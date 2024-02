Opplysningen som kan gi vann på møllen: – Rar ting å lyve om

Ole Gunnar Solskjær (50) føler seg klar for en ny jobb. Men han har ett klart krav.

– Det er ikke sånn at jeg søker på nye jobber, for jeg nyter fritiden. Men jeg er klar for å ta en ny jobb.

Det sier kristiansunderen i et intervju med den profilerte reporteren Andy Mitten, som var med Solskjær til India.

Solskjær er nylig blitt koblet til Bayern München, da med tanke på et vikariat frem til sommeren.

Torsdag ble det klart at hovedtrener Thomas Tuchel er ferdig, men først når sesongen er over.

I TV 2s Champions League-studio ble det imidlertid ikke utelukket at det kan komme til å skjære seg i klubben som ofte kalles «FC Hollywood» – og at Tuchel likevel kan forlate Bayern før sesongslutt.

Ekspertene spurte seg også om Solskjær snakker språket.

«Diverse europeiske klubber har vært i kontakt. Han liker tanken på Spania, men snakker ikke spansk. Han liker tanken på en stor klubb i Tyskland – og han snakker tysk», skriver Mitten.

– Rart å lyve om

TV 2 slo på tråden til United-kjenneren for å undersøke tysk-påstanden.

– Ole fortalte meg at han lærte tysk på skolen og at han snakker tysk. Jeg vet ikke på hvilket nivå, sier Mitten til TV 2.

I INDIA: Ole Gunnar Solskjær og Andy Mitten. Foto: Privat

– Det ville vært en rar ting å lyve om. Jeg tror ikke han er en person som lyver. Jeg har ikke tatt en tysk-test på ham, det ville jeg ikke gjort. Jeg stoler på ham.

Mitten følger Manchester United tett og har et svært godt forhold til Solskjær. Han tror nordmannen ville fått til Bayern-jobben.

– Absolutt, så klart tror jeg det! Manchester United er større enn Bayern München. Størrelsen på klubben vil ikke skremme ham, sier journalisten, og tilføyer:

– Jeg ville elsket om han fikk en ny sjanse. Det ville vært trist om han ikke skulle trent noen igjen. Han er en veldig god manager.

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt ser ikke for seg mer enn en caretaker-rolle for Solskjær, skulle Tuchel få sparken.

– Solskjær kan komme inn med entusiasme og sånne ting, men det er klart tyske fotballgarderober kan være vanskelige å manøvrere seg i, og spesielt Bayern sin, sier TV 2-eksperten.

Thorstvedt har selv spilt i Tyskland, for Borussia Mönchengladbach.

– At det er en fordel å snakke språket, er det ingen tvil om. Jeg gjorde en tabbe selv da jeg dro til Tyskland uten å kunne språket.

– Samtidig kan det være språket i Bayern er engelsk. Laget har en veldig tysk stamme, men å snakke språket vil uansett komme bra med, poengterer Thorstvedt.



Dette har Solskjær takket nei til

Det er ikke bare Bayern München Solskjær har blitt koblet til den siste tiden. Mitten skriver i sin artikkel om tilbudene Solskjær har fått.

«Det har vært seriøs interesse fra Saudi-Arabia, hvor han ikke ønsker å jobbe. To tilbud om å lede landslagene til europeiske land ble, etter betenkningstid, takket nei til».



Mitten sier til TV 2 at valget om å si nei til Saudi-Arabia var «av prinsipp.» Solskjær forklarer hva som kan lokke ham til å ta en ny jobb.

– Noe som trigger deg, som du liker, at du kan oppnå noe. Jeg liker å jobbe med folk som deler mine verdier, sier 50-åringen i intervjuet med Mitten.

– Jeg trener også Clausenengen/Kristiansund U16. Vi har en viktig kamp på onsdag. Og jeg gjør Uefa-jobben hvor jeg analyserer kamper. Jeg ser kamper hele tiden, men det er en fin måte å holde hodet inne i det taktiske på, forklarer Solskjær.

TAKKET NEI: Ifølge Andy Mitten har Ole Gunnar Solskjær takket nei til flere jobber. Foto: John Walton

I høst ble det kjent at United-legenden hadde begynt å jobbe som analytiker for Det europeiske fotballforbundet.

På fritiden koser han seg hjemme i Norge.

– Jeg nyter å ha tid med barna mine og se dem trene. Jeg drar til Ålesund og ser mine to eldste spille der. Jeg trener min yngste, jeg går ut, går på konserter og gjør det jeg vil. Det er noe annet enn det jeg har gjort de siste 25-26 årene, forklarer Solskjær.