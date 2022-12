Oppsiktsvekkende tall: – Vi må kjempe

FORSVARER IDRETTEN: Skihopperne sin sportssjef, Clas Brede Bråthen, skulle selvsagt ønsket at flere hoppet på ski. Samtidig forsvarer han tallene og mener at det gjøres mye riktig. Foto: Torstein Wold / TV 2

TV 2 har de siste dagene satt fokus på utviklingen i norsk hoppsport.

For å sette hopp i en større kontekst er det bedt om lisenstall (medlemstall) for seks av de mest tradisjonelle norske vinteridrettene.

En av idrettene peker seg spesielt ut i negativ retning - samtidig som én har hatt en voldsomt positiv vekst.

Kraftig nedgang

TV 2 ba om lisenstall for skøyter, hopp, alpint, kombinert, langrenn og skiskyting.

Skiforbundet, som her er ansvarlig for hopp, langrenn, kombinert og alpint, opererer med aktivitetstall. Det vil si medlemmene som er aktive i lokal klubb.

Skøyteforbundet og Skiskytterforbundet har sendt lisenstall.

STADIG FÆRRE: Halvor Egner Granerud flyr ned til delt seier i Ruka, Finland. Granerud vokste opp på en tid hvor nesten dobbelt så mange hoppet aktivt på ski som de gjør i dag. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Siden tallene regnes på noe ulik måte, er heller ikke grunnlaget for sammenligning optimalt. Vi har derfor valgt å se på de enkelte idrettene sin utvikling, heller enn å sammenligne på tvers.

Hopp er utvilsomt den idretten som har hatt den mest negative trenden i medlemstall de siste årene.

Dette er tallene for hopp:

2005: 3.423

3.423 2015 : 3.251

: 3.251 2021: 1.822

Dette er aktivitetstall for de som er 13 år og eldre.

Hoppsjefen: – Fortsatt et godt tall

Nylig publiserte TV 2 en artikkel om hoppsportens utvikling i Norge.

Der forsvarer Bråthen sin idrett og nekter å finne seg i å være med på noen begravelse av hoppsporten.

Også da han fikk lest opp de dystre tallene, forsvarte han utviklingen.

– Det er fortsatt sånn at det tallet i bunn er et godt tall i internasjonal målestokk. Det er et veldig, veldig godt tall i internasjonal målestokk. Antageligvis det beste som er, fastslår Bråthen.

– Nå er det også slik at rekruttering ikke er noe man får for mye av. Vi må forholde oss til idrettstilbudet i Norge i dag. Det som er bygget av idrettsanlegg siste 20 årene, gjør at barn og unge har et langt bredere tilbud i dag, enn de hadde for 20 år siden. Det må vi alle være glade for.

HELÅRSTILBUD: Ingvild Synnøve Midtskogen (14) er en av de unge hopperne som benytter anlegget i Midtstubakken i Oslo til målrettet trening. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Samtidig som vi må kjempe for å være attraktive for alle de som er potensielle brukere av vårt pakketilbud. Jeg mener at den største utfordringen vår i dag i all hovedsak er å få fylt de anleggene vi har med aktivitet, sier sportssjefen.

Han trekker frem prosjektet Kollenhopp som et eksempel til etterfølgelse. Der har de jobbet for å fylle Midtstubakken med mye aktivitet.

– Det gjøres veldig mange skihopp i Norge i dag. Så er det også et poeng at hver enkelt skihopper i dag sikkert hopper 10-15-20 ganger så mange ganger som hopperne på 50-tallet. Tilbudet er mye bedre. Det er et helårstilbud. Infrastrukturen rundt er noe helt annet enn det var på 50-tallet, hvor man måtte løpe hjem fra skolen for å tråkke bakken og hoppe to ganger før det var mørkt.

MANGE FAKTORER: Sportssjef for skihopperne, Clas Brede Bråthen, ser selvfølgelig fallet i medlemmer, men han mener at det også har skjedd veldig mye positiv de siste årene. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Nedgang for alle idrettene

For de resterende idrettene TV 2 har bedt om at Skiforbundet skal sende tall fra, har alle en nedgang i antall aktive utøvere som er 13 år eller eldre.

Tallene er for aktive medlemmer i lokale klubber.

Alpint:

2005: 10.402

10.402 2015: 9.620

9.620 2021: 8.562

UTFORBAKKE: Aleksander Aamodt Kilde og de norske alpinstjernene har dominert i flere disipliner de siste årene. Likevel har medlemstallene for de lokale alpintklubbene falt. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Langrenn:

2005: 58.038

58.038 2015: 76.586

76.586 2021: 54.026

FALUN 2015: Petter Northugs gull på femmila i Falun i 2015 markerte toppåret for antallet aktive langrennsløpere i Norge i tidsperioden TV 2 har fått oversendt. Foto: Jonathan Nackstrand / AFP

Kombinert:

2005: 972

972 2015: 799

799 2021: 865

SUVEREN: Gyda Westvold Hansen har kommet opp og blitt kombinertdronning. I Norge er det likevel en nedgang i antall aktive kombinertløpere. Foto: Geir Olsen / NTB

Stor vekst

Norges Skøyteforbund har derimot mer å glede seg over. Der har det vært en stor vekst i medlemmer de siste årene.

Det er først for de to siste målingene at de har klare tall på hvor mange av utøverne med lisens som er over 13 år.

Skøyter:

1989: 1028

1028 1995: 1119

1119 2005: 1247

1247 2015: 1835 (798 over 13 år)

1835 (798 over 13 år) 2022: 3330 (1017 over 13 år)

KAN SMILE: Ragne Wiklund er et forbilde for de stadig flere unge som går på skøyter i landet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Varierende tall

For Norges Skiskytterforbund har det vært svært varierende medlemstall de siste 35 årene.

Tallene vi her legger frem skal i utgangspunktet være for utøvere som er 13 år eller eldre.

1987: 1377 lisenser

1377 lisenser 1995: 807 lisenser

807 lisenser 2005: 1518 lisenser

1518 lisenser 2015: 1674 lisenser

1674 lisenser 2022: 1271 lisenser

Tallene fra 1987 kan være noe feilaktige.

– Det er et litt usikkert tall. Vi var et relativt nystiftet forbund på den tiden. Hverken rapporteringen vår av disse tallene eller lisensordningen hadde nok funnet helt sin nåværende form. Jeg mistenker nok derfor at det tallet på 1387 lisenser, kan inneholde mer enn bare utøvere over 13 år, sier Stig Flatebø, forbundets økonomisjef.

– Samtidig bekrefter tallene utover 90-tallet, at antall lisensutøvere var fallende fram til 1998, så at det var høyere enn i 1995, er det ingen tvil om.

GULLJUBEL: Marte Olsbu Røiseland (t.v.) og Synnøve Solemdal feirer Norges gull på stafetten under VM i skiskyting i Holmenkollen 2016. Tiril Eckhoff og Fanny Horn Birkeland var også med på vinnerlaget. Den gang var antallet aktive skiskyttere i landet høyere enn nå. Foto: Audun Braastad / NTB

De resterende tallene som er oppgitt er for helårslisenser. Det vil si utøvere som betaler lisens for hele sesongen. De har også en engangslisens, for utøvere som bare går enkelte renn og ikke ønsker helårslisens. De tallene er ikke tatt med her.