Oscar Bobb ble matchvinner for Manchester City borte mot Newcastle

Newcastle - Manchester City 2-3 (2-1)

Denne saken oppdateres.

Newcastle så lenge ut til å gå mot en kruttsterk seier mot Manchester City, som måtte klare seg uten en skadet Erling Braut Haaland.

Innbytterne Kevin De Bruyne og Oscar Bobb avgjorde kampen helt på tampen. Det sikret tre viktige poeng til Manchester City. Opp til Liverpool er det to poeng.

Bobbs matchvinner-scoring var av det lekre slaget. Han vartet opp med et lekkert mottak, før han trillet ballen i mål på elegant vis.

– Først trodd jeg det var offside. Jeg ble så lettet. Jeg glemte litt at det kanskje var offside, så jeg mistet hodet. Jeg har aldri sett meg sånn før, sier Bobb til Viaplay.

Etter scoringen løp Bobb sammen med lagkameratene bort til det ene hjørnet for å feire med fansen, som befant seg lenger opp på tribunen.

LETTET: Gleden var total for Oscar Bobb og Manchester City-spillerne etter overtidsseieren. Foto: Owen Humphreys

– For gutten fra Tåsen er det sykt stort. Men så har jeg en kompis fra Bryne som har gjort dette 150 ganger. Jeg prøver bare å lære fra storgutta som er vant til det, sier matchvinneren.

Etter kampen vanket det skryt fra sjefen.

– Han er en veldig god spiller. Han har nese for mål, og han scoret et fantastisk mål, sier Manchester City-trener Pep Guardiola til Viaplay.

– Dette Manchester City har savnet

Newcastle ledet 2-1 til pause.

Men fem minutter etter at Kevin De Bruyne entret banen, scoret belgieren etter en flott involvering.

– Ingen andre kan score slike mål. Det er dette Manchester City har savnet, kommenterte tidligere Chelsea-spiller Pat Nevin hos BBC Radio Live 5.

COMEBACK I PREMIER LEAGUE: Kevin de Bruyne jublet med lagkameratene etter 2-2-scoringen. Foto: OLI SCARFF

Oppgjøret i Newcastle var De Bruynes første kamp i ligaen siden oppgjøret borte mot Burnley i august.

Første PL-mål

Oscar Bobb ble byttet inn etter 82 minutter.

På overtid ble nordmannen matchvinner for Manchester City. Hans første Premier League-scoring for klubben var av det lekre slaget.

Bobb var iskald da han ble spilt alene med keeper - og avgjorde kampen med en lekker tofots-avslutning.

– For et øyeblikk for norsk fotball. Oscar Bobb har gjort mer enn hva alle vi kunne drømt om i Manchester City. At han blir matchvinner i en så viktig kamp og på den måten. Da snakker vi gjennombrudd, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.