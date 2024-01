Opplysninger til TV 2: Han kan bli Leins erstatter

Forrige torsdag kom beskjeden om at Steiner Lein trekker seg som trener for RBK Kvinner etter fem år i klubben.

Ifølge TV 2s opplysninger er avgjørelsen imidlertid noe klubben og Lein skal ha diskutert i flere dager før beslutningen kom.

– Steinar valgte å trekke seg, og det må vi som styre og klubb forholde oss til. Jeg er kjent med oppslagene som har vært i media, men de ønsker jeg ikke å kommentere på. Steinar har trykket seg og nå står vi her, sier RBKs styreleder Cecilie Gotaas Johnsen til TV 2, en uke etter nyheten sprakk.

Onsdag satte kvinnelaget snuten mot Frøya der de skal ha en treningssamling som strekker seg ut uken.

Samtidig jobbes det hardt med å få på plass en midlertidig trenerløsning.

– Vi skal ikke forhaste en treneransettelse på kvinnesiden heller. Det er en risiko dersom vi springer av gårde og ansetter en trener for tre år, uten at vi egentlig har gjort nok risikovurderinger eller nok evaluering til å se at det treffer. Vi velger en midlertidig løsning basert på interne ressurser og da har vi hele klubben å ta av. Det er der vi står nå og det skal vi få på plass så snart som mulig, sier Gotaas Johnsen.

Slik TV 2 forstår det er klubben allerede tett på en avgjørelse rundt hvem som skal få det midlertidige ansvaret.

BLANT KANDIDATENE: Tidligere Stjørdals-Blink-trener Roar Vikvang har de siste par årene hatt rollen som leder sport i RBK. Nå er han aktuell for et opphold på kvinnelaget. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Ifølge TV 2s opplysninger skal leder for sport i RBK, Roar Vikvang, og Leins tidligere assistenttrener Robin Shroot være de heteste kandidatene. En mulighet skal også være at de to jobber i team.

TV 2 vet at spesielt sistnevnte har en høy standing i Rosenborg, både innad i spillergruppa, men også internt på Brakka. Shroot har kontrakt på Koteng Arena ut 2024.

GODT LIKT: Robin Shroot, her sammen med sportslig leder Mads Pettersen, har en høy standing i Rosenborg. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Den karismatiske engelskmannen leder uansett laget, sammen med sportslig leder Mads Pettersen, til en midlertidig løsning er landet.

I tillegg til duoen nevnt over skal Svein Maalens navn være i miksen. Etter at Alfred Johansson kom inn som ny hovedtrener på herresiden i desember, har Maalen gått tilbake til sin gamle stilling som klubbens trenerutvikler.

– Vi har hele klubben som nedslagsfelt, det er vårt utgangspunkt. Dette handler om hva jentene trenger nå for å ta det neste steget. Vi skal faktisk ut i Europa, så vi må like fullt finne ut hva som er deres behov for å lykkes. Da må vi forstå hva vi ser etter og så får de egenskapene være avgjørende for hva vi faktisk ender opp med, sier Gotaas Johnsen.