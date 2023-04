Overtroiske Ruud: – Blir gal av det

Casper Ruud visualiserer tilbake til Grand Slam-eventyret i Roland-Garros i fjor for å finne tilbake til godformen.

REFLEKTERER: Casper Ruud fotografert på Oslo Tennisarena under Casper Ruud Open i februar i år. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Det har vært en variabel sesong for Casper Ruud. Snarøya-gutten vant ATP 250-turneringen Estoril Open før det ble en tidlig sjokkexit i Monte Carlo.

Også i ATP 500-turneringen i Barcelona ble det exit i kamp nummer to. Ser man bort fra ATP-sluttspillet i Torino og turneringsseieren i Estoril, har nordmannen maks spilt to kamper i hver turnering han har deltatt i siden US Open i fjor sommer.

Og listen over hvem som har slått 24-åringen fra Snarøya i denne perioden er smått sjokkerende. Ser man bort fra Rafael Nadal og Novak Djokovic i Torino, er dette spillerne Ruud har tapt mot i ATP-turneringene:

Yoshihito Nishioka (rangert som nummer 56 da de møttes)

Jaume Munar (58)

Stan Wawrinka (194)

Lorenzo Musetti (23)

Laslo Djere (70)

Jenson Brooksby (39)

Taro Daniel (125)

Cristian Garin (97)

Botic van de Zandschulp (32)

Jan-Lennard Struff (100)

Francisco Cerundolo (32)

24-åringen ser imidlertid frem til den perioden som ligger foran ham.



OPPGITT: Casper Ruud viste mye følelser da han ble slått ut av Monte Carlo-turneringen. Foto: ERIC GAILLARD

– Jeg har ikke spilt for mange kamper, og nå har jeg fått litt tid på grus. Målet er at kroppen holder seg, og så få spilt flere kamper. Flere kamper betyr også at man kommer langt, sa Ruud til TV 2 da han var i Monte Carlo og la til:

– Jeg er en av de spillerne som faktisk foretrekker grus. Jeg har ikke et problem med at sokkene blir skitne, så jeg vil prøve å få til gode prestasjoner nå.

Formkurven begynte å peke oppover i Miami i år. Til tross for at han røk mot Botic Van de Zandschulp i tredje runde, så viste statistikken at noe hadde skjedd.

Ruud har tidligere spilt semifinale i de tre Masters 1000-turneringene i Monte Carlo, Madrid og Roma. Målet for de tre turneringene var å nå en finale. Nå gjenstår to av turneringene denne sesongen. Denne uken braker det løs i Madrid.

– Jeg prøver å komme meg inn i en slags modus eller en boble de neste månedene. Det blir en viktig periode for sesongen og karrieremessig for å forsvare litt det som skjedde i fjor. Det må jeg for å holde meg der jeg er.

Han beskriver denne «boblen» som ekstremt strukturert og mimrer tilbake til da han nådde finalen i Roland-Garros i fjor.

Da var alt Ruud fokuserte på tennis. Dagene det ikke var kamp, var det trening. Kostholdet var også viktig. Kanskje i overkant viktig, for noens del.

– Av og til blir man overtroisk og spiser det samme måltidet før hver kamp. Gjerne på samme restaurant og helst på samme bord. Det er jo ikke bra å drive med idrett... Man blir gal av det.

– Det er jo ikke normalt. Men om det føles riktig for å prestere så er det det man gjør. Særlig i en Grand Slam, som er en stor påkjenning, sier Ruud, som smiler mens han resonnerer.

Akkurat i Monte Carlo var det kanskje ikke restaurantene som kom i fokus for Ruud.

– Det er bra jålete restauranter her. Det er svindyrt. Det er vel prisen man betaler for å ikke skatte her, sier han og ler.

Men tilbake til statistikken mellom US Open og i Estoril. Det er en statistikk Ruud har fått med seg. Samtidig er det også en annen interessant statistikk som viser at nordmannen er den med klart flest grus-seire siden 2018.

Siden US Open har det stort sett vært hardcourt for nordmannen. I 2022 kom imidlertid noen av de beste resultatene på nettopp hardcourt, men sett over flere år, så er det på grusen Ruud har levert best.

Av de ti titlene han har tatt i karrieren, har ni av dem kommet på grus.

I år var planen for Ruud å spille færre 250-turneringer. På spørsmål om det da var en liten genistrek å melde seg på i Estoril hvor han vant, forklarer Ruud godt og langt om planene og tankene om tiden som har gått.

– Det har ikke gått sånn supert i starten, men det er ikke sånn at vi revurderer noe nå. Men man får se hva man gjør på starten av neste år, sier han.

Videre forklarer han om det lange fjoråret. Han var ferdig 23. november og skulle så spille igjen 1. januar i Australia. Det synes han i utgangspunktet var for kort tid.

– Derfor valgte vi å prøve det vi gjorde i fjor. Man kan nok i ettertid sitte å si at det (turen med Rafael Nadal, journ.anm.) ikke var riktig, men jeg føler det alene ikke var all grunn til at det ikke har gått bra. Rafa-turen var noe som dukket opp og som man kunne få oppleve den ene gangen. Jeg hadde gjort det igjen.