Oppretter løpegrupper for kvinner med minoritetsbakgrunn

DELE SIN HISTORIE: Jevi Majid (40) tenker at dersom hun deler sin historie, så vil det forhåpentligvis bidra til at flere kvinner med minoritetsbakgrunn begynner med løping.

Majid kom nylig tilbake til Norge etter et aldri så lite løpeeventyr i USA. Der var Oslo-kvinnen og alenemoren én av seks kvinner som skulle løpe fra Boston til New York.

Løpegruppe

Det som startet som en hobby ble etter hvert til en lidenskap for norskpakistanske Jevi Majid (41). Hun har drevet med løping i fem år, men det var én ting hun bet seg spesielt merke i da hun begynte med løpingen.

– Jeg la veldig fort merke til at det var veldig få som så ut som meg som løp. Det var noe jeg hadde lyst til å gjøre noe med, sier Majid.

Hun tok initiativ til å starte løpegrupper for kvinner med minoritetsbakgrunn.

Majid forklarer at dersom hun klarer å stå frem og dele sin historie, vil det forhåpentligvis bidra til at flere kvinner med minoritetsbakgrunn vil følge etter.

ADRENALINKICK: - Å løpe gir meg adrenalinkick, sier Jevi Majid.

– Hvis jeg deler min historie og viser at selv med to barn og en fulltidsjobb, så finner jeg tid til å løpe fordi jeg prioriterer det, så vil det forhåpentligvis sende et signal til andre kvinner som er i samme bås som meg, sier Majid, og legger til:

– Løping er ikke like gøy for alle, og for noen er det ukomfortabelt å bli eksponert ute. Det er ikke like appellerende for alle.

- Må tåle mye

Majid er født og oppvokst i Oslo, men har bodd i England i 17 år hvor hun også giftet seg og fikk to barn. Ett år etter at Majid begynte med løping, deltok hun i sitt første maraton i London.

Siden har lidenskapen for løping bare blitt sterkere og sterkere.

– Det var mange som trodde jeg ikke kunne få det til, men det gjorde jeg. Da fortsatte jeg bare med løping, og i fem år nå så har jeg vært løpeleder og hatt mine egne løpegrupper både i England og Norge.

LIDENSKAP FOR LØPING; Jevi Majid forteller om hvordan det er å være norsk løper med minoritetsbakgrunn, og hvordan løpingen har hjulpet henne i hverdagen.

Men Majid understreker at det å stå frem med sin historie ikke alltid har vært like lett.

– Jeg får mange negative tilbakemeldinger som "hvem tror du at du er" og "hva er det kler deg i" og alt det der, så du må stå i utrolig mye, og være veldig modig, sier Majid.

Et fristed

På spørsmål om hvorfor Majid har valgt løping som sitt satsningsområde, peker hun på flere årsaker.

Først og fremst var det for å ta vare på egen fysisk og psykisk helse, men også av økonomiske årsaker.

– Hovedgrunnen til at jeg valgte å begynne med løping var fordi det ikke kostet meg noe, og på det tidspunktet jeg begynte med løping hadde jeg dårlig råd, sier Majid, og legger til:

– Med deltidsjobb og barn hadde jeg ikke råd til et medlemskap på et treningssenter, så da måtte jeg ty til andre alternativer. Det er bare å ta på seg joggeskoene og begynne å løpe. Alt du trenger med løping er egentlige gode joggesko.

FRISTED: Jevi Majid bruker løping som en arena for å ta vare på den fysiske og psykiske helsa.

Ekspedisjon til USA

Det var i regi av det tyske sportsmerket Falke at Majid fikk et tilbud om å være med på ekspedisjonen til USA. Sammen med fem andre kvinner var målet at de skulle løpe fra Boston til New York på elleve dager.

Majid forteller at hun i utgangspunktet ikke ville være med.

– Jeg sa ifra om at jeg ikke trodde at jeg kom til å klare å løpe så langt, og at de skulle ta meg ut av tellinga, sier Majid.

Men hun valgte til slutt å bli med.

– De hadde lyst til å få meg med fordi de mente at jeg hadde et viktig budskap med tanke på kvinner med minoritetsbakgrunn. Da sa de at de kunne tilrettelegge for meg slik at jeg løp litt mindre.

Av de seks kvinnene, var Majid den eneste med sør-asiatisk bakgrunn. Hun forteller videre at hun aldri har løpt så mye som hun gjorde her - totalt 375 kilometer på elleve dager.