Oppsiktsvekkende bilder av stjerne: – Han er totalt skutt

– Han ser totalt kjørt utpå her, sa TV 2s tenniskommentator Sverre Krogh Sundbø på bildene av Novak Djokovic i kvartfinalen i Monte Carlo Masters.

Djokovic vant 7-5, 6-4 i strake sett mot Alex De Minaur (25) fredag, men den serbiske superstjernen hadde tydelig problemer underveis i kampen.

Verdenseneren måtte flere ganger lene seg på racketen.

På benken så han helt utslitt ut mens han dekket hodet med et håndkle.

– Jeg vet ikke om han er syk, fysisk ferdig eller om det er noe annet som Djokovic trøbler med, kommenterte Sundbø, som også poengterte at dagens høyeste temperatur i Monte Carlo var 23 grader.

– Han er totalt ferdig. Han bare vinker bort ballgutten som prøver å komme med et kjøleteppe. Han er totalt skutt, sa TV 2-kommentatoren.



I første sett gikk også Djokovic i bakken.

– Det var tøft for oss begge. Han er en av de raskeste i touren. Mot ham får jeg mange baller tilbake som 99 prosent av de andre ikke hadde klart å returnere. Han overrasket meg flere ganger, sier Djokovic i seiersintervjuet.

– Seier er seier, og jeg er glad for å gå videre, sier serberen.

TAKK FOR KAMPEN: Novak Djokovic trakk det lengste strået i kvartfinalen mot australske Alex De Minaur fredag. Foto: Denis Balibouse / Reuters / NTB

Det er første gang at Djokovic er i semifinalen i Monte Carlo Masters siden 2015. Da gikk han også til topps i turneringen.

– Jeg er veldig glad for å være tilbake i semifinalen. Det er en stund siden. Jeg elsker denne turneringen, og jeg har trent her i mange år. De siste åtte-ni årene har vært vanskelige for meg. Jeg ser frem til semifinalen, sier han.

