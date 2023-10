Oppsiktsvekkende bilder: – Pinlig og skandaløst

San Marino – Danmark 1–2

Danmark ledet oppskriftsmessig 1–0 mot lille San Marino før det utrolige skjedde.

Etter 61 minutter ulikhet Alessandro Golinucci, som sendte sjokkbølger hos våre danske naboer.

«Pinlig og skandaløst», frontet danske B.T. etter scoringen. De endret senere til: «Noe av det mest pinlige!».

SLAKT: Slik så forsiden til B.T ut. Foto: Skjermbilde

– Det er på kanten av skamfullt. Det danske landslaget er nødt til å samle seg, lød det fra B. T.s fotballekspert Morten Bruun.



Kommentarfeltet til avisen hagler også av negative kommentarer.

– Det er en skandale av uhørte dimensjoner, skriver en leser.

Målet var San Marinos første i denne EM-kvalifiseringen. Forrige scoring kom i en privatlandskamp mot Saint Lucia i november i fjor.

Danmark vant likevel kampen, etter at Yussuf Poulsen sendte de rødkledde opp i 2–1.



«Avverger gigasjokk», var tittelen til Ekstra Bladet.

– Det er ganske enkelt for dårlig. Ikke mer å si. Det er altfor dårlig nivå. For dårlig balltempo. En kamp som ikke burde vært i fare, det gjør den. Det er for nervøst og kvaliteten er for dårlig, sier landslagssjef Kasper Hjulmand til dansk TV 2.



KRITIKK: Danmarks landslagssjef Kasper Hjulmand var skuffet over prestasjonen mot San Marino. Foto: JENNIFER LORENZINI

Kaptein Simon Kjær var heller ikke fornøyd.

– Det er mange ting vi skal se på. Det er ikke mange unnskyldninger. Det er ikke godt nok i dag. Det viktigste var at vi fikk de tre poengene, sier Kjær til kanalen.



San Marino var i ekstase etter scoringen.

– Jeg sverger det er ikke en drøm. Det vi opplever er helt ekte. Det ble gjort av Golinucci, vår nye helt, skriver landslaget på X: