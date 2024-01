Overrasket spillerne

Ekteskapsbåndet mellom Martin Ho og Brann ble sterkere mandag 29. januar. Da forlenget briten kontrakten med rødtrøyene.

– For meg handler det om trygghet, ambisjonene klubben har, og ikke minst at folkene jeg har i ryggen virkelig har tro på meg, sier Martin Ho til TV 2.

Branns trener har til gjengjeld gitt klubben troen på det helt store. Kvartfinale i Champions League er et nivå bergenserne ikke har vært i nærheten av tidligere.

ENGASJERT: Martin Ho er ivrig når han forteller hvilke ambisjoner han har for fremtiden. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Ønsket av flere

33-åringen har gjort seg selv svært ettertraktet siden han kom til Bergen. Gode resultater i Toppserien, men først og fremst resultatene i Champions League, har ført til interesse fra andre, og langt større klubber internasjonalt.

TV 2 vet at Hammarby ville ha Ho på trenerbenken. De svenske seriemesterne endte opp med å signere med Norges tidligere landslagssjef, Martin Sjögren.

Interesse fra Italia og Nederland har det også vært.

Selv vil ikke Ho snakke mye om «hva som kunne vært». Briten har enorm tro på prosjektet han har startet i Brann. Han mener klubben virkelig mener alvor med kvinnesatsingen.

STOR INTERESSE: Flere store klubber har vist interesse for Martin Ho. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Jeg må gå gradene. Dette er min første jobb som hovedtrener, så selv om det er hyggelig med interesse fra andre, så har jeg det ikke travelt.

– Ja, selvfølgelig

Mannen fra Liverpool trekker på smilebåndet når han blir presentert for tanken om at han er trenernes ekvivalent til Branns stjerneskudd, Signe Gaupset.

Begge har muligheten til å trene eller spille for andre, større klubber, men det fornuftige er å bli værende for å lære – bli bedre.

Briten har vært klar på at det eneste riktige stedet Gaupset er Brann. 18-åringen selv mener Martin Ho er mannen å lære av.

Branns kvinnelag spilte Champions League mot Lyon på Åsane Arena like før jul. Stillingen ble 2-2. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Det var en veldig god nyhet. Jeg ble overrasket, men glad da han fortalte det. Det viser jo at han trives og har tro på den gruppa vi har og det vi holder på med. Det er et godt signal å sende.

Gaupset er på Uefas liste over unge talenter man bør følge ekstra godt med på.

Etter møtet med Lyon, var stjernelagets trener, Sonia Bompastor ærlig på at de hadde fulgt stortalentet en stund.

Ifølge TV 2s opplysninger vil det ikke komme noen overgang før overgangsvinduet smeller igjen natt til torsdag.

At Ho blir med på laget ut 2026-sesongen er av stor betydning også for tenåringens tanker om fremtiden i Bergen.

– Ja, selvfølgelig. Han er en veldig god trener og jeg føler han har mye å lære meg. Det at han er her er selvfølgelig positivt for at jeg også kan være her å utvikle meg videre, sier Gaupset til TV 2.



– Er her på lånt tid

På en rolig kafé i Bergen forteller Ho om grunnen til at han valgte å forlenge kontrakten.

– Det handler ikke om penger for meg. Det viktige er at jeg føler meg komfortabel, at jeg føler støtte i klubben og ikke minst blant spillerne.

FORNØYD: Trener for Brann kvinner, Martin Ho, møter TV 2 til intervju på en kafé ved Brann stadion etter å ha forlenget en treårskontrakt. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Jeg må føle at jeg kan utgjøre en forskjell, noe jeg mener jeg kan her.



Flere av spillerne ante ingenting om at 33-åringen ville forlenge med Brann. Entusiasmen var stor da nyheten ble overbrakt mandag morgen.

– Alle ble veldig glade, det vet jeg. Vi skjønner jo at vi har ham på lånt tid, men det sender et solid signal, både fra klubben og fra ham, sier kaptein Cecilie Redisch Kvamme til TV 2.

GLAD: Cecilie Redisch Kvamme ble glad da hun mottok nyheten om kontraktsforlengelsen. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Marit Bratberg Lund, en av bærebjelkene i Brann-laget, mener Martin Ho har fått spillerne til å ta store steg på kort tid.

– Han har betydd veldig mye. Han kom jo inn og snudde helt opp ned på hele sesongen vår. Han fikk ut potensialet i enkeltspillere som vi ikke hadde klart på våren. Jeg føler jeg har utviklet meg mye bare dette halve året.



Redisch Kvamme klarer ikke la være å sende et lite humoristisk stikk i retning treneren.

– Han melder jo selv at han bare har fått ut 30 prosent av vårt potensial, så han trenger vel en tre års tid, sier Redisch Kvamme og ler.