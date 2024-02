På dødsleiet ga pappa Faniel (17) en siste beskjed: – I starten klarte jeg ikke å prate om det

SPILLER FOR PAPPA: Odds stortalent Faniel Tewelde spiller fotball for pappa. Foto: Per-Atle Karlsen/TV 2

Det er enkelt å se han. Det er guttungen på motsatt kant som sørger for grå hår i pannebrasken hos rutinerte mannfolk som Steffen Hagen og Espen Ruud.

Ballen sitter som limt inntil høyrefoten til Faniel Tewelde. 17-åringen leker fotball. Akkurat som han har gjort hele livet.

PÅ HÆLEN: Det skal jobbes godt for å henge med når Faniel Tewelde setter i gang trommestikkene. Foto: Per-Atle Karlsen/TV 2

– Mamma forteller jo historier fra jeg var liten. Det var alltid fotball. Om du tok fotballen fra meg så begynte jeg å gråte liksom. Det har alltid vært fotball, sier Tewelde til TV 2.



Vidunderbarnet, som er født i Eritrea og oppvokst i Skien, fikk sitt skikkelige gjennombrudd forrige sesong, med 20 kamper og fem scoringer for Odd fra sin kantposisjon.

Av mange blir han betegnet som et av de største talentene Fotball-Norge har å by på og han står allerede høyt oppe på ønskelista hos europeiske toppklubber.

ETTERTRAKTET: Storklubber rundt om i Europa har allerede navnet til denne 17-åringen høyt oppe på sine ønskelister. Foto: Per -Atle Karlsen/TV 2

– Det er veldig gøy å høre, så man blir selvfølgelig glad. Men man kan ikke tenke altfor mye på det, for da mister man fokus. Jeg prøver bare å ha fokus på det jeg må gjøre, og så er det selvfølgelig ganske kult når folk sier sånne ting, innrømmer den ydmyke tenåringen.



Kjærlighet for ballen

17-åringen er tilbake på hotellrommet, etter noen timers dansing med en fotball i et regntungt Marbella.

Litt sjenert tar han imot TV 2 inne på hotellrommet. Ned på sengekanten, hendene i fanget og så venter han tålmodig på første spørsmål.

LAR FØTTENE SNAKKE: Faniel Tewelde liker nok aller best å la beina og ballen ta seg av pratingen. Foto: Per -Atle Karlsen/TV 2

Det er liten tvil om at han er langt mer komfortabel med en fotball i beina, enn en pågående trønder fra TV 2 på hotellrommet. Forståelig nok.

– Jeg vil si at jeg er en person som liker å omgås med mennesker, og ha det gøy og kult. Jeg tror det er litt det jeg liker å gjøre.



– Hva gjør du når du skal ha det gøy og kult?

– Da er jeg med kompiser og så finner vi på noe tull.

– Og hva er tull?

– Jeg tror ikke jeg skal ta det her, nei, rødmer Tewelde.

Det han imidlertid kan ta er sin fotballhistorie. Der har han nemlig alltid vært best.

FANIEL OG BALLEN: Fotballen har alltid vært Faniel Teweldes største kjærlighet. Foto: Per -Atle Karlsen

– Mitt første minne var at vi fikk brev i barnehagen om at vi kunne starte på fotballag. Da ville jeg på det fotballaget med engang. Det er mitt første minne. Da begynte jeg på Herkules, sier han og fortsetter:



– Jeg merket tidlig at jeg var god fordi jeg scoret mye mål. Jeg kunne drible alle sammen og score. Jeg merket det fra tidlig alder.



Tidenes yngste

Som 17-åringen kan han fortsatt drible «alle sammen». Det har flere lag i Eliteserien fått erfare de siste årene.

Trommestikkene til denne tenåringen går nemlig fortere enn hos de fleste.

Det var nok også grunnen til at han ble den yngste noensinne til å signerte proffkontrakt med Odd, bare uker etter at han hadde fylt 15 år.

DEBUT: Høsten 2022 debuterte Tewelde i Eliteserien, bare 16 år gammel. Foto: Christoffer Andersen

– Du blir jo litt nervøs i starten der, men jeg har vært vant til å spille med de som er eldre. Jeg spilte jo på juniorlaget da jeg var 13 år og etter det har jeg følt meg litt mer moden i spillet og måten jeg tenker på. Jeg merker ikke så stor forskjell egentlig, sier Tewelde om A-lagstilværelsen.

Høsten 2022 kom debuten i Eliteserien – og det med et smell.

En 16 år gammel Odd-kant herjet med Lillestrøm på Åråsen. Han ble byttet inn på stillingen 0–0 i det 78. spilleminutt. Tolv minutter og to Tewelde-assists senere kunne gjengen fra Skien juble for 2–0 og tre poeng.

En juvel var født.

KOMMENDE STJERNE? Det spørs om Faniel Tewelde bare må venne seg til et liv i rampelyset først som sist. Foto: Per -Atle Karlsen/ TV 2

– Jeg husker ikke så mye, egentlig. Det var litt nerver, for jeg visste at det var store sjanser for å komme innpå. Så kom jeg innpå og kjørte på, gliser Tewelde beskjedent.



På det tidspunktet var drømmen om Eliteserien nådd. Men med drømmen kom også påminnelsen om tenåringens vondeste opplevelse.

