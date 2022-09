Oscar Piastri blir Ricciardos erstatter

Nå er det bekreftet: Oscar Piastri (21) dropper Alpine til fordel for McLaren neste sesong.

I begynnelsen av august gikk Alpine ut og fortalte at unggutten skulle bli deres nye fører for 2023-sesongen.

Bare timer senere gikk 21-åringen selv ut på Twitter for å fortelle at han hadde ingen intensjon om å kjøre for det franske laget.

Det ble da spekulert om den unge kanadieren hadde et bedre alternativ.

Nå er det bekreftet at Piastri vil få et sete i Formel 1, hos laget McLaren.

Piastri har vært en del av Alpine sitt juniorprogram siden 2020 og er i årets Formel 1-sesong reservefører for lagene Alpine og McLaren.

Det har lenge vært spekulert om Oscar Piastri var nestemann til å få sjansen i Formel 1.

Australieren debuterte i Formel 2 sist sesong, og vant sammenlagt på første forsøk. Han vant også Formel 3 sammenlagt året før.

Erstatter Ricciardo

Nyheten kommer etter at landsmann Daniel Ricciardo fikk sparken av McLaren etter en veldig svak sesong. På de siste 35 racene har Ricciardo kun vært på pallen én gang.

Den karismatiske australieren har kjørt i Formel 1 i elleve år, og har åtte Grand Prix-seire bak seg. Gjennom karrieren har han kjørt for lagene Toro Rosso (nå Alpha Tauri), Red Bull, Renault (nå Alpine) og McLaren.

Ricciardo skal ifølge Sky Sports være fast bestemt på å fortsette i Formel 1.



– Jeg trives fortsatt i Formel 1 fordi jeg mener jeg fortsatt hører hjemme her. Og jeg kan fortsette å kjøre, sier Ricciardo til Speedcafe.com.