Oscar Bobb sto frem for Manchester City: – Det kan ikke gjøres bedre

BYTTET INN: Oscar Bobb, her sammen med Manchester CIty-manager Pep Guardiola. Foto: PHIL NOBLE

I Erling Braut Haalands skadefravær, viste Oscar Bobb seg frem for Manchester City.

Manchester City - Sheffield United 2-0 (1-0)

Saken oppdateres.

Bobb kom inn som Manchester Citys første innbytter sju minutter etter pause.

Nordmannen kom inn for Jack Grealish - og markerte seg umiddelbart. Citys nummer 52 slo en utsøkt pasning til Phil Foden etter 61 minutter.

Engelskmannen, inne i gjestenes sekstenmeter, fant spissvikar Julián Álvarez - som doblet hjemmelagets ledelse.

– Bobb har eminent nærteknikk, venstrefot og fotballforståelse. Det viser han virkelig i det han åpner opp Sheffield United med en genial pasning i forkant av 2-0. Han har full kontroll på ballen, medspillere og motspillere i den situasjonen - og det kan ikke gjøres bedre, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

FULL FART: Sheffield United-spillerne slet med å hanskes med Bobb. Foto: Martin Rickett Les mer Foto: PHIL NOBLE Les mer TILBAKE: Nøkkelspiller Kevin De Bruyne var tilbake i kamptroppen for første gang på flere måneder. Belgieren kom aldri inn. Foto: Martin Rickett Les mer

Midtbaneprofilen Rodri sørget for at de lyseblå ledet til pause.



Etter scoringen til Álvarez poengterte tidligere landslagssjef Nils Johan Semb at Bobb var den første Pep Guardiola kastet inn i jakten på flere scoringer:

– Det første byttet Guardiola gjør i denne kampen, hvor det kladder litt, så er det Oscar Bobb han setter inn. Det er en vanvittig tillitserklæring, sier Semb hos Viaplay.

Oslo-gutten fortsatte å skape farligheter.

20-åringen var nære å score selv minutter senere, men skuddet fra kloss hold gikk i blokken.

NÆR NETTKJENNING: Dette forsøket fra Oscar Bobb endte nesten med 3-0 til City, men nordmannen må vente på sitt første ligamål. Foto: Dave Thompson

Det endte 2-0 til Manchester City. Det betyr at de klatrer forbi Arsenal på tabellen og er nummer to – to poeng bak Liverpool.