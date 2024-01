Opplysninger til TV 2: Økende misnøye internt i Rosenborg

De tok nylig sitt første trofé på 20 år da de slo Vålerenga i cupfinalen i november, men nå kan TV 2 erfare at ting på langt nær er rosenrødt innad i RBK Kvinner.

Misnøye og murring blant spillerne på Koteng Arena skal nemlig ha tatt seg opp den siste tiden.

Ifølge TV 2s opplysninger handler mye om lederstilen til trøndernes trener, Steinar Lein.

– Har du selv vært kjent med at det har vært misnøye internt - eller er dette nytt for deg?

– Vi har hatt en intern evaluering hvor det kom frem både positivt og noe negativt, skriver Steinar Lein i en e-post til TV 2.

Utfrysning

Slik TV 2 forstår det skal Leins kommunikasjon og lederstil ha ført til økende misnøye internt over tid. Av flere beskrives Lein som en fantastisk trener på feltet, men med store mangler i sin pedagogiske tilnærming utenfor banen.

CUPMESTER: RBK vant cupen i slutten av november, men nå begynner idyllen å slå sprekker. Foto: Annika Byrde

TV 2 har blant annet snakket med flere tidligere og nåværende RBK-aktører, som hevder at Lein fryser ut enkeltspillere uten forklaring. Flere skal også ha opplevd å få signaler om en kontraktsforlengelse, før pipa angivelig skal ha fått en annen lyd like før kontrakten går ut.

I et intervju med lokalavisa Adressa like før jul ga også eks-RBKer Ina Vårhus Lein det glatte lag.

– Jeg var i RBK i seks år. Så ender det med at jeg blir frosset av Steinar Lein, sa Ina Vårhus til avisen.

– Jeg kjenner meg overhodet ikke igjen i at jeg fryser ut noen. Det er selvfølgelig leit å høre at noen opplever det slik. Dette står også i sterk kontrast til tilbakemeldinger jeg har fått fra spillere jeg har hatt i tiden som trener i RBK, sier Lein og fortsetter:

– I bunnen av min lederfilosofi ligger alltid det å behandle mennesker på en best mulig måte. Å skape et trygt og godt miljø der folk har det bra, har vært en stor del av suksesskriteriene i Rosenborg Kvinner.

Videre sier Lein at han ikke kan svare for håndteringen av kontraktsforlengelser.

– Det er sportslig leder som styrer kontraktsforlengelser og spillerlogistikk.



Lein: – Har vært et utfordrende år



Utfordringene i kommunikasjonen skal ha pågått over tid, men ifølge informasjonen TV 2 sitter med skal det ha forverret seg det siste året.

– 2023 har vært et utfordrende år både på det personlige og profesjonelle plan. Det har nok påvirket min kommunikasjon mer enn jeg har vært klar over, noe som er beklagelig. Når det er sagt har jeg til enhver tid gitt 100 prosent for laget og jentene. Vi har oppnådd noen fantastiske resultater som vi er stolte av, fortsetter Lein.



Lein har hatt jobben som hovedtrener for Rosenborgs kvinnelag siden 2019, og flere av de TV 2 har snakket med mener at slitasjen mellom trener og spillergruppe har blitt såpass stor at klubben bør vurdere andre løsninger.



INGEN KOMMENTAR: Steinar Lein kjenner seg ikke igjen i beskyldningene som blir rettet mot han. Han ønsker heller ikke å svare på om han kan lede RBK Kvinner inn i 2024 om han ikke har 100 prosent tillit. Foto: Jan Kåre Ness

– Kan du fortsatt lede RBK inn i 2024 om du ikke har tillit blant 100 prosent av spillergruppa?

– Det har jeg ingen kommentar til.

I tillegg til situasjonen med Lein skal det også være splittelser innad i spillergruppa, der det skal ha dannet seg flere klikker. TV 2 vet også at flere nå vurderer sin egen fremtid hos den ferske norgesmesteren.

Etter det TV 2 kjenner til er ledelsen i Rosenborg kjent med situasjon og internt jobbes det nå med å finne en løsning på saken.



TV 2 har vært i kontakt med RBKs daglige leder Tore Berdal, han ønsker ikke å kommentere saken. Styreleder Cecilie Gotaas Johnsen har ikke besvart TV 2s gjentatte henvendelser.