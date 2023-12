Oppsiktsvekkende tall: – Ødeleggende

STAVANGER (TV 2): Antall nasjoner i VM er nok en gang et hett tema under mesterskap. Eksperter mener det ødelegger produktet.

Antall lag i håndball-VM har vært omtalt flere ganger. I VM 2021 ble mesterskapet utvidet fra 24 til 32 lag og det ble flere enorme seirer i åpningsuken.

Det har det også blitt under årets mesterskap.

I de åtte kampene spilt lørdag var det en samlet målforskjell på 103. Søndag var målforskjellen på 123.

– Det er helt sjanseløst. Vi så det i 2021 og det er ikke noe bedre nå, sier TV 2s ekspert Bent Svele.

Kritiske dansker

Norge går inn i hovedrunden som gruppevinner. Thorir Hergeirssons jenter ender opp med en målforskjell på 59 i gruppespillet.



– Det er selvfølgelig gøy å spille disse kampene, men det ligger i bakhodet at tøffere motstand kommer. Så blir det å vite hvilket nivå vi ønsker å ligge på og ikke sammenligne seg så mye med motstanden vi får, sa Henny Ella Reistad til TV 2 etter timålseieren over Sør-Korea søndag kveld.

– Burde det være 32 land med i et VM?

– Den diskusjonen kan man selvfølgelig ta, men i et VM er det åpent for flere og det er flere land fra andre verdensdeler som er med. Det er morsomt for dem, svarer bakspilleren.

FULL POTT: Søndag kveld kunne Norge juble for nok en storseier. De går inn i hovedrunden med fire poeng. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

TV 2 Danmarks ekspert er klar i talen om hans mening rundt økningen av nasjoner i VM.

– Det er ødeleggende. Å vinne med 10-20-30 mål tror jeg ikke noen synes er spesielt spennende, sier TV 2 Danmarks håndballekspert Bent Nygaard til TV 2 Danmark.

– Mange av nasjonene som blir hardt rammet utvikler seg ikke. Vi ser ingen utvikling. Nå er vi oppe i 32 lag. Det får meg til å lure på om vi ikke får enda flere om ikke lenge. Men jeg ser bare ingen fremgang, og det synes jeg er problematisk, legger Nygaard til.

Danskene tok sin største seier i VM siden 1999 da de slo Chile 46-11 søndag.

– Romantisk tilnærming

Håndballpresident Kåre Geir Lio er tydelig på at økningen av lag i VM er bestemt for å utbedre sporten.

– Det produktet vi har er både en del prestasjonsidrett på et høyt nivå, men så må vi også ha rom for fellesskap og tilhørighet til alle de som har lyst til å bli med her. Utvide det og skape inkludering og tilhørighet for flere enn de aller største, sa Lio i Viaplay-studio i forkant av kampen mot Østerrike fredag.

Svele stiller seg kritisk til argumentasjonen rundt økningen fra 24 til 32 lag.

– Jeg ser de prøver å pynte på dette med økning av nasjoner, men det er ingen som blir bedre. Det sier seg selv. Jeg synes de har en alt for romantisk tilnærming av spredningen av idretten, sier håndballeksperten.



– Dette ødelegger håndballen som produkt, for publikum og TV-seeren.