle instruksjoner med voldsom intensitet og tett kroppskontakt.

Hvordan er egentlig livet under den berømte manageren?

– Vi har vært sammen i syv år nå. Jeg forstår hva han ønsker fra meg. Jeg tror alle skjønner hva rollene våre er. Når han ber om ting fra meg, så forstår jeg veldig klart hva han ønsker. Han er utrolig på å forklare hva han ønsker fra deg, sier John Stones til TV 2.

Han er blant de som har måttet lære seg en ny rolle denne sesongen, ettersom Guardiola ber ham om å operere som midtbanespiller når laget har ballen, og som midtstopper når motstanderen har den.

– Det er en stor læringskurve for meg å forstå hvordan jeg skal spille. Å vite når jeg skal være uselvisk og lage rom for de andre. Jeg nyter det virkelig, sier Stones og legger til:

– Det gjelder ikke bare meg, det gjelder alle. Om det handler om å tilpasse seg nye posisjoner eller at man blir bedt om nye ting. Det kommer av at vi har jobbet sammen i mange år og at jeg vet hva manageren forventer fra oss som spillere.

– Krever veldig mye

Stones kom til Manchester City i august 2016, den samme sommeren som Pep Guardiola tok over managerjobben.



En annen som har lang fartstid under sjefen, er Bernardo Silva, som ble hentet fra Monaco i 2017.

Han har ofte blitt brukt som indreløper, men spiller denne sesongen mest på kanten, der han ofte blir pepret med instrukser av sjefen på sidelinjen.

– Det går fint, jeg har selv spilt under ham i seks år nå. Jeg vet hva han vil ha, jeg vet hva han mener når han endrer på ting. Det er bare manageren som sier til oss hva han ønsker, sånn at alle kan tenke i samme retning, sier Silva til TV 2.

Under oppgjøret mot Bayern München forrige uke ble Haaland tatt til side av Guardiola. Slik så det ut:

INTENS: Pep Guardiola tar ofte spillerne sine til side under kamper for å gi dem individuelle instruksjoner. Her snakker han med Erling Braut Haaland under oppgjøret mot Bayern München. Kort tid senere scoret Haaland det forløsende 1-0-målet på Allianz Arena.

– Hvordan opplever du at det har vært for Haaland å tilpasse seg livet under Guardiola?

– Når man spiller for Manchester City, krever Pep veldig mye. Det holder ikke bare å score mål. Man må være involvert både defensivt og offensivt, understreker Silva.



Der opplever han at Haaland har tatt store steg under den katalanske manageren.

– Han vinner igjen ballen og utvikler seg mye i de aspektene også. Det hjelper oss, det gjør det. Forhåpentligvis kan han gjøre det videre også, for det har vært veldig gøy for både supporterne og oss, sier Bernardo Silva.