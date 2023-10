Oslo-klubber i opprør – leder vil kaste idrettstopp etter milliardkrangelen

– Magne Brekke (generalsekretær i Oslo Idrettskrets, journ.anm.) bør trekke seg og burde gjort det for lenge siden, sier styreleder Richard Pedersen i Grorud IL.

– Mange tør ikke kritisere Brekke og kretsen fordi de er redde for sanksjoner, sier Tina Rødahl, som var aksjonsleder for Manglerud Bad og er en forkjemper for idrettsanlegg i Oslo.

– Alle fakta om prosjektet må på bordet, sier Thor-Erik Stenberg, daglig leder i KFUM.

– Dersom generalsekretæren må gå, så bør også styret som har vært orientert underveis vurdere å gå, sier Einar Eriksen, styreleder i Sagene IF.

Reaksjonene i Oslo-idretten hagler mot Campus Ekeberg-prosjektet, som den nye byrådslederen i Oslo tidligere denne uken lovet å realisere.

Lederne i Oslo Idrettskrets svarer ikke konkret på kravene om å trekke seg og legge prosjektet dødt, men aksepterer kritikken som kommer. Les tilsvaret fra styreleder og generalsekretær lenger nede i saken

– Redde for sanksjoner fra kretsen

Prosjektet har blitt svært betent både politisk og idrettslig de siste månedene, og pengebruken gjør at idrettsledere i hovedstaden nå krever drastiske grep.

Dette er Campus Ekeberg Prosjektet ble startet i 2017, og er et samarbeid mellom Oslo Idrettskrets (OIK) og Bækkelagets Sportsklubb (BSK)

Campus Ekeberg skulle bestå av fire nye flerbrukshaller, én turnhall, tre saler for kampsport, sju dansesaler og et treningssenter. I tillegg skulle det huse en skole med plass til 1024 elever. Pris: nesten to milliarder

Planen var at Oslo kommune skulle stå for en lånegaranti, samt at de skulle inngå en leieavtale på 40 år for skolelokalene. Forrige byråd mente imidlertid at den økonomisk risikoen var for høy, noe som resulterte i at prosjektet ble lagt dødt i sommer. Nå har det nye byrådet gjenopplivet prosjektet

Målet var opprinnelig at Campus Ekeberg skulle stå ferdig til skolestart i 2022. Nå er målet at prosjektet er ferdigstilt i tide til skolestart 2027, om prosjektet blir noe av

Oslo-idretten har allerede brukt nesten 200 millioner på prosjektet - uten at et spadetak er tatt. Om idrettskretsen blir sittende med regningen, kan kretsen i teorien gå konkurs

Som TV 2 tidligere har omtalt, har prosjektet nå fått en prislapp på nær to milliarder. Ifølge Oslo Idrettskrets har 200 millioner allerede blitt brukt på et forprosjekt, og advokater hevder det er en reell konkursfare for idrettskretsen om bygget ikke blir noe av og kommunen ikke vil ta regningen.

TV 2 har vært i kontakt med 13 ulike klubber og idrettsorganisasjoner i Oslo, og det store flertallet uttrykker stor bekymring. En rekke klubber vegrer seg imidlertid for å uttale seg offentlig.

PRIMUS MOTOR: Magne Brekke er generalsekretær i Oslo Idrettskrets. Han har i over seks år jobbet for å realisere Campus Ekeberg. Foto: Nico Sollie / TV 2

– Jeg observerer at flere klubber begynner å bli opprørte, men mange tør ikke kritisere Magne Brekke og Oslo Idrettskrets (OIK) fordi de er redde for sanksjoner fra OIK. Det er de som bevilger støtteordninger og treningstider som klubbene er helt avhengige av for å drive virksomhet, sier Tina Rødahl.



Rødahl er sterkt engasjert i nærmiljøet og ivrer for utvikling av anlegg og byutvikling der idretten får en sentral rolle. Hun mobiliserte og fikk blant annet på plass Manglerud bad og har også jobbet med Ryen-prosjektet. Hun fattet interesse for Campus Ekeberg da det strandet hos kommunen.

Hun er klar på at generalsekretærens fremtid er et tema i flere klubber.



– Det er et alternativ som diskuteres i ulike klubber. Dette er noe idrettslagene må bestemme og ta et standpunkt på om man har tillit eller ikke, sier hun.

– Burde ha trukket seg for lenge siden

Richard Pedersen, styreleder i Grorud IL, har tidligere ytret seg kritisk til Brekke og Campus Ekeberg-prosjektet i media.

Han er krystallklar i talen.

RASER: Styrelder i Grorud IL, Richard Pedersen, er svært bekymret for konsekvensene av Campus Ekeberg. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Dette prosjektet må legges dødt, og så må noen ta konsekvensene av at de har forledet idretten og si takk for seg, sier han, og fortsetter:

– Magne Brekke bør trekke seg og burde gjort det for lenge siden. Han kunne stoppet prosjektet for lenge siden, men her ødelegger man så mye på sin vei at man ødelegger også for ettertiden. Noen får dype sår. Man vet aldri hvordan det kan repareres.



Einar Eriksen, styreleder i Sagene IF, peker på flere enn bare generalsekretæren.

– Dersom han gjort dette som et sololøp, så burde han det (trekke seg, journ.anm.), men det tror jeg ikke. Han har hatt et styre som har vært med på dette. Det har blitt presentert som at styreleder, generalsekretær og kontrollkomiteen har vært orientert hele veien. De hadde ingen innsigelser, sa de. Jeg mener det ikke bare er Brekke i så fall som må gå. Da må styret ta konsekvensen også, mener han.