Det mørkeste mørket

Som liten gutt var det nemlig alltid pappa Temesgen som tok med Faniel på fotballbanen.

Sammen begynte de ferden mot profflivet.

– Han har brukt noen ekstra timer med meg for å dra ut å spille fotball. Han har stilt opp for meg hver gang og alltid gitt meg tips, sier Tewelde.



Men i 2020 var det slutt.

Etter en ha kjempet mot lungekreft i lengre periode, gikk pappa og Faniels største støttespiller bort bare 47 år gammel.

GIKK BORT: I 2020 mistet Faniel pappa Temesgen til kreften. Foto: Privat

– I starten klarte jeg ikke å prate om det. Det var så klart en tung tid for meg og familien. Du følte liksom at alt gikk imot deg. Det var ganske tungt, sier Tewelde, mens han ser ned på hendene sine.

– Jeg vet liksom ikke helt hva jeg følte. Det var bare tomt.

Det blir stille på hotellrommet på den spanske sørkysten.

Etter en liten pust i bakken, forteller Tewelde at han vil være sterk for sin mor og sine to yngre brødre. Han glemmer aldri beskjeden han fikk fra sin far dagen før han gikk bort.

– Jeg husker at han sa at jeg alltid måtte stille opp for lillebrødrene mine og mamma, og gjøre det beste jeg kan.



«GJØR DET BESTE DU KAN»: Det var beskjeden pappa Temesgen ga Faniel dagen før han gikk bort. Foto: Per-Atle Karlsen/ TV 2

Og det har han gjort siden. Selv om lillebrødre stort sett er lillebrødre.

– Jeg prøver å få de til å bli like gode som meg. Jeg prøver å si til dem at de må gå ut å trene og ikke sitte å spille PlayStation hele tiden, men de hører ikke på meg, humrer Tewelde.

Spiller for pappa

Pappa fikk aldri oppleve sønnen spille i Eliteserien.

Når Faniel går på banen er pappa imidlertid med allikevel.

– Alt jeg gjør på banen nå, og egentlig alt, er for han, på en måte, sier Tewelde.

VIL GJØRE PAPPA STOLT: Faniel får aldri oppleve å ha pappa på på plass på tribunen når han spiller i Eliteserien, men allikevel er han alltid med han på banen. Foto: Per-Atle Karlsen/ TV 2

Nå gjør 17-åringen pappa stolt både gjennom prestasjonene på hjemmebane og i den grønne lekegrinden.

Drømmen er at han en dag skal bli så god at han når Premier League – og kanskje favorittklubben Liverpool.

– Jeg pleier å si Premier League da, men jeg har egentlig ikke noen ordentlig fasit på det. Jeg har bare lyst til å bli så god som jeg kan, egentlig, sier Tewelde, som har spillere som Cristiano Ronaldo, Neymar og Ronaldinho som sine store forbilder.

– Der er der jeg på en måte prøver å hente litt av spillestilen min fra, selv om de er på et mye høyere nivå, ler han.

«Superpower»

Den sindige ungdommen har det imidlertid ikke travelt med å komme seg ut – selv om han er ærlig på at det er kult med interesse.

Ifølge VG avslo Odd blant annet et bud fra en Ligue 1-klubb i januar, der totalrammen skal ha vært på over 20 millioner kroner.

ROMKAMERATER: Teweldes romkamerat Casper Glenna Andersen forventer at kantspilleren forsvinner i løpet av kort tid. – Vi får nyte han mens vi kan, er Andersens klare tips. Foto: Per-Atle Karlsen/ TV 2

– Det er selvfølgelig ganske kult. Jeg skal ikke lyve å si at jeg ikke tenker på det, selv om jeg prøver å ikke gjøre det, sier Tewelde.



Ifølge Teweldes trener, Kenneth Dokken, er ikke interessen overraskende.

– Jeg skjønner interessen, åpenbart. En såpass ung spiller, i en offensiv posisjon, som produserer mål og situasjoner på siste tredjedel, det er attraktivt for veldig mange, sier han og fortsetter:

– Du kan se glimt av spillere som er fantastisk på trening i den alderen, men når du kommer til kamp kan ting gå litt i stå. Han er god på trening også, men han har den x-faktoren til å gjøre det i kamp også. I så ung alder er det en «superpower».



«SUPERPOWER»: Det er ordet Odd-trener Kenneth Dokken bruker for å beskrive Faniel Tewelde. Nå ser han frem til å underholde det norske fotballpublikummet i 2025. Foto: Per-Atle Karlsen/ TV 2

Men enn så lenge er Tewelde Odd-spiller og glad for det. Kontrakten, som går ut etter 2025-sesongen, er han også åpen for å forlenge.

– Jeg pleier å si at jeg er åpen for det, selvfølgelig. Så kommer det litt an på andre ting, hvor mange år det er og så videre, men jeg har ikke noe hastverk med å dra. Jeg trives veldig godt i Odd, sier Tewelde, som innrømmer at han har store planer for 2024:



– Toppscorer? Nei, da, ler 17-åringen, før han fortsetter noe mer seriøst:

– Målet mitt er å doble målpoengene fra i fjor. Det er minst ti målpoeng jeg har satt meg som mål.



Og det skal man ikke se bort fra at den målbevisste unggutten klarer.

17-åringen på motsatt kant snakker tross alt best med en ball i beina.