Opprettet straffesak mot politimann

Suspensjonen mot politimannen og treneren i 50-årene, som en rekke kvinner har anmeldt og varslet om for seksuelle overgrep og trakassering, er forlenget. Det har også blitt opprettet straffesak mot mannen.

I vinter fortalte TV 2 om en politimann og trener som til tross for fire henlagte anmeldelser mot seg for voldtekt, seksuelle overgrep og trakassering, fikk gå fra klubb til klubb i norsk idrett og samtidig beholde jobben i politiet.

I tillegg ble det varslet til idretten en rekke ganger.



På bakgrunn av TV 2s saker har politiet opprettet en straffesak.

– Jeg kan bekrefte at det er opprettet en straffesak mot mannen, sier politiadvokat, Jørgen Aunet fra Trøndelag politidistrikt.

Trøndelag politidistrikt har overtatt saken fra distriktet hvor politimannen jobber av habilitetshensyn.

Mannen har hele tiden benektet alle anklager, viser dokumenter fra idrettens domsutvalg og politiavhør. Alle tidligere anmeldelser mot han har blitt henlagt.



Avhør med flere personer

Straffesaken er opprettet på bakgrunn av avhør med personer som har blitt omtalt i TV 2s sakskompleks, samt personer som har kommet med informasjon i etterkant av publisering.



At det er opprettet en straffesak betyr at politimannen ikke bare risikerer å bli sanksjonert av egen arbeidsgiver, men også risikerer å bli dømt for brudd på norsk lov.



Mannen ønsker ikke å kommentere saken overfor TV 2.

Utvidet suspensjon fra politiet

Politidistriktet hvor mannen er ansatt bekrefter også til TV 2 at suspensjonen av vedkommende har blitt forlenget.

En suspensjon, som medfører at vedkommende blir tatt øyeblikkelig og midlertidig ut av jobb mens personalsaken undersøkes, skal i utgangspunktet ha en maksimal varighet på seks måneder.

Den kan imidlertid forlenges «dersom særlige forhold tilsier det», ifølge statsansatteloven som regulerer arbeidsforhold i staten.

–Vi ønsker ikke å gå ut med hvor lenge den varer, men kan bekrefte at den gjelder per nå, sier kommunikasjonsansvarlig i det aktuelle politidistriktet.



– Etter alle sakene som har kommet frem hadde vi forventninger om at det ble opprettet en straffesak. Dessverre er det høy henleggelsesprosent i slike saker, og i denne er det i tillegg en av deres egne som blir etterforsket, men vi har tillitt til at politiet allikevel behandler denne som en vanlig straffesak, sier en av jentene som anmeldte mannen til TV 2.