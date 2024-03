Optimistisk Klæbo om landslagsfremtiden: – En kjempefordel

– Nå skal vi prøve å komme oss tilbake til Skeikampen. Så skal jeg på litt jobb, før det er klart for NM. Jeg håper at i løpet av den neste uka eller 14 dagene, så har vi kommet et godt steg nærmere.

Det sier Johannes Høsflot Klæbo til TV 2 etter søndagens maktdemonstrasjon.

TV 2 spurte trønderen etter fellesstarten om det alle lurer på. Blir det landslagsplass på ham neste sesong?

– Ja, det er ganske kort tid. Men nå er det snart påske, vi får se hvor mye vi rekker før påske. Nå skal jeg bruke litt tid med far i bilen. Jeg har ikke snakket så mye med ham i helga, så vi får ta en runde da.



«FADEREN»: Haakon Klæbo sammen med sønnen på høydesamling i Park City i USA. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Denne sesongen har skiesset fra Trondheim stått utenfor landslaget, men etter langvarige forhandlinger om en langsiktig representasjonsavtale, endte han opp med en standard representasjonsavtale med Skiforbundet.

Klæbo er optimistisk på å lande en landslagsavtale foran VM-sesongen.

– Ja, jeg har vært optimistisk hele veien. Det er en kjempefordel at det går an å snakke sammen. Det er en forutsetning for en god start. En lovende start.

– Er det nytt at dere prater bedre sammen nå?

– Ja, det er vel nytt.

I LANDSLAGSTØY: Johannes Høsflot Klæbo - her på oppdrag for sponsor Uno-X. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Hva tenker du om det?

– Det er positivt, det. Det er greit at det går an å holde en god dialog.

Det utsagnet støttes av daglig leder i Skiforbundet, Cathrine Instebø. Hun er en av dem som har holdt samtaler med Team Klæbo.

Instebø er på vei hjem fra Falun når hun snakker med TV 2.

– Samtalene går veldig bra. Vi har god dialog. Jeg opplever at vi jobber mot det samme – og vi ønsker å finne en god løsning. Vi ønsker de beste utøverne på landslag. Det er utgangspunktet.

LANGRENNSTOPP: Cathrine Instebø i Norges Skiforbund. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Skiforbundet har ikke satt noen frist, forteller hun.

– Vi har ikke satt noen tidsfrist. Vi ønsker å avklare ting i god tid før laguttak. Det viktigste er at vi snakker godt sammen, sier Instebø.

– Klæbo sier at kommunikasjon er bedre nå enn tidligere?

– Det er vanskelig for meg å svare på det som har vært. Jeg er opptatt av å ha en åpen dialog - og da er dette med kommunikasjon veldig viktig, sier den daglige lederen, som tiltrådte så nylig som 1. mars.

– Hvor mye av den dialogen står du for, Klæbo?

– Nå er det faderen som har hatt fokus på det der, så skal jeg involveres litt mer i perioden som kommer.