Othelie (12) forbløffer – sett av fem millioner

– Målet var å komme under 17 (minutter). Jeg tenkte at jeg skulle klare det, men ikke så fort som det ble, sier den talentfulle løperen fra Haugesund til TV 2.

Søndag gikk hun helt til topps i dameklassen i Lierløpet, uavhengig av alder.

Tiden ble 16.39.

Det gir en snittfart på 3.20 per kilometer, eller 18 kilometer i timen.

«Vi har ikke her noen offisielle verdensrekorder for 12-åringer tilgjengelig, men denne tiden vil antagelig være blant de aller beste for aldersklassen», skriver løpemagasinet Kondis, som omtalte saken først.



Går viralt

Løpet vekker oppsikt utenfor Norges landegrenser.

Instagram-kontoen «Runner's nerd» har delt et klipp fra løpet. I skrivende stund har det fem millioner avspillinger, over 300.000 likerklikk og opp mot 3000 kommentarer.

– Det er veldig kult og gøy, sier Othelie.

Hun er datteren til Susanne Wigene (45), en av tidenes norske langdistanseløpere. Hun har selv EM-sølv på 10.000-meteren fra Göteborg i 2006.

– Jeg visste at hun var i veldig god form. Hun sprang på 17.09 i april, og da var jeg med henne. Og så har jeg trent med henne en god del i løpet av sommeren, og hun har tatt helt knekken på meg, forteller mamma Wigene.

MEDALJEVINNER: Susanne Wigene, som perset på 10.000 meter med tiden 30.32,36. Det er 19 sekunder bak Ingrid Kristiansens norgesrekord på distansen. Foto: Cornelius Poppe

Datteren er langt foran det hun selv var som tolvåring.

– Det kan ikke sammenlignes, sier moren.

Tar etter forbildene

Wigene forteller at Othelie også trener en god del mer enn hun gjorde på samme alder.

– Hun trener stort sett seks til sju ganger i uken. Men det er ikke lange økter. Det er en veldig effektiv idrett, så hun trenger ikke å bruke så lang tid på øktene. Det er det som er så fint med springing, poengterer hun.

Kanskje ikke så overraskende har Othelie Ingebrigtsen-brødrene som forbilder.

FORBILDENE: Henrik, Jakob og Filip Ingebrigtsen, som for øvrig også er fra samme fylke som Othelie. Foto: Fredrik Varfjell

I likhet med dem, passer de godt på at treningen ikke blir for hard.

I tillegg er den variert; ikke kun kondisjon, men for eksempel også litt sprint og spenst.

– Hvis du trener for hardt når du er så ung, mister du piffen og alt. Du må ha en god del å gå på, og det er veldig viktig at treningen er bærekraftig slik at du kan holde på med det en god stund, poengterer Susanne Wigene.

Løperfamilie

Othelie har også en bror på åtte år som er helt oppslukt i løping, i tillegg til at faren er med som trener.

Sammen reiser den løpeglade familien rundt i Norge på konkurranser og stevner.

Drømmen og målet?

– Det er jo bare å bli best mulig, sier Othelie, som gjør det skarpt på flere distanser.

Hun har også løpt 600 meter på 1.38.

– Jeg liker best å springe langt, som fem kilometer og tre kilometer. Men jeg liker også 600m, forteller hun.