Østigård: – En av de tøffeste kampene mentalt

– Det er en av de tøffeste kampene å gå inn i mentalt, og så må du omstille fort og gå ut med gnist og tenning, og ikke synes synd på deg selv. Det er viktig at det gikk fint og at vi viste oss fram fra en god side, sier Leo Østigård etter seieren mot Kypros på Ullevål.

Midtstopperen var langt nede etter kollapsen mot Skottland på lørdag.

Han var ansvarlig for det skjebnesvangre 1-1-målet, og måtte kjempe mot tårene i intervjusonen etter kampen.

– Jeg har ingen problem med å si til meg selv at jeg kunne gjort det bedre. For min del er det å tape en så viktig kamp det tøffeste. Jeg vet veldig godt selv at jeg kunne gjort det annerledes, og hadde kroppen fungert hadde jeg gjort det. Jeg springer til jeg kollapser for Norge, og det vil jeg alltid gjøre, lover Østigård.

23-åringen forteller at han setter pris på støtten fra det norske folk etter Skottland-kampen.

– Jeg har fått ganske mange fine meldinger der folk har støttet meg. Det er dem du setter pris på. Jeg er ikke en mann som gir opp, men at det har vært tøft er det ingen tvil om.

Seieren mot Kypros ble en etterlengtet opptur, uten at Napoli-spilleren var spesielt fornøyd av den grunn.

– Vi fikk skapt mye sjanser. Det er positivt. Du tar jo med noe fra denne kampen, men så er det fortsatt mye å jobbe med. Det er ikke sånn at du er overlykkelig, men det var viktig å få tre poeng i dag.

Nå skal Østigård ta en etterlengtet ferie før han møter opp til sesongoppkjøring for den italienske mesteren.

Stjernemidtstopperen Kim Min-Jae er ryktet bort, og årets trener Luciano Spalletti har gitt seg.

Kanskje kan veien til førsteelleveren til den italienske giganten være kortere til høsten.

– Jeg er veldig motivert for å møte opp der og gi jernet, sier Østigård.