Oslo koker før Lyn – Vålerenga: – Har tatt hånd om flere

Klassikeren Lyn – Vålerenga klokken 18 på et utsolgt Ullevaal stadion nærmer seg. Store folkemengder med supportere preger bybildet i Oslo.

– I forbindelse med en fotballkamp på Ullevaal stadion i kveld, er det nå et tog av supportere på vei opp dit. Toget beveger seg i veibanen fra området Bislett og opp til stadionområdet. Noen av deltakerne benytter bluss og fyrverkeri. Politiet følger på og er kjent med dette, skriver politiet.

Det er solgt over 25.000 billetter på Ullevaal i det som blir første seriemøte mellom Lyn og Vålerenga på 15 år. Lyn rykket i fjor opp til Obos-ligaen, mens Vålerenga rykket ned fra Eliteserien.

BILDESERIE: Slik ser det ut utenfor Ullevaal Stadion lørdag kveld. Foto: Ida Cecilie Madsen / TV 2 Les mer KLAR FOR DERBY: Vålerenga-supportere på vei til Ullevaal stadion. Foto: Pål Fredrik Pedersen / TV 2 Les mer BILDESERIE: Slik ser det ut utenfor Ullevaal Stadion lørdag kveld. Foto: Pål Fredrik Pedersen / TV 2 Les mer

Verbal ordbruk og brostein

Innsatsleder Anders Rønning forteller TV 2 at politiet har måttet jobbe mye med å holde de to supportergjengene atskilt.

– Vi har måttet bruke det vi har av politiressurser, inkludert hunder og hester, for og skape en god buffer, sier han.

Politiet opplever å ha god kontroll på stedet, til tross for litt utagering:

– Det har blitt en del verbal ordbruk og kasting av gjenstander, inkludert en brostein. Samt en del fyrverkeri, sier innsatslederen.

Bilder fra stedet viser at minst én person har blitt geleidet i håndjern av politiet. Operasjonsleder Martin Ege bekrefter dette til TV 2.

GELEIDES VEKK: Politiet har måttet ta hånd om flere som har «forvillet seg». Foto: Terje Pedersen / NTB

– Vi har tatt hånd om flere som har forvillet seg inn på feil sted, enten bevisst eller ubevisst, sier innsatslederen.

Han anslår at det er snakk om rundt ti personer. Det skal dessuten ha blitt beslaglagt over 200 bluss.

– Er det noen skader?

– Det er noen som har fått tilsyn av Røde Kors, men ingenting alvorlig som har blitt meldt til oss.

PASSER PÅ: Politiet har store ressurser til stede for å sørge for at ting går greit for seg, ifølge innsatsleder Anders Rønning. Foto: Ida Cecilie Madsen / TV 2

Vanskeligere etter kampen

– Hva er forventningene når kampen er ferdig?

– Vi forventer at det kan bli bråk da også, men vi har en god plan for å holde majoriteten av dem atskilt, svarer Rønning, og legger til at det vil være massivt med politi til stede.

– Ser dere for dere at det blir vanskeligere etter kampen?

– Ja, nå slipper vi at supporterne må møtes fysisk. Etterpå sender vi dem til hver sin side av stadion, men det er muligheter for å komme seg rundt.

Historie med håndgemeng

Byderbyet har en lang historie bak seg, men ikke alle oppgjørene har gått smertefritt for seg.

I 2021 ble det slåsskamp utenfor Bislett Stadion mellom flere supportere da Lyn og Vålerenga møttes i cupen. Også i 2023 var det uro å spore i hovedstaden da de to lagene møttes.

Lad opp til kamp med gratis sending fra klokken 17.00.

Selve kampen ser du eksklusivt på TV 2 Play klokken 18.00.