Reagerer på medieutspill: – Forferdelig

Thor-Erik Stenberg, daglig leder i KFUM, forteller at de har vært «urolige for denne prosessen i mange år».



– Har dere tillit til Magne Brekke?

– Vi ser og forstår at spørsmålet stilles i en del klubber nå, men vi som organisasjon har ikke tatt stilling til det spørsmålet.

«Svært uklokt» Styreleder i Lille Tøyen FK, Anders Fætten, skrev følgende på Magne Brekkes Facebook-side tidligere i år: «Osloidretten er nok ikke samlet i sin oppfatning av denne saken. Campus Ekeberg er et svært prosjekt, og å fortsette ordkrigen - som mange oppfatter som utpressing nå i valgkampen - og forvente at politisk ledelse i Oslo kommune skal akseptere den risikoen det legges opp til er svært uklokt. Det svekker hele idrettsbevegelsen i Oslo, slik jeg ser det» (gjengitt fra Facebook med tillatelse fra Fætten)

Stenberg ber om at alle fakta om prosjektet blir lagt fram, og uttrykker også sin bekymring for mangelen på informasjon og involvering i prosessen – noe også de andre omtalte klubbene og personene i denne saken gjør.

Han er også kritisk til at idrettskretsen flere ganger har havnet i høylytte og offentlige krangler med byrådet i media, hvor anklager om løgn har blitt fremmet flere ganger.

– Det er vanskelig å se årsaken til at man som idrettspolitisk talsmann for hele Oslo-idretten skal brenne alle bruer til personer i beslutningsposisjon i det politiske miljøet på denne måten. Idrettskretsen er vårt talerør, og tilliten til idretten som aktør i byen kan fort bli mindre når vi agerer som dette overfor våre folkevalgte, sier han.

Pedersen i Grorud reagerer også sterkt på kommunikasjonsformen.

– Det er forferdelig, og det har jeg og andre klubber adressert. Det blir en negativ holdning i kommunen på grunn av det Magne Brekke har gjort. Han har ødelagt for så mange. Møter jeg en komité i Oslo kommune nå, så åpner jeg alltid med at jeg ikke er på linje med Magne Brekke, slik at de ikke tror at idretten er fienden til kommunen, sier han.

STORT OG KOSTBART: Om prosjektet realiseres, vil det tidligst stå klart høsten 2027. Foto: Backe.

Styret: – Vi er forberedt på å svare på kritikk

Styreleder i Oslo Idrettskrets, Marcela Montserrat Fonseca Bustos, er tydelig på at kretsen må akseptere kritikken, og at prosjektet er tema på hvert styremøte de har.

– Det er selvsagt at det også blant klubbledere stilles spørsmål rundt Campus Ekeberg. Det er et stort og viktig prosjekt, som det nye byrådet sier de vil bidra til å realisere. Vi jobber sammen med byrådet for at det skal skje. Styret må være forberedt på å svare på spørsmål og kritikk rundt prosjektet som måtte komme fra medlemsorganisasjonen, sier hun.

Generalsekretær Brekke sier også at det er «lett å forstå» at det stilles spørsmål ved saken.

– Nå er mitt fokus å lande denne saken i samspill med det nye byrådet, og jeg ser ingen hindre for at det ikke skal gå bra. Når tingene kommer på plass, kommer også alle svarene på bordet.

Sigurd I. Solem er leder i kontrollutvalget, og han opplyser at alle sidene ved saken ble presentert og diskutert på et møte med en rekke klubber tidligere i høst.

– Vi hadde et møte 4. september med idretten i Oslo hvor det ble redegjort for saken, og alle fikk anledning til å stille spørsmål, sier han.

– Horribelt hvis regningen går på bekostning av barn og unge



Den nye byrådslederen gikk onsdag ut og sa at Campus Ekeberg «vil bli en realitet».

For at det skal skje, må i så fall byrådet først godkjenne en ny lånesøknad fra OIK og Bækkelagets Sportsklub (BSK). Deretter må denne godkjennes av bystyret, før Statsforvalteren i siste instans må vurdere om det er forsvarlig eller ikke å innvilge en garanti. Til slutt må et flertall i idretten godkjenne prosjektet i kretsen.

Om prosjektet ikke blir noe av, frykter Oslo-klubber for konsekvensene av at det allerede er brukt nesten 200 millioner på prosjektet.

– Idretten har ikke råd til å ta den regningen. Her er det noen personer som har gjort ting de ikke burde gjort, og regningen må de ta. Det er horribelt hvis regningen går på bekostning av barn og unge. Vi sliter med å få det ti å gå rundt allerede og vi kan ikke øke utgiftene ytterligere, sier Pedersen i Grorud.

Eriksen i Sagene IF ser det som sannsynlig at breddeidretten i byen får svi om ikke kommunen skulle si ja til å ta regningen.

– Dette har vært utrolig dyrt, og pengene kunne kanskje vært brukt til andre aktiviteter i breddeidretten. Dette går ut over breddeidretten. Det er et mas om å holde utgiftene i breddeidretten nede, men med dette prosjektet vil kontingenter bare øke. Konsekvensen kan bli at man får et redusert tilbud til barna i nærmiljøene. Da vil i verste fall en del idrettslag gå dukken, spår han.