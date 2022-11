Østigård fortviler etter VAR-drama på Anfield: – Veldig ødeleggende

Liverpool-Napoli 2-0

– Sånn er fotballen blitt, sukker åndalsnesingen i intervjuet med TV 2 på Anfield.

Østigård sjokkerte Anfield like etter pause. 22-åringen stupte frem på en dødball og stanget inn 1-0.

VILL JUBEL: Leo Skiri Østigård jublet hemningsløst for det han og de fleste andre trodde var ledermålet på Anfield.

Deretter fulgte en nervepirrende stund for den norske landslagsstopperen.

Vil ha endring

Østigård foldet hender mens dommerassistene i VAR-bussen febrilsk forsøkte å tegne opp en offsidelinje. Etter flere minutter kom dommen: Han var på gal side.

– Når vi må stå og vente i tre minutter, så er det tydelig at det er usikkert. Når det er så hårfint, er det veldig frustrerende. Jeg har scoret et av mine største mål i karrieren og ser at linjedommeren har flagget nede. Så det blir veldig ødeleggende for følelsene, forklarer han.

Østigård tar til orde for en endring i behandlingen av slike situasjoner.

– Jeg syntes de burde hatt en makstid for å ta en avgjørelse. Tre minutters venting blir alt for lenge. Det ødelegger litt sjarmen av fotballen, mener stopperkjempen.

Tekniske problemer

Jürgen Klopp avslører at han fikk en forklaring på den lange tidsbruken.

– Det er ikke kult, men fjerdedommeren sa til meg at de hadde tekniske problemer, forteller Liverpool-manageren til TV 2.

OPPTUR: For Jürgen Klopp og co. var en seier sårt tiltrengt, selv om det ikke ga noen sportslig betydning.

– Det er vanskelig om man skal bruke det og det ikke virker. Det er selvsagt ikke bra at det tok så lang tid, ingen tvil om det. Vi fikk vite det litt før, siden jeg var i kontakt med fjerdedommeren, fortsetter tyskeren.

– Ekstrem

TV 2s Øyvind Alsaker meldte at Østigård ble fratatt «et enormt øyeblikk».

Kommentatorteamet minnet om at selv om det ble en hårfin offside, teller det nok positivt med for stopperen, som prøver å spille seg til en fast plass på Napoli-laget.

Kampen var hans andre fra start i Champions League og tredje i alle turneringer.

– Han er ekstrem i luften. Så god timing, så god teknikk. Det har han vist i begge ender i denne kampen, sa Jesper Mathisen.

Fra start fikk Østigård bryne seg på Mohamed Salah og Roberto Firmino i Liverpool-angrepet. De siste 20 minuttene ble også lynkjappe Darwin Núñez satt inn for Merseyside-klubben.

Fem minutter før full tid tok forrige sesongs finalist ledelsen. Igjen var det snakk om marginer på Anfield:

På overtid økte Núñez til 2-0. Igjen var VAR involvert.

Napoli går uansett videre som gruppevinner med Liverpool som toer. Liverpool måtte ha vunnet med fire mål for å endre på stillingen i gruppen.

Åttedelsfinalene trekkes på mandag.